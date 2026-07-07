Tio miljoner robotar – när japanerna inte räcker

Regeringens första prioritet är att snabbt etablera ett centralt nav för AI-robotik. Det ska stödja införande, forskning och kompetensutveckling för arbetskraften i hela Japan.

Regeringsföreträdare beskriver navet som avgörande för att hjälpa företag att införare robotar i stor skala de kommande åren, framför allt i sektorer som redan i dag lider av personalbrist, skriver Tech Radar.

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Japansk grundmodell

Strategin kretsar kring Noetra, en i Japan utvecklad grundmodell som skapats i samarbete med AIST. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, med focus på fysisk AI.

Noetra ägs till största delen av Softbank, NEC, Sony Group och Honda, medan Fujitsu och Rakuten ännu överväger om de ska ansluta sig till konsortiet.

Minister Akazawa uppger att samlad data från äldreomsorg, katastrofinsatser, tillverkningsanläggningar och arbetet med att avveckla kärnkraftverket Fukushima(!) ligger till grund för regeringens tilltro till tillvägagångssättet.

”Användningen av samlad data” skulle bli Japans ”vinnande strategi”, menar Akazawa och beskriver den globala konkurrensen som en kamp om tillgängliga datamängder snarare än enbart rå beräkningskapacitet.

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