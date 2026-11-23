Sifferföljden ”123456” är återigen världens vanligaste lösenord i en ny kartläggning – och din plånbok ligger i farozonen om du använder det.
Har du något av dessa 20 lösenord? Byt genast
När lösenordshanteraren Nordpass gick igenom årets stora dataläckor från 44 länder hamnade ”123456” i topp för sjunde gången på åtta år, skriver PC för Alla. Strax bakom ligger ”admin” och ”12345678”.
I Sverige ser det likadant ut. Bland de mest använda kombinationerna hos svenska användare återfinns ”admin”, ”121212” och ”supersport”.
Även hälsningar som ”hejsan” förekommer ofta enligt Cyberpilot, medan Dagens PS tidigare har listat ”qwerty” och ”password” bland världens tjugo sämsta val.
Knäcks på mindre än en sekund
Det går blixtsnabbt. En genomgång från säkerhetsföretaget Comparitech, som PC för Alla hänvisar till, visar att 78 procent av de hundra vanligaste lösenorden knäcks på under en sekund.
Bedragare gissar aldrig manuellt. De kör automatiserade program som testar miljontals läckta kombinationer direkt mot inloggningssidor för e-post, nätbutiker och betaltjänster.
Cyberpilot pekar på metoden credential stuffing, där stulna uppgifter från ett enda medlemsregister används för att länsa konton och beställa varor i ditt namn på andra sajter.
Åldern styr vad vi väljer
Svenskarnas vanor skiljer sig åt mellan generationerna. Aktuell Säkerhet konstaterar i sin granskning att yngre användare oftare väljer ord från populärkulturen, medan äldre kombinationer kretsar kring siffror, förnamn och sporttermer.
Faran ligger i återanvändningen. När en enda nätbutik drabbas av intrång läcker uppgifterna ut i öppna databaser på nätet, vilket PC för Alla pekar ut som huvudorsaken till att kapare lyckas tömma konton år efter år.
I Nordpass rapport lyfts i stället lösenordshanterare och så kallade lösenordsnycklar, passkeys, fram som det mest effektiva skyddet för att hålla bedragarna borta från dina pengar.
Här är världens 20 vanligaste lösenord under 2026 enligt lösenordshanteraren Nordpass årliga kartläggning, som bygger på läckta inloggningsuppgifter från 44 länder:
|Placering
|Lösenord
|Antal registrerade träffar
|1
|123456
|7 234 326
|2
|admin
|4 455 221
|3
|12345678
|2 953 492
|4
|123456789
|~1 890 000
|5
|1234
|– (ny på topp 5)
|6
|12345
|–
|7
|password
|–
|8
|Aa123456
|–
|9
|Pass@123
|–
|10
|1234567890
|512 553
|11
|1234567
|–
|12
|123123
|–
|13
|111111
|–
|14
|12345678910
|–
|15
|P@ssw0rd
|–
|16
|Password
|–
|17
|Aa@123456
|–
|18
|admintelecom
|–
|19
|Admin@123
|–
|20
|112233
|–
Utmärkande mönster i årets lista
- Samma topp tre: 123456 ligger etta för sjunde gången på åtta år, följt av admin (som ofta är standardlösenord på routrar och uppkopplade prylar) och 12345678.
- Falsk trygghet: Varianter med versaler, siffror och specialtecken som Aa123456, Pass@123 och P@ssw0rd ligger högt upp och knäcks på under en sekund eftersom angripares verktyg är programmerade för just dessa utbyten.
- Populärkultur och memes: Utöver de rena sifferkombinationerna ser Nordpass en tydlig ökning av ord hämtade från sociala medier, spel och idrott, exempelvis skibiditoilet, minecraft, roblox.com1, Lebron0319 och Lewandowski1234!.
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