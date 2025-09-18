Oväntat besked får Nvidia att falla på börsen

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Jakten på teknisk självständighet

Förbudet är en del av Kinas bredare strategi för att stärka sin egen halvledarindustri och minska sitt beroende av utländska leverantörer.

Enligt en källa från ett av de berörda teknikföretagen är meddelandet nu ‘högt och tydligt’ och att det är dags att bygga upp det inhemska systemet.

Besvikelse och tålamod från techjättens sida

Nvidia har uttryckt sin besvikelse över beskedet. Nvidias vd, Jensen Huang, kommenterade att ‘vi kan bara tjäna en marknad om ett land vill att vi ska vara där’.

Han tillade att han är besviken över det han ser, men att Kina och USA har större agendor att arbeta med, och att han har tålamod.

Som en följd av nyheten föll Nvidias aktie med ungefär 3 procent.

Ekonomiska konsekvenser för nvidia

På grund av de pågående exportrestriktionerna och de senaste händelserna hade Nvidia räknat med ett intäktsbortfall på cirka 83 miljarder kronor enbart under andra kvartalet.

Tidigare under året hade företaget till och med beslutat att utesluta Kina från sina framtida vinstprognoser, eftersom de i praktiken var utestängda från marknaden.

En ny spelplan tar form

Detta är inte första gången Nvidia stöter på hinder i Kina. Redan i april införde den amerikanska regeringen, under president Donald Trump, licenskrav för försäljning av AI-chip till Kina.

Detta följdes av att USA i juli lättade på förbudet, men med ett krav på att den amerikanska regeringen skulle erhålla 15 procent av intäkterna från sålda chip. Nvidia har dock inte lyckats sälja några enheter under den nya planen, då implementeringen av förslaget har gått långsamt.

Det nya kinesiska förbudet, som kommer från en kinesisk myndighet snarare än som ett svar på amerikanska sanktioner, markerar en upptrappning i den tekniska rivaliteten mellan de två stormakterna.

För Kina handlar det om att skapa en robust inhemsk AI-sektor som är oberoende av utländsk teknologi, medan USA:s mål är att begränsa Kinas teknologiska utveckling.

Källor inom industrin menar att det nya ‘konsensuset’ i Kina är att det snart kommer finnas tillräckligt med inhemskt utbud för att möta efterfrågan utan att behöva förlita sig på Nvidia-chip.

