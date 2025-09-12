Världen över vänder sig människor till AI för ekonomiska råd. Men gratis kan bli dyrt, visar en ny undersökning.
De tog hjälp av AI – förlorade tusenlappar
Drygt 40 procent av alla svenskar mellan 18-34 år är villiga att låta AI hantera deras låneansökan. Man kan även tänka sig att låta AI betala räkningar, investera på börsen och fatta beslut om aktiemarknaden.
Liknande siffror finner vi på andra sidan Atlanten.
30 procent av alla unga amerikaner har följt aktietips från AI och mer än en fjärdedel har tagit råd om kryptohandel.
”Överlag ser vi en växande beroendeställning till AI-baserad finansiell planering”, säger Moira Corcoran, revisor och expert, till Investopedia.
Men att överlåta ansvaret för sin privatekonomi till AI kan bli dyrt. Det visar en studie från Pearl.com.
Förlorat tusen kronor
Studien visar att nästan en av fem amerikaner (19 procent) har förlorat över 100 dollar efter att ha följt investeringsråd från en chattbot.
För den yngsta generationen, Gen Z, är siffran ännu högre: 27 procent uppger att de gått back på AI-baserade tips.
Riskabelt att följa råden blint
Visst kan AI vara bra till mycket. Bland annat kan intelligensen ge en översikt över sparande och investeringar. Problemet är att råden ofta är alltför generella, menar Jared Gagne, certifierad rådgivare på Claro Advisors. Bra standardråd kan bli katastrofala i fel situation, konstaterar han.
”AI kan ge hyfsade generella råd som blir väldigt dåliga råd när de tillämpas i fel situation”, säger han.
Föråldrad och påhittad information
Ett annat problem är att AI-modeller kan ge felaktig eller föråldrad information, särskilt när lagar och regler ändras.
Investopedia nämner bland annat Trumps ”Big, Beautiful Bill” som ändrade amerikanska skatteregler i juli – något som vissa AI-modeller ännu inte hunnit snappa upp.
Dessutom förekommer så kallade ”hallucinationer”, där intelligensen hittar på data eller källor som inte existerar.
Enligt en studie från Investing in the Web svarar ChatGPT helt eller delvis fel i 35 procent av sina svar.
Billigt – men dyrt i längden
Men gratis är gott. Många AI-tjänster är ett billigt, om inte gratis alternativ till traditionella finansiella rådgivare. Enligt Moira Corcoran är det dock ett riskabelt sätt att försöka spara på.
”Om du försöker snåla och spara några kronor är det alltid värt att lägga pengarna på en riktig finansiell rådgivare”, säger hon och tillägger: ”Det du kan förlora på att följa dåliga AI-råd är så mycket mer än kostnaden för en timmes session med en finansiell planerare”.
Vill du läsa mer om riskerna med AI som privatekonomisk rådgivare? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
