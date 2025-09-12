De tog hjälp av AI – förlorade tusenlappar 

Drygt 40 procent av alla svenskar mellan 18-34 år är villiga att låta AI hantera deras låneansökan. Man kan även tänka sig att låta AI betala räkningar, investera på börsen och fatta beslut om aktiemarknaden.

Liknande siffror finner vi på andra sidan Atlanten.

30 procent av alla unga amerikaner har följt aktietips från AI och mer än en fjärdedel har tagit råd om kryptohandel.

”Överlag ser vi en växande beroendeställning till AI-baserad finansiell planering”, säger Moira Corcoran, revisor och expert, till Investopedia.

Men att överlåta ansvaret för sin privatekonomi till AI kan bli dyrt. Det visar en studie från Pearl.com.

Förlorat tusen kronor

Studien visar att nästan en av fem amerikaner (19 procent) har förlorat över 100 dollar efter att ha följt investeringsråd från en chattbot.

För den yngsta generationen, Gen Z, är siffran ännu högre: 27 procent uppger att de gått back på AI-baserade tips.