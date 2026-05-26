Finsk känga mot Musk: "Som ur en saga"

Under förra veckan rapporterade Dagens PS om tidigare okända uppgifter som offentliggjorts i och med att SpaceX:s aktieprospekt publicerats – däribland de kosmiska krav Musk har på sig om han vill få sin lönebonus.

För ett tillskott av en miljard b-aktier behöver Elon Musk se till att SpaceX når ett börsvärde på en bit över 70 biljoner kronor och att en permanent mänsklig koloni etableras på Mars med minst en miljon invånare.

”Värt att vara försiktig”

Uppgifterna stod för rubriker i nyhetskanaler runt om i världen, i Finland är man dock inte imponerad av rymdbolagets monumentala framtidsmål.

”Det här låter som något ur en saga. Om vi ​​vore i de vuxnas verklighet skulle Musk behöva leva till att bli flera hundra år för att uppnå sådana mål”, säger Juuso Kenkkilä, investeringschef för det finska bankkooperativet OP Financial Group, i en intervju.

Noteringen räknas ske den 12 juni i New York. Att som svensk (eller finsk) kunna teckna aktier på någon plattform i Sverige redan inför noteringen lär bli svårt eller inte gå alls, enligt nätmäklarna Nordnet och Avanza.

Men Kenkkilä manar ändå till försiktighet kring SpaceX-aktien.

”Det är svårt att hitta rationella argument i den här miljön. Listningen kommer säkerligen att bli framgångsrik, men det är värt att vara försiktig med dessa fall.”