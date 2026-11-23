Schweiziska forskare vid tekniska högskolan ETH Zürich har utvecklat en metod för att ta tillvara på metallerna med hjälp av en biprodukt från osttillverkning. Genom att använda vassleprotein har teamet skapat särskilda svampar av proteinfibrer. När gamla moderkort löses upp i syra suger svampen åt sig guldjonerna.

Från bara 20 gamla datormoderkort lyckades forskarna utvinna en guldklimp på 450 milligram med 91 procents renhet, vilket motsvarar 22 karat. För varje satsad dollar beräknas metoden kunna ge upp till 50 dollar tillbaka i guld.

Tre vanliga apparater med dolda metaller

Det är inte bara moderkort i datorer som bär på ädelmetaller. Enligt uppgifter från sajten Realitatea finns det framför allt tre vanliga prylar som ofta gömmer oväntat mycket guld:

Gamla mobiltelefoner: En äldre telefon kan innehålla mellan 0,03 och 0,05 gram guld i kontaktytor och kretsar. På ett ton återvunna telefoner handlar det om 300 till 350 gram 22-karatigt guld.

En äldre telefon kan innehålla mellan 0,03 och 0,05 gram guld i kontaktytor och kretsar. På ett ton återvunna telefoner handlar det om 300 till 350 gram 22-karatigt guld. Stationära datorer och laptops: Äldre processorer från före 2000-talet hade betydligt tjockare guldplätering än dagens komponenter. En enskild processor kan innehålla uppemot 0,5 gram guld.

Äldre processorer från före 2000-talet hade betydligt tjockare guldplätering än dagens komponenter. En enskild processor kan innehålla uppemot 0,5 gram guld. Tjock-tv-apparater: Äldre modeller med katodstrålerör har kretskort och komponenter med kraftiga guldpläteringar för att säkerställa god ledningsförmåga och motverka korrosion.

Värdefullt skrot som bör återvinnas

Moderna apparater använder också guld, men i betydligt mindre mängder eftersom tillverkningstekniken förfinats för att spara råvaror. Ett undantag är vissa lyxiga smarta kylskåp i premiumsegmentet, där guldpläterade kontakter ibland sätts in för att förhindra rost och säkra elektroniken över tid.

Med tanke på de höga guldpriserna lönar det sig sällan för privatpersoner att försöka smälta ned komponenter hemma på kammaren. Däremot gör metallinnehållet att prylarna gör betydligt mer nytta på en återvinningscentral än undangömda i ett förråd eller felaktigt slängda bland hushållssoporna.

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