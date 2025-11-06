Dagens PS
"Större än Apollo-programmet": AI-jätten bygger ut

Greg Brockman på OpenAI har storslagna planer. (Foto: Jordan Strauss /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

OpenAI:s president Greg Brockman har gått från att vara ett osäkert kort i företaget till att bli nyckelspelaren bakom branschens mest ambitiösa infrastrukturprojekt. Nu styr han investeringar på 1,4 biljoner dollar.

När OpenAI:s president Greg Brockman och AMD:s vd Lisa Su i början av oktober tillkännagav ett partnerskap värt tiotals miljarder dollar, skickade det AMD:s aktie upp med 24 procent på en dag.

Affären innebär att OpenAI kommer att distribuera hundratusentals AMD-chips över sina Stargate-datacenter, vilket motsvarar cirka sex gigawatt beräkningskraft. Det är tre gånger Hooverdammens kapacitet, rapporterar Fortune.

För Brockman, OpenAI:s medgrundare och allierad till vd Sam Altman, representerar affären kulmen på en remarkabel comeback.

Efter att ha tagits bort från OpenAI:s ideella styrelse i samband med Altmans avskedande och senare tagit en månadslång ledighet från augusti 2024, var hans framtid i företaget oviss. Men i dag har Brockman blivit den synliga operatören som leder OpenAI:s aggressiva infrastrukturutbyggnad.

En satsning som överträffar Apollo-programmet

OpenAI har åtagit sig cirka 1,4 biljoner dollar för att bygga ut motsvarande 30 gigawatt beräkningskapacitet.

Det krävs enorma mängder el för att driva AI. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Det är en investering som Brockman själv jämför med USA:s tidigare rymdprogram.

“Det får nästan Apollo-programmet att verka litet i jämförelse, vilket är ett riktigt vilt påstående”, sa han till CNBC.

Satsningen kommer samtidigt som Big Tech-bolagen planerar att investera 400 miljarder dollar, motsvarande 3 780 miljarder kronor, i AI under 2025.

Ändå anser många att det inte räcker. Microsoft, Meta, Alphabet och Amazon planerar alla att öka sina AI-utgifter ytterligare under 2026.

Risker i det cirkulära finansieringssystemet

Men de enorma satsningarna väcker frågor. OpenAI rapporterar för närvarande endast omkring 13 miljarder dollar i årliga intäkter, enligt Fortune.

Finansieringsmetoderna har också blivit kontroversiella. Nvidia har diskuterat att garantera lån som OpenAI skulle använda för att bygga egna datacenter.

“Det finns en hälsosam del och en ohälsosam del i AI-ekosystemet”, sa Gil Luria, managing director på D.A. Davidson, till NBC.

“Den ohälsosamma delen har märkts av relaterade transaktioner som de här, som kan artificiellt höja värderingar.”

Hälften ser ingen avkastning

Samtidigt visar KPMG:s analys av tre miljarder datapunkter att hälften av företagen som skalar upp AI inte kan visa någon avkastning på sina investeringar, skriver Realtid.

“Det vi ser är att man har utgått från ett IT-perspektiv, med projekt som man kanske inte har involverat användare i”, säger KPMG:s AI-lead Johanna Wind Wade till Realtid.

Brockman är dock övertygad om att investeringarna kommer att betala sig.

“Om vi hade tio gånger mer beräkningskraft, vet jag inte om vi skulle ha tio gånger mer intäkter, men jag tror inte vi skulle vara långt ifrån det”, sa han enligt Fortune.

Politisk påverkan och framtiden

Brockman har också blivit en alltmer inflytelserik politisk aktör. Han har satsat miljoner av egna pengar i Leading the Future, en 100 miljoner dollar stor politisk aktionskommitté som lobbar mot AI-reglering.

Han har även deltagit vid middagar i Vita huset tillsammans med president Trump.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

