Efter 25 år förändras Google-sök för alltid – AI tar över

Med utrullningen av nya Gemini 3.5 Flash förvandlas sökmotorn från en traditionell söktjänst till en mer personlig AI assistent som ska kunna förstå, analysera och utföra uppgifter direkt åt användaren.

Förändringen beskrivs som en av de största i Googles historia.

Men kritiken växer mot hur Google använder AI direkt i sökresultaten.

Flera undersökningar visar att AI genererade svar fortfarande riskerar att innehålla felaktig information, något som skapat oro bland både användare, publicister och experter när allt fler människor börjar lita på AI istället för traditionella sökresultat.

Google vill förstå vad du egentligen menar

Den klassiska modellen där användaren skriver några få ord i sökrutan håller snabbt på att försvinna.

Istället satsar Google nu på längre frågor, samtalsliknande interaktioner och AI genererade sammanfattningar.

Användare kommer dessutom kunna ladda upp bilder, dokument och videor direkt i sökningen för att ge AI systemet mer sammanhang.

Det innebär att Google i allt högre grad försöker förstå syftet bakom frågan istället för att bara visa länkar.

“AI översikter och en ny utökad AI funktion blir en del av samma upplevelse”, uppger bolaget kring lanseringen.