"Större än Apollo-programmet": AI-jätten bygger ut

När OpenAI:s president Greg Brockman och AMD:s vd Lisa Su i början av oktober tillkännagav ett partnerskap värt tiotals miljarder dollar, skickade det AMD:s aktie upp med 24 procent på en dag.

Affären innebär att OpenAI kommer att distribuera hundratusentals AMD-chips över sina Stargate-datacenter, vilket motsvarar cirka sex gigawatt beräkningskraft. Det är tre gånger Hooverdammens kapacitet, rapporterar Fortune.

För Brockman, OpenAI:s medgrundare och allierad till vd Sam Altman, representerar affären kulmen på en remarkabel comeback.

Efter att ha tagits bort från OpenAI:s ideella styrelse i samband med Altmans avskedande och senare tagit en månadslång ledighet från augusti 2024, var hans framtid i företaget oviss. Men i dag har Brockman blivit den synliga operatören som leder OpenAI:s aggressiva infrastrukturutbyggnad.

En satsning som överträffar Apollo-programmet

OpenAI har åtagit sig cirka 1,4 biljoner dollar för att bygga ut motsvarande 30 gigawatt beräkningskapacitet.

Det krävs enorma mängder el för att driva AI. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Det är en investering som Brockman själv jämför med USA:s tidigare rymdprogram.

“Det får nästan Apollo-programmet att verka litet i jämförelse, vilket är ett riktigt vilt påstående”, sa han till CNBC.

Satsningen kommer samtidigt som Big Tech-bolagen planerar att investera 400 miljarder dollar, motsvarande 3 780 miljarder kronor, i AI under 2025.

Ändå anser många att det inte räcker. Microsoft, Meta, Alphabet och Amazon planerar alla att öka sina AI-utgifter ytterligare under 2026.