Startups med miljarder vill krossa Googles sökmonopol - här är utmanarna

Under de senaste månaderna har flera AI sökbolag tagit in miljardbelopp i nya investeringar samtidigt som användningen exploderar globalt.

Bakom hypen finns en växande tro på att traditionella sökresultat med länkar och annonser håller på att bli föråldrade.

Samtidigt förändras hela sökmarknaden i snabb takt när AI tjänster börjar ta över allt större delar av internets informationsflöde.

Flera experter menar att Googles klassiska sökresultat står inför sin största förändring på över 25 år när användare allt oftare får direkta AI svar istället för traditionella länkar och annonser.

Startups lockar enorma summor

Amerikanska Exa Labs är ett av bolagen som fått mest uppmärksamhet.

Företaget har nyligen tagit in motsvarande omkring 2,7 miljarder kronor och värderas nu till över 24 miljarder kronor trots att verksamheten fortfarande är relativt ung.

Samtidigt har startupen Parallel, grundad av tidigare Twitter chefen Arvind Jain, säkrat investeringar på över en miljard kronor och värderas redan till omkring 22 miljarder kronor.

Gemensamt för bolagen är att de vill bygga sökmotorer där AI sammanfattar och analyserar information direkt istället för att användaren ska klicka sig igenom långa listor med länkar.