OpenAI:s videoexperiment är över – Sora skrotas

Kortvarigt intresse

Succén visade sig vara kortvarig när intresset från användarna försvann, och nedladdningarna sjönk markant efter bara några månader i drift. Samtidigt visade det sig att tekniken var dyr att driva – text‑till‑video‑generering kräver enorma mängder beräkningskraft, vilket gjorde Sora till en kostsam satsning för OpenAI.

Varade ett halvår

Det hela varade i sex månader innan sagan till slut tog slut.

Nu står det klart att OpenAI skrotar Sora, enligt uppgifter från The Week.

”Sex månader och miljontals dollar i sjön”, säger Allison Morrow på CNN.

Sora – ”galet dyr” app

I rena pengar handlar det om 15 miljoner dollar om dagen för OpenAI, där appen blev ”galet dyr” att driva.

OpenAI – med Sam Altman i front – räknar med att lägga 121 miljarder dollar på datorkraft redan 2028. Samma år väntas man gå back med omkring 85 miljarder dollar (Foto: AP/TT)

Förvarning för techvärlden

Att Sora nu läggs ner kan vara en förvarning för andra techappar i Silicon Valley.

Det visar hur krävande marknaden för generativ AI‑video är – både tekniskt och ekonomiskt – och hur snabbt även hypade produkter kan försvinna när verkligheten och prislappen sätter in.

Investerare borde börja undra om AI-bubblan ”vinglar och försvagas just nu” påpekar den amerikanska journalisten Nitish Pahwa som inte ger OpenAI högt betyg i hur techjätten nu agerar.

”Låt oss vara raka på sak: En högkapitaliserad AI-startup som hoppar av en av sina mest framstående skapelser och största företagsaffärer så snart efter att ha hypat upp dem i månader i sträck är inte i en bra position som företag”, säger han.

