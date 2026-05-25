Enkla verktyg tar bort chattbotarnas restriktioner – på några minuter

Gick enkelt att ta bort skyddet

Tekniken kan användas på öppna modeller där den underliggande koden är tillgänglig för utvecklare att ladda ned och modifiera. Det gäller bland annat Metas Llama-modeller och Googles Gemma-serie.

Financial Times uppger att tidningen lyckades ta bort skydden från Metas modell Llama 3.3 på mindre än tio minuter med hjälp av fyra rader kod och utan avancerad hårdvara.

Den modifierade modellen svarade därefter på frågor om exempelvis dödliga doser av ricin och andra ämnen som originalversionen vägrade att diskutera.

Behöver minska riskerna

Bakom verktyget Heretic, som används för att skapa så kallade ”decensored” modeller, står utvecklaren Philipp Emanuel Weidmann.

Enligt honom har verktyget redan använts för att skapa över 3 500 modifierade AI-modeller, som tillsammans laddats ned omkring 13 miljoner gånger.

Utvecklingen sätter press på både lagstiftare och AI-bolag.

Säkerhetsmekanismer har blivit en central del av de stora AI-företagens strategi för att minska riskerna kring biologiska vapen, cyberattacker och annan skadlig användning.

Men när öppna modeller snabbt kan kopieras och modifieras blir kontrollen betydligt svårare.

Känner till problemet

Forskare varnar också för att problemen kan växa i takt med att öppna AI-modeller blir allt mer avancerade.

Historiskt har öppna system närmat sig de mest kraftfulla proprietära modellerna inom sex till tolv månader.

Google beskriver problemet som en känd teknisk utmaning för öppna AI-modeller, medan Meta inte har kommenterat uppgifterna.

