Nasdaq slår nytt rekord – AI-hajpen lyfter fler bolag

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Väntar in inflationsdata

Investerare väntar nu på två viktiga inflationsrapporter som kan påverka Federal Reserves nästa räntebesked.

På onsdag publiceras producentprisindex för augusti och dagen därpå konsumentprisindex.

Svagare sysselsättningsdata från förra veckan har ökat förväntningarna på en räntesänkning, och marknaden spekulerar i att centralbanken kan gå längre än en traditionell kvartspunktsjustering.

Plus för Swedbank

I Europa gick Stockholmsbörsen gick också starkt och OMXS-index stängde 0,6 procent upp.

Bland de mest omsatta aktierna lyfte Swedbank (börskurs Swedbank) efter beskedet att den amerikanska finansinspektionen SEC avslutat en utredning mot banken, rapporterar TT.

Bankkollegan Nordea (börskurs Nordea) steg också, liksom verkstadsjättarna Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) och Sandvik (börskurs Sandvik) som båda hade en stark dag.

Lundin Mining backade efter juridiska krav

Gruvbolaget Lundin Mining (börskurs Lundin Mining) sjönk däremot efter att ha fått nya krav på sig efter slukhålsincidenten i Chile i juli 2022.

Enligt Placera har Lundin Mining sagt att man kommer att samarbeta med myndigheter för att “klargöra detaljer och tidslinjer för de saneringsåtgärder som ingår i beslutet”.

Tror på räntesänkning

Även på de övriga europeiska marknaderna var utvecklingen positiv. I Frankfurt och Paris steg börserna tydligt, medan London ökade mer försiktigt.

I valutahandeln pressades den japanska yenen av politisk osäkerhet sedan premiärminister Shigeru Ishiba meddelat sin avgång.

Dollarn försvagades ytterligare efter den svaga jobbrapporten i USA, vilket har förstärkt marknadens tro på räntesänkningar från Federal Reserve.

Guld fortsätter uppåt

Dollarkursen mot kronan är nu den lägsta sedan våren 2022, samtidigt som euron handlas till en av de svagaste nivåerna på flera månader mot den svenska valutan.

Guldpriset nådde samtidigt en ny historisk toppnivå, med noteringar på över 3 600 dollar per uns.

Den svagare dollarn har gett stöd åt ädelmetaller, och många investerare söker skydd i guldet inför osäkra utsikter vad gäller räntor och konjunktur.

