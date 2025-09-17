Det svenska AI-bolaget Sana säljs i en storaffär. Köparen Workday betalar miljarder för den svenska tekniken.
Miljardaffär för svenskt AI-bolag
Det svenska AI-bolaget Sana har nu blivit föremål för ett miljardköp av det amerikanska mjukvaruföretaget Workday, vilket signalerar en intensiv period av sammanslagningar inom mjukvarusektorn.
Affären, som värderas till cirka 11,8 miljarder kronor, är ett av de största uppköpen av ett svenskt techbolag på senare tid och belyser den globala aptiten på svensk innovation.
Från svensk till amerikansk framgång
Det amerikanska företaget Workday, som är en ledande aktör inom molnbaserade affärssystem, köper nu det svenska AI-bolaget Sana i en affär värderad till cirka 1,1 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 11,8 miljarder svenska kronor, skriver Reuters.
Enligt en rapport från Reuters väntas transaktionen slutföras under det fjärde kvartalet av Workdays räkenskapsår 2026, som avslutas den 31 januari.
Sana, som grundades 2016, har snabbt etablerat sig som en viktig spelare inom AI-drivna verktyg för kunskapshantering och företagslärande. Bland deras mest framstående produkter finns Sana Agents, som kan automatisera uppgifter och analysera stora mängder data, samt Sana Learn, en plattform för utbildning som använder sig av AI för att skapa skräddarsydda handledning och innehåll.
Företagets framgång har lockat Workdays uppmärksamhet, vars kunder i allt högre grad efterfrågar avancerade AI-lösningar för att effektivisera sina verksamheter.
Svenska AI-bolaget värderas till två miljarder
AI-bolaget Sana Labs värderades till 620 miljoner kronor våren 2021, nu värderas bolaget till två miljarder kronor. En grupp internationella
Ett bevis på den svenska AI-expertisen
Köpet av Sana är en del av en bredare trend där mjukvaruföretag inom HR-sektorn konsoliderar sina positioner. Denna utveckling syns också i andra stora affärer, som när Thoma Bravo köpte Workdays rival Dayforce för 12,3 miljarder dollar och när Automatic Data Processing förvärvade WorkForce Software för cirka 1,2 miljarder dollar under 2024.
Genom att integrera Sanas teknik i sin plattform hoppas Workday kunna erbjuda sina kunder, som rekryterare och chefer, avancerade funktioner för att automatisera allt från rekrytering till personalutvärderingar.
Joel Hellermark, Sanas vd och grundare, uttryckte sin tacksamhet på Linkedin för alla som har trott på bolaget. Han berättar att han startade Sana 2016 med visionen att förändra hur människor får tillgång till kunskap.
Han skriver att ’tillsammans med en grupp pragmatiska drömmare byggde vi ett team, en kultur och verktyg som har omformat hur över en miljon människor lär sig och arbetar’.
Hellermark kommer att fortsätta leda teamet och arbeta med att utveckla Sanas produkter i en större skala, under Workdays flagg.
Framtiden för AI-lösningar
Affären med Sana kommer tätt inpå ett annat stort förvärv från Workday, nämligen köpet av Paradox, som specialiserar sig på en AI-driven plattform för talangförvärv.
Detta visar Workdays aggressiva strategi att utöka sitt AI-erbjudande och möta den snabbt växande efterfrågan på smarta, molnbaserade lösningar.
Genom att kombinera Sanas och Paradox teknik kan Workday erbjuda en mer komplett och intelligent plattform för personalhantering, vilket stärker deras konkurrenskraft på marknaden.
Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
