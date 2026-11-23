Problem handlar om primtal och har i allmänhet ansetts vara det enskilt mest kända problemet inom matematiken – till stor del på grund av hur komplext det är.

Nu har två oberoende organisationer, Lean Focused Research Organization och Mathlib Initiative, granskat beviset och kommit fram till att det håller, rapporterar The Guardian.

Beviset består av omkring 17 miljoner rader kod i programmeringsspråket Lean, som används för att formellt kontrollera matematiska resonemang. Organisationerna skriver i ett gemensamt uttalande att de har fullt förtroende för att Alpöges bevis är korrekt.

En miljon dollar i prispotten

Riemannhypotesen är ett av de så kallade matematiska millennieproblemen som Clay Mathematics Institute pekade ut år 2000. Belöningen för att lösa en av dem är en miljon dollar.

Så vem ska få en miljon dollar? Institutets regler är betydligt mer omfattande än att bara presentera ett korrekt bevis.

För att ett bidrag ska kunna komma i fråga måste lösningen publiceras i en kvalificerad vetenskaplig tidskrift. Därefter måste den överleva minst två års rigorös granskning och få ett brett erkännande i det internationella matematikersamhället.

Det är först därefter som Clay Mathematics Institute kan ta ställning till ett eventuellt pris.