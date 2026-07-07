Startupen stoppar mikroplaster i tvättmaskinerna – nytt EU-förbud på gång

Brittisk startup

Ett sådant är den brittiska startupen Matter.

Problemet kommer framför allt från syntetiska textilier som polyester, nylon och akryl.

En stor del av dagens kläder består av sådana material, som i praktiken är olika former av plast. När plaggen tvättas slits mycket små fibrer loss och hamnar i tvättvattnet.

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Små partiklar

Många av partiklarna är så små att vanliga filter i tvättmaskiner inte kan fånga upp dem.

”Tänk på tvättmaskinen – om du drar handen längs insidan känns det ungefär som ett rivjärn”, säger Adam Root, vd på Matter, till Euronews.

”Tänk dig att den långsamt nöter ner plasten och förvandlar den till pyttesmå bitar som hamnar i vårt vatten.”

Vad är då lösningen när det gäller tvättmaskinerna?

Fångar upp partiklarna

Den nya typen av mikroplastfilter fungerar genom att monteras på tvättmaskinens avloppsledning. Det handlar om en eftermonterad lösning från Matter, som utvecklat ett filter som fångar upp plastfibrer innan vattnet lämnar hushållet. Enligt företaget har tekniken i tester kunnat fånga en mycket stor andel av partiklarna, inklusive fibrer som bara är några mikrometer stora.

För konsumenten är tanken att lösningen ska vara enkel.

Filtret behöver normalt bara tömmas med jämna mellanrum, ungefär som när man rengör luddfiltret i en torktumlare. Det insamlade materialet kan sedan hanteras som avfall i stället för att spridas till sjöar, floder och hav.

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Tar sig an hela EU

För närvarande säljer startupen filter till elva länder, en siffra som kommer fördubblas inom kort, och sedan ska hela EU inkluderas.

Att ta itu med plastproblemet i tvättstugan är ett steg i rätt riktning när det gäller att få bukt med mikroplaster.

”Det är något vi alla kan göra något åt”, säger Adam Root.

”Om vi ​​löser problemen med mikromaterialen löser vi även makroproblemen.”

Organisationen The Ocean Cleanup rensar upp plast i floder och hav. (Foto: The Ocean Cleanup)

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