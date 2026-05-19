Det blev ett pinsamt nederlag för Elon Musk i domstolen när hans stämning mot Sam Altman och OpenAI och Microsoft avhandlades.
Sam Altman hade kramkalas – spöade Musk i rätten
En federal jury i Kalifornien slog fast att Elon Musk väntat för länge med att stämma OpenAI och vd:n Sam Altman.
Det tog mindre än två timmars överläggningar för de rådgivande juryledamöterna att komma fram till att fallet var preskriberat. Därför behövde man inte ta ställning till, vilket juryn heller inte gjorde, huruvida Musks anklagelser om brott mot ett AI-avtal var riktiga eller ej, och där Microsoft också är inblandat när det kommer till konkurrenslagstiftningen.
Elon Musk lovar att överklaga
På sin sociala medieplattform X skriver Musk att domen mot honom är en ”kalenderteknisk detalj” och att han tänker överklaga.
Allt enligt CNBC som konstaterar att det blev ett snöpligt slut på rättsstriden, åtminstone denna gång, för de två dollarmiljardärerna Elon Musk och Sam Altman som en gång i tiden var vänner och i dag är bittra fiender.
Musk anser att Altman och hans kumpan Greg Brockman, också medgrundare till OpenAI, ”berikat sig” genom att omvandla den ideella tanken med startup-bolaget från välgörenhet till ett vinstdrivande företag.
Domaren: Finns en mängd bevis
Efter nederlaget ansåg Musks advokat Steven Molo sig ha rätt att överklaga för sin klients räkning direkt på plats till domaren, som viftade bort detta.
”Det finns en betydande mängd bevis som stöder juryns slutsats”, sade den kvinnliga domaren när rättegången som pågått i tre veckor avslutades i Oakland, Kalifornien, på måndagen.
