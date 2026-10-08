Storbankernas rädsla – AI-agenter flyttar dina pengar till bästa sparkontot

Så kan du tjäna pengar med AI

Tänk dig att du har 200 000 kronor på ett konto utan ränta. Om en AI-assistent hittar ett sparkonto med tre procents ränta kan du få 6 000 kronor om året före skatt, utan att öka ditt sparbelopp.

Efter 30 procents skatt på ränteinkomsten återstår 4 200 kronor.

Har du 500 000 kronor blir motsvarande avkastning 15 000 kronor före skatt, eller 10 500 kronor efter skatt.

AI kan redan hjälpa till att jämföra sparkonton, identifiera avgifter och förklara villkor. I framtiden väntas mer avancerade assistenter även kunna bevaka räntorna kontinuerligt och föreslå när pengarna bör flyttas.

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Storbankernas rädsla

För bankerna är utvecklingen mindre välkommen.

Enligt Financial Times har de amerikanska storbankerna JPMorgan Chase, Bank of America och Wells Fargo tillsammans omkring 1 600 miljarder dollar på konton som inte ger kunderna någon ränta.

Om bankerna tvingades betala tre procents ränta på dessa pengar skulle deras årliga kostnader öka med omkring 47 miljarder dollar.

Reuters beskriver hur bankernas traditionella affärsmodell bygger på att många kunder låter pengarna stå kvar trots att de kan få bättre avkastning någon annanstans.

När AI gör jämförelser och bankbyten enklare riskerar denna tröghet att försvinna.

Minska bankernas vinster med 20 procent

Konsultbolaget McKinsey bedömer att om endast fem till tio procent av pengarna på transaktionskonton flyttas till alternativ med högre avkastning kan bankernas vinster från inlåning minska med minst 20 procent.

Det innebär att en relativt liten förändring i kundernas beteende kan få stora ekonomiska konsekvenser.

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För svenska sparare är möjligheten särskilt intressant när ränteskillnaderna mellan banker är stora.

Men den högsta räntan är inte alltid bäst. Vissa konton kräver regelbundna insättningar, begränsar antalet uttag eller erbjuder en hög ränta endast under en introduktionsperiod.

Låt AI jämföra – men behåll kontrollen

Det finns också risker. AI kan ge felaktiga uppgifter, som vi redan tidigare har gett exempel på.

Kontrollera därför alltid räntan direkt hos banken, att kontot omfattas av insättningsgaranti och om pengarna är bundna.

Dessutom kan dagens AI-assistenter normalt inte själva öppna bankkonton och flytta pengar utan särskilda tekniska lösningar och behörigheter.

Men riktningen är tydlig där AI kan göra det lättare att få bättre avkastning på pengar som annars ligger oanvända.

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