Stor mystik och oro kring Nvidias hemliga kunder

Det är koncentrationen, det vill säga att två hemliga kunder, står för en så betydande andel av intäkterna som får bedömare att höja på ögonbrynen.

I den information som Nvidia lämnat till USA:s finansinspektion SEC framgår det att, som Nvidia skriver, ”kund A” stod för 23 procent av bolagets totala intäkter medan ”kund B” svarade för 16 procent av de totala intäkterna.

Nu växer oron över Nvidias kundkrets

Att dessa två ”mysteriekunder” utgör så stor del av intäkterna har utlöst oro över koncentrationen i chiptillverkarens kundkrets, skriver CNBC som rapporterar om nyheten.

Nu snackas det om Nvidias explosionsartade tillväxt är driven av endast knappt en handfull stora molnleverantörer som Microsoft, Amazon, Google och Oracle.

I onsdags, när Nvidia släppte sin rapport efter USA-börsens stängning, uppgav företagets finanschef i ett uttalande att stora molntjänstleverantörer stod för omkring 50 procent av företagets datacenterintäkter.

Tilläggas kan att Nvidias datacenterverksamhet, enligt CNBC, stod för 88 procent av chiptillverkarens totala intäkter i Q2.

