Nasdaq ser inga tecken på att mattas av, och under måndagen slogs nytt rekord. Men nu väntar investerare spänt på inflationssiffrorna i USA.
Nasdaq slår nytt rekord – AI-hajpen lyfter fler bolag
Den amerikanska teknikbörsen Nasdaq har gått starkt i månader, drivet främst av AI-boomen.
Under måndagen nådde börsen en ny rekordnivå – och uppgången leddes av halvledarbolag och andra stora techaktier.
Men medan börserna riktar investerare nu blickarna mot kommande inflationssiffror.
Missa inte: Nu ska investerarna “besikta” svenska Klarna. Dagens PS
Uppgångar för techjättarna
Stämningen på Wall Street stärktes särskilt av kurslyft i Broadcom och Nvidia, som båda återhämtade sig efter en svagare period.
Även bolag som Meta, Amazon och Microsoft noterade uppgångar.
Den breda styrkan i tekniksektorn ses som ett tecken på att intresset för artificiell intelligens och den underliggande infrastrukturen fortsätter att locka kapital.
“Det fortsätter att finnas ett stort momentum för investeringar direkt i AI samt av utbyggnad av AI-infrastruktur, och det är inte bara koncentrerat till Magnificent Seven, säger Ross Mayfield, investeringsstrateg på Baird Private Wealth Management, till CNBC.
Missa inte: Nasdaq tvingas agera mot pump and dump-upplägg. Realtid
Väntar in inflationsdata
Investerare väntar nu på två viktiga inflationsrapporter som kan påverka Federal Reserves nästa räntebesked.
På onsdag publiceras producentprisindex för augusti och dagen därpå konsumentprisindex.
Svagare sysselsättningsdata från förra veckan har ökat förväntningarna på en räntesänkning, och marknaden spekulerar i att centralbanken kan gå längre än en traditionell kvartspunktsjustering.
Missa inte: Svenskarna hånar Trump med rekordsparande. Dagens PS
Plus för Swedbank
I Europa gick Stockholmsbörsen gick också starkt och OMXS-index stängde 0,6 procent upp.
Bland de mest omsatta aktierna lyfte Swedbank (börskurs Swedbank) efter beskedet att den amerikanska finansinspektionen SEC avslutat en utredning mot banken, rapporterar TT.
Bankkollegan Nordea (börskurs Nordea) steg också, liksom verkstadsjättarna Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) och Sandvik (börskurs Sandvik) som båda hade en stark dag.
Lundin Mining backade efter juridiska krav
Gruvbolaget Lundin Mining (börskurs Lundin Mining) sjönk däremot efter att ha fått nya krav på sig efter slukhålsincidenten i Chile i juli 2022.
Enligt Placera har Lundin Mining sagt att man kommer att samarbeta med myndigheter för att “klargöra detaljer och tidslinjer för de saneringsåtgärder som ingår i beslutet”.
Missa inte: Aktiebluffar blir allt mer avancerade: “Tagna på sängen”. E55
Tror på räntesänkning
Även på de övriga europeiska marknaderna var utvecklingen positiv. I Frankfurt och Paris steg börserna tydligt, medan London ökade mer försiktigt.
I valutahandeln pressades den japanska yenen av politisk osäkerhet sedan premiärminister Shigeru Ishiba meddelat sin avgång.
Dollarn försvagades ytterligare efter den svaga jobbrapporten i USA, vilket har förstärkt marknadens tro på räntesänkningar från Federal Reserve.
Missa inte: Aktieanalys: 29 procents uppsida i uppstickaren. Dagens PS
Guld fortsätter uppåt
Dollarkursen mot kronan är nu den lägsta sedan våren 2022, samtidigt som euron handlas till en av de svagaste nivåerna på flera månader mot den svenska valutan.
Guldpriset nådde samtidigt en ny historisk toppnivå, med noteringar på över 3 600 dollar per uns.
Den svagare dollarn har gett stöd åt ädelmetaller, och många investerare söker skydd i guldet inför osäkra utsikter vad gäller räntor och konjunktur.
Missa inte: Sänkt skatt för din el: Spara 1 000 kronor – per år. E55
