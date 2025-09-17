Miljardaffär för svenskt AI-bolag

Det svenska AI-bolaget Sana har nu blivit föremål för ett miljardköp av det amerikanska mjukvaruföretaget Workday, vilket signalerar en intensiv period av sammanslagningar inom mjukvarusektorn.

Affären, som värderas till cirka 11,8 miljarder kronor, är ett av de största uppköpen av ett svenskt techbolag på senare tid och belyser den globala aptiten på svensk innovation.

Från svensk till amerikansk framgång

Det amerikanska företaget Workday, som är en ledande aktör inom molnbaserade affärssystem, köper nu det svenska AI-bolaget Sana i en affär värderad till cirka 1,1 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 11,8 miljarder svenska kronor, skriver Reuters.

Enligt en rapport från Reuters väntas transaktionen slutföras under det fjärde kvartalet av Workdays räkenskapsår 2026, som avslutas den 31 januari.

Sana, som grundades 2016, har snabbt etablerat sig som en viktig spelare inom AI-drivna verktyg för kunskapshantering och företagslärande. Bland deras mest framstående produkter finns Sana Agents, som kan automatisera uppgifter och analysera stora mängder data, samt Sana Learn, en plattform för utbildning som använder sig av AI för att skapa skräddarsydda handledning och innehåll.

Företagets framgång har lockat Workdays uppmärksamhet, vars kunder i allt högre grad efterfrågar avancerade AI-lösningar för att effektivisera sina verksamheter.