Två icke namngivna kunder stod för hela 39 procent av Nvidias intäkter, visar senaste kvartalsrapporten och nu växer oron över bräckligheten i chipjättens kundkrets.
Stor mystik och oro kring Nvidias hemliga kunder
Mest läst i kategorin
Saab avslöjar nytt supervapen: "Vårt svar"
Drönarattacker har på kort tid blivit ett allt allvarligare hot i den moderna krigsföringen vilket inte minst märks i kriget i Ukraina. Nu avslöjar Saab att man snabbutvecklat ett motvapen. ”Det här är vårt svar på de obemannade luftburna hoten som har eskalerat de senaste åren”, säger Stefan Öberg som är chef för Saabs (börskurs …
ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026
2025 så sänktes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen
187 procent har börsraketen stigit sedan årsskiftet. Det gör den till Stockholmsbörsens näst största vinnare alla kategorier hittills i år. Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst – Dagens PS Kraschade efter motgångar i USA I april 2024 …
Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning
Halvledarföretaget Cambricon i Kina ökade intäkterna med över 4 000 procent under första halvåret, berättar CNBC. I Kina tävlar teknikföretagen om att bli en utmanare till den amerikanska chipjätten Nvidia, påhejade av en medveten teknikexpansion från den kinesiska kommunistregimen. Den amerikanska chiptillverkaren har samtidigt gjort comeback i Kina men rapporter pekar enligt CNBC på att …
Nytt chockartat Tesla-ras trots elbilsracet i Europa
Elbilar ökar försäljningen i Europa i juli, men för Elon Musks amerikanska elbilsjätte Tesla fortsätter kräftgången för sjunde månaden i rad. Nya siffror från den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA visar att Teslas försäljningen i Europa sjönk med 40 procent i juli. Totalt registrerades 8 837 Teslabilar. Det kan jämföras med den kinesiska elbilskonkurrenten BYD, som enligt …
Det är koncentrationen, det vill säga att två hemliga kunder, står för en så betydande andel av intäkterna som får bedömare att höja på ögonbrynen.
I den information som Nvidia lämnat till USA:s finansinspektion SEC framgår det att, som Nvidia skriver, ”kund A” stod för 23 procent av bolagets totala intäkter medan ”kund B” svarade för 16 procent av de totala intäkterna.
Nu växer oron över Nvidias kundkrets
Att dessa två ”mysteriekunder” utgör så stor del av intäkterna har utlöst oro över koncentrationen i chiptillverkarens kundkrets, skriver CNBC som rapporterar om nyheten.
Läs även: Slår förväntningarna men aktien backar – oro från Kina DagensPS
Nu snackas det om Nvidias explosionsartade tillväxt är driven av endast knappt en handfull stora molnleverantörer som Microsoft, Amazon, Google och Oracle.
I onsdags, när Nvidia släppte sin rapport efter USA-börsens stängning, uppgav företagets finanschef i ett uttalande att stora molntjänstleverantörer stod för omkring 50 procent av företagets datacenterintäkter.
Tilläggas kan att Nvidias datacenterverksamhet, enligt CNBC, stod för 88 procent av chiptillverkarens totala intäkter i Q2.
Läs också: Nvidia-aktien hissas trots svagare utsikter DagensPS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Chipjätten tiger och spär på mystiken
Chipbjässen vill inte avslöja vilka företag som döljer sig bakom ”kund A” och ”kund B”, vilket gör det hela till ”ett mysterium”, skriver CNBC och konstaterar att det nödvändigtvis inte behöver vara molnleverantörer.
Däremot betecknar Nvidia de för allmänheten okända kunderna som ”direkta kunder”, samtidigt som företaget meddelat att man också har ”indirekta kunder”.
Företaget uppges ha eldat på ryktena, eller mystiken, genom att säga att ett ”AI-forsknings- och utvecklingsföretag” bidrog med en “meningsfull” mängd intäkter genom både direkta och indirekta kunder, konstaterar den amerikanska finansnyhetskanalen.
Missa inte: Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning DagensPS
Läs vidare: Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Bob W vill ta över hotellvärlden – från Helsingfors till Kammakargatan
När Perfect Weekend träffar Niko Karstikko, medgrundare och vd för Bob W, är det svårt att inte tänka att vi har stött på en hotellvärldens Elon Musk. Fast utan elbilar och rymdraketer. Här är det hotellrum och appar som gäller. Och kanske viktigast av allt: riskkapitalet finns redan på plats. Från skumt hus till sextiotalschic …
Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna
Vad är det egentligen som gör en person cool? En ny internationell studie antyder att svaret kan vara mer universellt än man kanske tror. Sex återkommande drag skiljer de coola från mängden, och enligt forskarna syns mönstret över hela världen. Missa inte: Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris. Dagens PS Kan utmana …
Stor mystik och oro kring Nvidias hemliga kunder
Två icke namngivna kunder stod för hela 39 procent av Nvidias intäkter, visar senaste kvartalsrapporten och nu växer oron över bräckligheten i chipjättens kundkrets. Det är koncentrationen, det vill säga att två hemliga kunder, står för en så betydande andel av intäkterna som får bedömare att höja på ögonbrynen. I den information som Nvidia lämnat …
Den dolda sanningen om färdigriven ost
Att ta en påse färdigriven ost ur kyldisken känns som ett genidrag när middagen ska fixas på tio minuter. Pizza, pasta, gratäng – klart på ett kick. Men bekvämligheten har ett pris. Och det är varken kul för smaken eller hälsan. Därför klumpar sig inte påsens ost Den som någon gång rivit parmesan hemma vet …
Tullsmockan sänker skattevänliga Schweiz prognos
Storbanken UBS skruvar ned Schweiz ekonomiska utsikter rejält inför 2026 med hänvisningar till Trumps höga strafftullar. USA:s tullar på 39 procent mot exportberoende Schweiz kommer att få ihållande effekter, spår den schweiziska bankjätten UBS, berättar Bloomberg. I stället för att BNP växer 1,2 procent nästa år, som det hette i en tidigare prognos, tror banken …