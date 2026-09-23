Snart handlar din AI-assistent åt dig – ingen vet vem som betalar när den köper fel

Samtidigt vill EU se ökade krav på både Google och Apple i ett försök att öka konkurrensen på marknaden för AI-assistenter.

Samtidigt som det kommer allt fler röster som säger att AI kan innebära ett hot mot mänskligheten om tekniken inte regleras så håller alla inte med – där både president Donald Trump och Nvidias vd Jensen Huang tillhör dem som vill se att den snabba utvecklingen på området fortgår.

Det sker som sagt mycket på området för tillfället och det lär inte sakta ner framöver.

AI sköter allt för dig

Snart kan din AI-assistent inte bara hitta den billigaste flygbiljetten eller mobilen – den kan också genomföra köpet åt dig. Betalningsjätten Visa förbereder sig för en värld där AI-agenter får mandat att spendera våra pengar.

”Hitta ett hotell i Rom för högst 2 000 kronor natten, nära centrum och med frukost – och boka det bästa alternativet.”

Så kan det låta när en AI-tjänst hjälpa dig att leta på nätet. Nästa steg är att den också får mandat att slutföra bokningen och betala utan att du själv behöver trycka på köpknappen.

Det kallas agentic commerce, eller agentbaserad handel, och betalningsföretagen förbereder sig redan för utvecklingen. Visa beskriver hur AI-agenter ska kunna söka efter produkter, fatta beslut och genomföra transaktioner med användarens tillåtelse.