I Sverige ser det likadant ut. Bland de mest använda kombinationerna hos svenska användare återfinns ”admin”, ”121212” och ”supersport”.

Även hälsningar som ”hejsan” förekommer ofta enligt Cyberpilot, medan Dagens PS tidigare har listat ”qwerty” och ”password” bland världens tjugo sämsta val.

Knäcks på mindre än en sekund

Det går blixtsnabbt. En genomgång från säkerhetsföretaget Comparitech, som PC för Alla hänvisar till, visar att 78 procent av de hundra vanligaste lösenorden knäcks på under en sekund.

Bedragare gissar aldrig manuellt. De kör automatiserade program som testar miljontals läckta kombinationer direkt mot inloggningssidor för e-post, nätbutiker och betaltjänster.

Cyberpilot pekar på metoden credential stuffing, där stulna uppgifter från ett enda medlemsregister används för att länsa konton och beställa varor i ditt namn på andra sajter.