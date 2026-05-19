Sam Altman hade kramkalas – spöade Musk i rätten

Elon Musk lovar att överklaga

På sin sociala medieplattform X skriver Musk att domen mot honom är en ”kalenderteknisk detalj” och att han tänker överklaga.

Allt enligt CNBC som konstaterar att det blev ett snöpligt slut på rättsstriden, åtminstone denna gång, för de två dollarmiljardärerna Elon Musk och Sam Altman som en gång i tiden var vänner och i dag är bittra fiender.

Musk anser att Altman och hans kumpan Greg Brockman, också medgrundare till OpenAI, ”berikat sig” genom att omvandla den ideella tanken med startup-bolaget från välgörenhet till ett vinstdrivande företag.

Domaren: Finns en mängd bevis

Efter nederlaget ansåg Musks advokat Steven Molo sig ha rätt att överklaga för sin klients räkning direkt på plats till domaren, som viftade bort detta.

”Det finns en betydande mängd bevis som stöder juryns slutsats”, sade den kvinnliga domaren när rättegången som pågått i tre veckor avslutades i Oakland, Kalifornien, på måndagen.

