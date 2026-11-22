De senaste veckorna har det rapporteras om en mängd dataintrång där obehöriga aktörer kommit över personuppgifter.

Bland annat har taxijätten Cabonline, e-handlaren Lyko och Universeum i Göteborg drabbats.

Allt kan inte kopplas till PHP

För ungefär en månad sedan blev sårbarheter i det mycket vanliga programmeringsspråket PHP kända. Men alla intrång den senaste tiden kan inte kopplas till de bristerna, enligt Marcus Murray, grundare av cybersäkerhetsföretaget Truesec.

I vissa fall kan det vara så. Men sårbarheter blir kända nu i en allt högre takt än tidigare. Dessutom har angriparna genom AI fått ett verktyg som är kraftfullt för att utnyttja sårbarheterna.

Han säger att de senaste tre åren har upp till 50 000 sårbarheter per år i världen blivit kända. Nästa år kan det antalet stiga kraftigt, bedömer han.

Enligt Marcus Murray hjälper AI oss nu att hitta misstag som har gjorts historiskt.

Egentligen har vi en teknisk skuld. Vi har byggt sårbarhet utan att ha gjort något för att upptäcka den. Nu upptäcks allt och kommer upp till ytan.

Murray säger att det som är gemensamt för senaste tidens attacker är att de har varit ganska ytliga. Någon har tagit sig in i ett webbsystem och kommit över data.

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För ett par år sedan var attackerna betydligt allvarligare. Då var det ofta rena ransom-attacker där man gjorde så att företaget inte kunde verka.

Det händer ju fortfarande men trenden nu är mer att stjäla data och göra lite mindre attacker som ändå ger mycket uppmärksamhet.