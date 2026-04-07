OpenAI beslutat att lägga ner sin AI‑videotjänst Sora. Beslutet kommer bara sex månader efter att appen lanserades.
OpenAI:s videoexperiment är över – Sora skrotas
Sora beskrevs som ”overkligt bra”, och kanske var det ändå lite för bra för att vara sant.
Programvaran som genererar högupplösta och hyperrealistiska videoklipp som är näst intill omöjliga att skilja från verkligt filmat material kom som app under hösten 2025.
Snabb uppgång och fall
Sora fick mycket uppmärksamhet eftersom den gjorde det möjligt för användare att skapa AI-genererade videor från text.
När Sora lanserades i slutet av september 2025 blev den snabbt populär. Den toppade listorna i Apples App Store och nådde över en miljon nedladdningar på mycket kort tid. Populariteten var som högst i lanseringsmånaden och de första veckorna, men sedan avtog intresset dock snabbt.
Kortvarigt intresse
Succén visade sig vara kortvarig när intresset från användarna försvann, och nedladdningarna sjönk markant efter bara några månader i drift. Samtidigt visade det sig att tekniken var dyr att driva – text‑till‑video‑generering kräver enorma mängder beräkningskraft, vilket gjorde Sora till en kostsam satsning för OpenAI.
Varade ett halvår
Det hela varade i sex månader innan sagan till slut tog slut.
Nu står det klart att OpenAI skrotar Sora, enligt uppgifter från The Week.
”Sex månader och miljontals dollar i sjön”, säger Allison Morrow på CNN.
Sora – ”galet dyr” app
I rena pengar handlar det om 15 miljoner dollar om dagen för OpenAI, där appen blev ”galet dyr” att driva.
Förvarning för techvärlden
Att Sora nu läggs ner kan vara en förvarning för andra techappar i Silicon Valley.
Det visar hur krävande marknaden för generativ AI‑video är – både tekniskt och ekonomiskt – och hur snabbt även hypade produkter kan försvinna när verkligheten och prislappen sätter in.
Investerare borde börja undra om AI-bubblan ”vinglar och försvagas just nu” påpekar den amerikanska journalisten Nitish Pahwa som inte ger OpenAI högt betyg i hur techjätten nu agerar.
”Låt oss vara raka på sak: En högkapitaliserad AI-startup som hoppar av en av sina mest framstående skapelser och största företagsaffärer så snart efter att ha hypat upp dem i månader i sträck är inte i en bra position som företag”, säger han.
