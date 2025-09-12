Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

De tog hjälp av AI – förlorade tusenlappar 

AI
1 av 5 har förlorat pengar när de följt tips från AI (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Världen över vänder sig människor till AI för ekonomiska råd. Men gratis kan bli dyrt, visar en ny undersökning. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Drygt 40 procent av alla svenskar mellan 18-34 år är villiga att låta AI hantera deras låneansökan. Man kan även tänka sig att låta AI betala räkningar, investera på börsen och fatta beslut om aktiemarknaden. 

Liknande siffror finner vi på andra sidan Atlanten. 

ANNONS

30 procent av alla unga amerikaner har följt aktietips från AI och mer än en fjärdedel har tagit råd om kryptohandel.

”Överlag ser vi en växande beroendeställning till AI-baserad finansiell planering”, säger Moira Corcoran, revisor och expert, till Investopedia

Men att överlåta ansvaret för sin privatekonomi till AI kan bli dyrt. Det visar en studie från Pearl.com. 

Förlorat tusen kronor 

Studien visar att nästan en av fem amerikaner (19 procent) har förlorat över 100 dollar efter att ha följt investeringsråd från en chattbot. 

För den yngsta generationen, Gen Z, är siffran ännu högre: 27 procent uppger att de gått back på AI-baserade tips.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Riskabelt att följa råden blint

ANNONS

Visst kan AI vara bra till mycket. Bland annat kan intelligensen ge en översikt över sparande och investeringar. Problemet är att råden ofta är alltför generella, menar Jared Gagne, certifierad rådgivare på Claro Advisors. Bra standardråd kan bli katastrofala i fel situation, konstaterar han. 

”AI kan ge hyfsade generella råd som blir väldigt dåliga råd när de tillämpas i fel situation”, säger han.

AI
Kan man lita blint på ChatGPT? (Foto: Pexels)

Föråldrad och påhittad information

Ett annat problem är att AI-modeller kan ge felaktig eller föråldrad information, särskilt när lagar och regler ändras. 

Investopedia nämner bland annat Trumps ”Big, Beautiful Bill” som ändrade amerikanska skatteregler i juli – något som vissa AI-modeller ännu inte hunnit snappa upp. 

Dessutom förekommer så kallade ”hallucinationer”, där intelligensen hittar på data eller källor som inte existerar.

Enligt en studie från Investing in the Web svarar ChatGPT helt eller delvis fel i 35 procent av sina svar. 

Billigt – men dyrt i längden

ANNONS

Men gratis är gott. Många AI-tjänster är ett billigt, om inte gratis alternativ till traditionella finansiella rådgivare. Enligt Moira Corcoran är det dock ett riskabelt sätt att försöka spara på.

”Om du försöker snåla och spara några kronor är det alltid värt att lägga pengarna på en riktig finansiell rådgivare”, säger hon och tillägger: ”Det du kan förlora på att följa dåliga AI-råd är så mycket mer än kostnaden för en timmes session med en finansiell planerare”. 

Vill du läsa mer om riskerna med AI som privatekonomisk rådgivare? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIEkonomiInvesteringRådgivning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS