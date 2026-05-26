Investerare pumpar nu in miljarder i AI-drivna sökmotorer som vill förändra hela internet och utmana Googles affärsmodell.
Startups med miljarder vill krossa Googles sökmonopol - här är utmanarna
I över två decennier har Google varit internets självklara port in till världen.
Men nu växer en ny generation AI bolag fram som vill förändra hur människor söker information på nätet och investerarna verkar övertygade om att ett historiskt teknikskifte är på väg.
Under de senaste månaderna har flera AI sökbolag tagit in miljardbelopp i nya investeringar samtidigt som användningen exploderar globalt.
Bakom hypen finns en växande tro på att traditionella sökresultat med länkar och annonser håller på att bli föråldrade.
Samtidigt förändras hela sökmarknaden i snabb takt när AI tjänster börjar ta över allt större delar av internets informationsflöde.
Flera experter menar att Googles klassiska sökresultat står inför sin största förändring på över 25 år när användare allt oftare får direkta AI svar istället för traditionella länkar och annonser.
Startups lockar enorma summor
Amerikanska Exa Labs är ett av bolagen som fått mest uppmärksamhet.
Företaget har nyligen tagit in motsvarande omkring 2,7 miljarder kronor och värderas nu till över 24 miljarder kronor trots att verksamheten fortfarande är relativt ung.
Samtidigt har startupen Parallel, grundad av tidigare Twitter chefen Arvind Jain, säkrat investeringar på över en miljard kronor och värderas redan till omkring 22 miljarder kronor.
Gemensamt för bolagen är att de vill bygga sökmotorer där AI sammanfattar och analyserar information direkt istället för att användaren ska klicka sig igenom långa listor med länkar.
Googles modell pressas från flera håll
Det är också där hotet mot Google blir tydligt.
Googles enorma annonsaffär bygger på att användare klickar vidare till olika webbplatser via sökresultaten. AI sökmotorer fungerar annorlunda.
Där får användaren ofta svaret direkt i gränssnittet utan att lämna tjänsten.
Flera investerare menar därför att Googles affärsmodell riskerar att hamna i konflikt med hur AI sök faktiskt fungerar.
Ju bättre AI svaren blir desto mindre behov finns det av traditionella annonser och klick.
Google svarar samtidigt med egna AI satsningar men konkurrensen hårdnar snabbt när nya aktörer kan röra sig betydligt snabbare än teknikjätten.
Ett nytt internet håller på att formas
Utvecklingen handlar samtidigt om mer än bara sökningar.
AI håller gradvis på att förändra hela relationen mellan användare, innehåll och internetplattformar.
För många yngre användare blir AI assistenter redan nu det naturliga sättet att hitta information istället för klassiska sökmotorer.
Frågan är därför inte längre om AI kommer påverka sökmarknaden.
Frågan är hur mycket av Googles makt som faktiskt kan försvinna när nästa generation internet växer fram.
