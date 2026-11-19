Målet är enkelt. De vill stjäla inloggningsuppgifter eller sprida skadlig kod i mottagarnas nätverk.

Kända molntjänster utnyttjas i attackerna

Angriparna använder ofta riktiga molntjänster som första steg. Mottagaren får en länk som påstås leda till en faktura i PDF-format eller en delad fil. Väl där slussas användaren vidare till en falsk inloggningssida som kopierar det riktiga flödet.

CERT-SE konstaterar att sidorna är svåra att avslöja. Ofta förfalskar bedragarna avsändaradressen så att mejlet ser ut att komma från en kollega, en metod som kallas spoofing. Kraven på snabb handling är vanliga.

Hårdare tekniska krav på företagen

För att stoppa intrången uppmanar CERT-SE användare att omedelbart aktivera tvåstegsverifiering (2FA) eller multifaktorautentisering (MFA). Bäst skydd ger fysiska säkerhetsnycklar eller ansiktsigenkänning.

Myndigheten råder också alla att granska avsändaren och webbadressen noga innan klick, och att avbryta direkt om en länk leder till en oväntad inloggningsruta.

It-administratörer behöver nu agera. CERT-SE rekommenderar att verksamheter säkrar sina domäner med protokollen SPF och DMARC för att hindra att den egna adressen kapas. Administratörer bör även blockera externa mejl som utger sig för att komma internt, samt spärra länkar i bilagor från att köras automatiskt.

Den som utsätts ska polisanmäla händelsen och skicka in bluffmejlen till CERT-SE.

ANNONS

Läs också:

Googles största kartnyhet på över tio år rullas ut i Europa. Dagens PS

Nudelmångmiljardären tar över svensk taxi – 2 500 bilar på ingång. E55