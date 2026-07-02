5 enkla trick som ger dig snabbare wifi hemma, utan att byta router

2. Flytta routern till en bättre plats

Det här är fortfarande den enskilt viktigaste faktorn, det är experterna överens om. Din router ska helst stå centralt och fritt, gärna högt upp och utan tjocka väggar eller metallföremål i vägen. Då får du mycket bättre effekt på ditt wifi än några tekniska trick.

Se framför allt till att inte gömma routern i en garderob eller bakom TV:n.

3. Ta bort störningskällor från ditt wifi

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När du ändå är igång och hittar bästa platsen för din router. Tänk på att mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, babyvakter och Bluetooth-högtalare ofta sänder på samma frekvens som wifi.

De kan alla störa signalen rejält. Placera routern minst någon meter från sådana apparater, så slipper du onödiga avbrott och sänkt hastighet utan att röra en enda inställning.

4. Vinkla antennerna rätt

Har din router yttre antenner? Ett enkelt men ofta förbisett trick är att vinkla dem olika håll. Låt en stå rakt upp medan den andra pekar horisontellt.

Det gör att signalen sprids i fler riktningar samtidigt, istället för att bara skjuta rakt ut åt ett håll. Tar mindre än en minut och kostar inget. Men ditt wifi blir bättre.

5. Segt wifi? Starta om routern regelbundet

Gör det till en vana att starta om routern var eller varannan vecka för att rensa minnet och stabilisera anslutningen.

Och när du ändå är igång och fixar med din router: Tänk på att föråldrad firmware är en vanlig men underskattad orsak till segt wifi. Kontrollera i routerns app eller webbgränssnitt om uppdateringar finns tillgängliga.



Tillsammans kan dessa fem knep göra stor skillnad och du slipper investera i ny utrustning för att märka det.

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