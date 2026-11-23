Matematiker har nu verifierat AI-beviset för Riemannhypotesen, ett av världens svåraste matematiska problem. Men en miljon dollar står fortfarande på spel.
AI-beviset för Riemannhypotesen håller – men vem får en miljon dollar?
Anthropic-matematikern Levent Alpöge presenterade den 20 november ett bevis för den 167 år gamla Riemannhypotesen. Arbetet hade han gjort tillsammans med AI-modellen Claude, som enligt honom stod för en stor del av de avgörande framstegen mot slutet.
Problem handlar om primtal och har i allmänhet ansetts vara det enskilt mest kända problemet inom matematiken – till stor del på grund av hur komplext det är.
Nu har två oberoende organisationer, Lean Focused Research Organization och Mathlib Initiative, granskat beviset och kommit fram till att det håller, rapporterar The Guardian.
Beviset består av omkring 17 miljoner rader kod i programmeringsspråket Lean, som används för att formellt kontrollera matematiska resonemang. Organisationerna skriver i ett gemensamt uttalande att de har fullt förtroende för att Alpöges bevis är korrekt.
En miljon dollar i prispotten
Riemannhypotesen är ett av de så kallade matematiska millennieproblemen som Clay Mathematics Institute pekade ut år 2000. Belöningen för att lösa en av dem är en miljon dollar.
Så vem ska få en miljon dollar? Institutets regler är betydligt mer omfattande än att bara presentera ett korrekt bevis.
För att ett bidrag ska kunna komma i fråga måste lösningen publiceras i en kvalificerad vetenskaplig tidskrift. Därefter måste den överleva minst två års rigorös granskning och få ett brett erkännande i det internationella matematikersamhället.
Det är först därefter som Clay Mathematics Institute kan ta ställning till ett eventuellt pris.
Vem räknas som upphovsman?
En särskilt intressant fråga i det här fallet är vem som egentligen ska betraktas som upphovsman.
Clay Institutes regler öppnar för att prispengarna kan gå till en person eller delas mellan flera personer som löst problemet. Institutet har också ensamrätt att avgöra vem som ska få pengarna.
Reglerna nämner däremot inte uttryckligen hur ett bevis som tagits fram i samarbete med artificiell intelligens ska bedömas.
Levent Alpöge har presenterat arbetet som ett samarbete mellan honom själv och Claude. Om lösningen till slut kvalificerar för priset blir det därför en principiell fråga hur AI-systemets bidrag ska vägas mot matematikerns. Pengarna kommer hur som helst inte att gå till Claude – enligt reglerna är det personer som kan ta emot prispengarna.
Ytterligare ett bevis dök upp
Som om frågan om upphovsmannaskap inte vore tillräckligt kom ytterligare ett anspråk på en lösning samma dag.
Den italienske matematikern Alessandro Masullo presenterade ett separat, helt människoskapat bevis. Han uppges ha arbetat med problemet i närmare tolv år.
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