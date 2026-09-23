En AI-assistent som jämför priser och slutför köpet är nästan här. Betalbranschen försöker nu lösa vem som bär ansvaret när den handlar fel.
Snart handlar din AI-assistent åt dig – ingen vet vem som betalar när den köper fel
Att vi använder AI på alla möjliga sätt i större utsträckning råder det väl inga tveksamheter om. AI kan ta genvägar när tekniken exempelvis ska boka gympass till oss, som Dagens PS redan berättat om, och därmed slänga ut en annan person som stod före i kön.
Samtidigt vill EU se ökade krav på både Google och Apple i ett försök att öka konkurrensen på marknaden för AI-assistenter.
Samtidigt som det kommer allt fler röster som säger att AI kan innebära ett hot mot mänskligheten om tekniken inte regleras så håller alla inte med – där både president Donald Trump och Nvidias vd Jensen Huang tillhör dem som vill se att den snabba utvecklingen på området fortgår.
Det sker som sagt mycket på området för tillfället och det lär inte sakta ner framöver.
AI sköter allt för dig
Snart kan din AI-assistent inte bara hitta den billigaste flygbiljetten eller mobilen – den kan också genomföra köpet åt dig. Betalningsjätten Visa förbereder sig för en värld där AI-agenter får mandat att spendera våra pengar.
”Hitta ett hotell i Rom för högst 2 000 kronor natten, nära centrum och med frukost – och boka det bästa alternativet.”
Så kan det låta när en AI-tjänst hjälpa dig att leta på nätet. Nästa steg är att den också får mandat att slutföra bokningen och betala utan att du själv behöver trycka på köpknappen.
Det kallas agentic commerce, eller agentbaserad handel, och betalningsföretagen förbereder sig redan för utvecklingen. Visa beskriver hur AI-agenter ska kunna söka efter produkter, fatta beslut och genomföra transaktioner med användarens tillåtelse.
Nya risker
Men när AI går från rådgivare till köpare förändras också riskerna, berättar italienska Reppublica.
Det gäller därmed för bolag som Visa att ligga steget före när det gäller just riskerna.
”Många finansiella bedrägerier föregås av en cyberincident. Stöld av inloggningsuppgifter, intrång i data eller kapning av en digital identitet kan vara första steget i en attack som senare visar sig genom en bedräglig transaktion”, säger Stefano M. Stoppani, landschef för Visa i Italien och fastslår:
”Man måste koppla samman signaler från olika områden för att kunna kartlägga hur en attack utvecklas och ingripa innan den leder till ekonomiska förluster. På Visa investerar vi i detta genom plattformen Threat Intelligence, som redan har testats i vårt globala nätverk och även finns tillgänglig för banker. Varje månad blockerar vi omkring 90 miljoner cyberattacker och 11 miljoner phishingmejl i över 200 länder. Under de senaste fem åren har vi investerat 13 miljarder dollar i säkerhet.”
Vem bär ansvaret?
Men för konsumenterna återstår en avgörande fråga – vem ansvarar när roboten köper fel?
Det kan bli en av de stora konsumentfrågorna när AI-handeln växer enligt Stefano M. Stoppani.
Han menar att framtidens betalningssystem inte bara måste kontrollera om en person har rätt att betala, utan också om en AI-agent har rätt att agera för personens räkning.
Det avgörande blir därmed vilket mandat konsumenten faktiskt har gett AI.
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