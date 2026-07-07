Japan presenterar en ny plan. Till år 2040 ska landet ha ytterligare tio miljoner robotar och de ska hamna i äldreboenden och matfabriker.
Tio miljoner robotar – när japanerna inte räcker
Japan har presenterat en ny, reviderad, nationell robotstrategi med målet att ha tio miljoner nya robotar i landet till år 2040.
Närings- och handelsminister Ryosei Akazawa har presenterat planen, som omfattar 18 områden av samhällslivet, sedan livsmedelsproduktion och sjukvård lagts till som prioriterade områden.
Regeringens första prioritet är att snabbt etablera ett centralt nav för AI-robotik. Det ska stödja införande, forskning och kompetensutveckling för arbetskraften i hela Japan.
Regeringsföreträdare beskriver navet som avgörande för att hjälpa företag att införare robotar i stor skala de kommande åren, framför allt i sektorer som redan i dag lider av personalbrist, skriver Tech Radar.
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Japansk grundmodell
Strategin kretsar kring Noetra, en i Japan utvecklad grundmodell som skapats i samarbete med AIST. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, med focus på fysisk AI.
Noetra ägs till största delen av Softbank, NEC, Sony Group och Honda, medan Fujitsu och Rakuten ännu överväger om de ska ansluta sig till konsortiet.
Minister Akazawa uppger att samlad data från äldreomsorg, katastrofinsatser, tillverkningsanläggningar och arbetet med att avveckla kärnkraftverket Fukushima(!) ligger till grund för regeringens tilltro till tillvägagångssättet.
”Användningen av samlad data” skulle bli Japans ”vinnande strategi”, menar Akazawa och beskriver den globala konkurrensen som en kamp om tillgängliga datamängder snarare än enbart rå beräkningskapacitet.
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Bygger globala samarbeten
Företrädare för Noetra har bekräftat samarbete med forskningsinstitut i USA, Kanada, Frankrike och Storbritannien för att stödja utvecklingen av grundmodellen.
Tekniken ska enligt uppgift att göras allmänt tillgänglig för japanska AI-utvecklare, företag och framtida användare inom olika branscher och regioner.
Vissa företag väntas använda plattformen som en bas för att senare expandera till utländska marknader.
Ryosei Akazawa kopplar även strategin till bredare insatser för att främja en AI-driven omställning i regioner utanför Japans stora storstadsområden i stället för att koncentrera utvecklingen enbart till Tokyo.
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Har valt arbetskraftsbrist
Japan har stora problem med en åldrande befolkning och i kombinationen med att en extremt restriktiv migrationspolitik blir bristen på arbetskraft mycket stor.
I likhet med andra länder, inte minst i Europa, sätter man sig därmed i en självvald rävsax som Japan nu alltså ska avhjälpa med tio miljoner robotar.
Beslutsfattarna ser alltmer automatisering som en praktisk lösning eftersom arbetskraftsbristen gör det svårt att tillsätta vakanser konventionella vägar.
Den nya, reviderade strategin ska alltså även omfatta sjukvård och produktion inom livsmedel och drycker.
Sydkorea tillkännagav nyligen en likartad robotambition, vilket lägger till en konkurrensaspekt på strategin eftersom båda länderna strävar efter suverän AI-kapacitet, skriver Tech Radar.
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