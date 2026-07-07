En brittisk startup ligger redan steget före och ska stoppa mikroplasterna i tvättmaskiner. Det kan snart leda till ett förbud som rullas ut inom hela EU.
Startupen stoppar mikroplaster i tvättmaskinerna – nytt EU-förbud på gång
Att mikroplaster finns på de flesta håll är knappast någon nyhet. Mikroplaster är inte längre bara ett miljöproblem i haven, utan de finns i våra kroppar.
Forskare har hittat plastpartiklar i blod, hjärna och till och med i benvävnad.
Enorma problem med mikroplaster
Människor kan andas in tiotusentals bitar av mikroplast varje dag. Studier visar att föroreningarna inomhus är mycket högre än forskare tidigare uppskattat.
Mikroplaster gör vidare att stora mängder hamnar i våra huvuden.
Det kan tyckas vara ett svårlösligt problem, men det finns bolag som arbetar aktivt med det.
Brittisk startup
Ett sådant är den brittiska startupen Matter.
Problemet kommer framför allt från syntetiska textilier som polyester, nylon och akryl.
En stor del av dagens kläder består av sådana material, som i praktiken är olika former av plast. När plaggen tvättas slits mycket små fibrer loss och hamnar i tvättvattnet.
Små partiklar
Många av partiklarna är så små att vanliga filter i tvättmaskiner inte kan fånga upp dem.
”Tänk på tvättmaskinen – om du drar handen längs insidan känns det ungefär som ett rivjärn”, säger Adam Root, vd på Matter, till Euronews.
”Tänk dig att den långsamt nöter ner plasten och förvandlar den till pyttesmå bitar som hamnar i vårt vatten.”
Vad är då lösningen när det gäller tvättmaskinerna?
Fångar upp partiklarna
Den nya typen av mikroplastfilter fungerar genom att monteras på tvättmaskinens avloppsledning. Det handlar om en eftermonterad lösning från Matter, som utvecklat ett filter som fångar upp plastfibrer innan vattnet lämnar hushållet. Enligt företaget har tekniken i tester kunnat fånga en mycket stor andel av partiklarna, inklusive fibrer som bara är några mikrometer stora.
För konsumenten är tanken att lösningen ska vara enkel.
Filtret behöver normalt bara tömmas med jämna mellanrum, ungefär som när man rengör luddfiltret i en torktumlare. Det insamlade materialet kan sedan hanteras som avfall i stället för att spridas till sjöar, floder och hav.
Tar sig an hela EU
För närvarande säljer startupen filter till elva länder, en siffra som kommer fördubblas inom kort, och sedan ska hela EU inkluderas.
Att ta itu med plastproblemet i tvättstugan är ett steg i rätt riktning när det gäller att få bukt med mikroplaster.
”Det är något vi alla kan göra något åt”, säger Adam Root.
”Om vi löser problemen med mikromaterialen löser vi även makroproblemen.”
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