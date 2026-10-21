Mitt i krisen: Här är flyglinjerna som dubblar trafiken

Staten betalar – ”Kan ställa krav”

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Företagarna i Lycksele är starkt negativa och hänvisar till att det är staten som står för ruljangsen.

Via Trafikverket lägger skattebetalarna in 1 342 kronor för varje passagerare som flyger Lycksele-Arlanda och därför menar företagarna att man kan ställa krav.

”Kraven bör anpassas efter vilken service som orten behöver, eftersom flyget är statligt finansierat”, säger David Cassini Bäckström hos VK.

Nu kommer positiva flygtongångar från en annan del av norra Sverige. Finnair utökar sin trafik från Umeå med fler avgångar till Vasa och Helsingfors.

”Totalt sett innebär satsningen en fördubbling av trafiken på sträckan”, säger Erik Holm, pressekreterare hos Swedavia.

Det är endast ett år sedan Finnair började flyga från Umeå till de två finska städerna. I dag handlar det om nio avgångar per vecka.

Nu blir de fler. Från 30 november blir det 18 avgångar per vecka. Finnair utökar med en ny morgonförbindelse via Vasa till Helsingfors och upp till fem direkta avgångar per vecka mellan Umeå och Helsingfors.

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Ett lyft för Umeå och hela norra Sverige. Betyget gäller Finnair som efter ett år dubblar trafiken från Umeå till Vasa och Helsingfors. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

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”Stärker norra Sverige”

”Fler avgångar till Helsingfors gör det enklare för både invånare, företag och besökare att resa till och från regionen”, konstaterar en nöjd Sofia Johansson, flygplatschef i Umeå, hos VK.

”De nya förbindelserna stärker tillgängligheten för norra Sverige och bidrar till att knyta samman människor, företag och marknader”, tillägger hon.

Den nya morgonflighten går från Umeå 9.00 och anländer till Vasa 10.35 lokal tid, alltså efter 35 minuter. Flyget fortsätter sedan 11.00 till Helsingfors med ankomst en timme senare.

Direktflyget går från Umeå 13.10 med ankomst lokal tid i Helsingfors 15.25, vilket enligt Finnair ska ge smidiga anslutningar till bland annat Thailand, Indien och Japan.

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