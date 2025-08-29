Dagens PS
Stor mystik och oro kring Nvidias hemliga kunder

Nvidia
Mysteriet med Nvidias kundkrets tätnar. Och väcker oro. På bilden syns chipjättens vd Jensen Huang. (Foto: Michel Euler/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Två icke namngivna kunder stod för hela 39 procent av Nvidias intäkter, visar senaste kvartalsrapporten och nu växer oron över bräckligheten i chipjättens kundkrets.

Det är koncentrationen, det vill säga att två hemliga kunder, står för en så betydande andel av intäkterna som får bedömare att höja på ögonbrynen.

I den information som Nvidia lämnat till USA:s finansinspektion SEC framgår det att, som Nvidia skriver, ”kund A” stod för 23 procent av bolagets totala intäkter medan ”kund B” svarade för 16 procent av de totala intäkterna.

Nu växer oron över Nvidias kundkrets

Att dessa två ”mysteriekunder” utgör så stor del av intäkterna har utlöst oro över koncentrationen i chiptillverkarens kundkrets, skriver CNBC som rapporterar om nyheten.

Slår förväntningarna men aktien backar – oro från Kina

Nu snackas det om Nvidias explosionsartade tillväxt är driven av endast knappt en handfull stora molnleverantörer som Microsoft, Amazon, Google och Oracle.

I onsdags, när Nvidia släppte sin rapport efter USA-börsens stängning, uppgav företagets finanschef i ett uttalande att stora molntjänstleverantörer stod för omkring 50 procent av företagets datacenterintäkter.

Tilläggas kan att Nvidias datacenterverksamhet, enligt CNBC, stod för 88 procent av chiptillverkarens totala intäkter i Q2.

Nvidia-aktien hissas trots svagare utsikter

Chipjätten tiger och spär på mystiken

Chipbjässen vill inte avslöja vilka företag som döljer sig bakom ”kund A” och ”kund B”, vilket gör det hela till ”ett mysterium”, skriver CNBC och konstaterar att det nödvändigtvis inte behöver vara molnleverantörer.

Däremot betecknar Nvidia de för allmänheten okända kunderna som ”direkta kunder”, samtidigt som företaget meddelat att man också har ”indirekta kunder”.

Företaget uppges ha eldat på ryktena, eller mystiken, genom att säga att ett ”AI-forsknings- och utvecklingsföretag” bidrog med en “meningsfull” mängd intäkter genom både direkta och indirekta kunder, konstaterar den amerikanska finansnyhetskanalen.

Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning

Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

