Kinas internetmyndighet har utfärdat ett förbud mot Nvidia. Beslutet är ett stort avbräck för chipjätten som just sett lättade restriktioner.
Oväntat besked får Nvidia att falla på börsen
Kinas internetmyndighet, Cyberspace Administration of China (CAC), har utfärdat ett förbud som hindrar landets ledande teknikföretag från att köpa AI-chip från den amerikanska halvledarjätten Nvidia.
Beslutet är ett stort avbräck för Nvidia som just sett ett lättat förbud.
En ny era av restriktioner tar form
I en dramatisk vändning har Kina valt att blockera sina egna teknikföretag från att köpa AI-chip från Nvidia. Enligt TechCrunch och Financial Times har Cyberspace Administration of China (CAC), bett inhemska bolag som ByteDance och Alibaba att avsluta sina pågående tester och beställningar av Nvidias RTX Pro 6000D-server.
Missa inte: Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia. Realtid
Denna server var specifikt designad för den kinesiska marknaden efter tidigare amerikanska exportrestriktioner.
Detta beslut representerar en betydande förändring från tidigare riktlinjer som framför allt fokuserade på Nvidias H20-chip, som också var avsett för Kina.
Kinas agerande kommer efter att regulatorer i landet har bedömt att lokalt producerade chip nu har uppnått en prestandanivå som är jämförbar med eller till och med överlägsen de Nvidia-modeller som varit tillåtna under exportkontrollerna.
Stor mystik och oro kring Nvidias hemliga kunder
Två icke namngivna kunder stod för hela 39 procent av Nvidias intäkter, visar senaste kvartalsrapporten och nu växer oron över bräckligheten i chipjättens
Jakten på teknisk självständighet
Förbudet är en del av Kinas bredare strategi för att stärka sin egen halvledarindustri och minska sitt beroende av utländska leverantörer.
Enligt en källa från ett av de berörda teknikföretagen är meddelandet nu ‘högt och tydligt’ och att det är dags att bygga upp det inhemska systemet.
Så rik hade du varit om du följde med på AI-jättens resa
Företaget var nära att aldrig bli till. I dag är AI-jätten världens mest värdefulla – och investerare som hängt med från början har blivit stormrika.
Besvikelse och tålamod från techjättens sida
Nvidia har uttryckt sin besvikelse över beskedet. Nvidias vd, Jensen Huang, kommenterade att ‘vi kan bara tjäna en marknad om ett land vill att vi ska vara där’.
Han tillade att han är besviken över det han ser, men att Kina och USA har större agendor att arbeta med, och att han har tålamod.
Som en följd av nyheten föll Nvidias aktie med ungefär 3 procent.
Ekonomiska konsekvenser för nvidia
På grund av de pågående exportrestriktionerna och de senaste händelserna hade Nvidia räknat med ett intäktsbortfall på cirka 83 miljarder kronor enbart under andra kvartalet.
Tidigare under året hade företaget till och med beslutat att utesluta Kina från sina framtida vinstprognoser, eftersom de i praktiken var utestängda från marknaden.
Nasdaq slår nytt rekord – AI-hajpen lyfter fler bolag
Nasdaq ser inga tecken på att mattas av, och under måndagen slogs nytt rekord. Men nu väntar investerare spänt på inflationssiffrorna i USA. Den
En ny spelplan tar form
Detta är inte första gången Nvidia stöter på hinder i Kina. Redan i april införde den amerikanska regeringen, under president Donald Trump, licenskrav för försäljning av AI-chip till Kina.
Detta följdes av att USA i juli lättade på förbudet, men med ett krav på att den amerikanska regeringen skulle erhålla 15 procent av intäkterna från sålda chip. Nvidia har dock inte lyckats sälja några enheter under den nya planen, då implementeringen av förslaget har gått långsamt.
Missa inte: Kina: Nvidia bryter mot konkurrensregler. Realtid
Det nya kinesiska förbudet, som kommer från en kinesisk myndighet snarare än som ett svar på amerikanska sanktioner, markerar en upptrappning i den tekniska rivaliteten mellan de två stormakterna.
För Kina handlar det om att skapa en robust inhemsk AI-sektor som är oberoende av utländsk teknologi, medan USA:s mål är att begränsa Kinas teknologiska utveckling.
Källor inom industrin menar att det nya ‘konsensuset’ i Kina är att det snart kommer finnas tillräckligt med inhemskt utbud för att möta efterfrågan utan att behöva förlita sig på Nvidia-chip.
Missa inte:
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
