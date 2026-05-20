Google gör nu den största förändringen av sin sökmotor på över två decennier när artificiell intelligens tar plats direkt i det klassiska sökfältet.
Efter 25 år förändras Google-sök för alltid – AI tar över
Det ikoniska Google sökfältet håller på att förändras i grunden.
Efter mer än 25 år där miljarder användare vant sig vid enkla sökningar och blå länkar går Google nu in i en helt ny AI era.
Med utrullningen av nya Gemini 3.5 Flash förvandlas sökmotorn från en traditionell söktjänst till en mer personlig AI assistent som ska kunna förstå, analysera och utföra uppgifter direkt åt användaren.
Förändringen beskrivs som en av de största i Googles historia.
Men kritiken växer mot hur Google använder AI direkt i sökresultaten.
Flera undersökningar visar att AI genererade svar fortfarande riskerar att innehålla felaktig information, något som skapat oro bland både användare, publicister och experter när allt fler människor börjar lita på AI istället för traditionella sökresultat.
Google vill förstå vad du egentligen menar
Den klassiska modellen där användaren skriver några få ord i sökrutan håller snabbt på att försvinna.
Istället satsar Google nu på längre frågor, samtalsliknande interaktioner och AI genererade sammanfattningar.
Användare kommer dessutom kunna ladda upp bilder, dokument och videor direkt i sökningen för att ge AI systemet mer sammanhang.
Det innebär att Google i allt högre grad försöker förstå syftet bakom frågan istället för att bara visa länkar.
“AI översikter och en ny utökad AI funktion blir en del av samma upplevelse”, uppger bolaget kring lanseringen.
AI ska arbeta åt användaren
En av de mest uppmärksammade nyheterna är de nya AI agenterna som kan arbeta i bakgrunden åt användaren.
Systemet ska exempelvis kunna bevaka prisförändringar, hålla koll på bostadsannonser eller samla information kring specifika ämnen utan att användaren själv behöver söka manuellt varje gång.
På sikt vill Google även att AI systemen ska kunna hjälpa till med bokningar, planering och andra digitala vardagsuppgifter direkt i sökmotorn.
Det markerar ett tydligt steg mot ett mer slutet ekosystem där användaren stannar kvar inne i Googles tjänster istället för att klicka sig vidare till externa webbplatser.
