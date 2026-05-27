Techlönerna som slår allt i Europa – snittar 900 000 kronor med låg skatt
Techsektorn i Irland fortsätter att sticka ut i Europa med lönenivåer som ligger betydligt över både Storbritannien och Tyskland. Enligt en ny analys ligger de genomsnittliga techlönerna i Irland mer än 20 procent högre än i dessa två stora europeiska ekonomier, med ett snitt på över 80 000 euro per år, eller nästan 900 000 kronor i genomsnitt.
Techjättarna satsar på Irland
Irland har under de senaste åren etablerat sig som ett europeiskt nav för teknikbolag.
Företag som Google, Apple, Meta och Amazon har stora verksamheter i landet, vilket har bidragit till att pressa upp lönerna. Konkurrensen om talang är hård, och arbetsgivare erbjuder ofta höga grundlöner kombinerat med bonusar och aktieprogram för att locka och behålla personal.
Dagens PS har följt Irlands satsningar inom tech, som det första mikronätsanslutna datacentret i Europa.
Jämfört med Storbritannien och Tyskland framstår Irland som särskilt konkurrenskraftigt för techanställda.
Kombinationen av internationella företag, stark efterfrågan på digital kompetens och ett gynnsamt skattesystem har gjort landet till en av Europas mest attraktiva arbetsmarknader för sektorn.
Fortsatt höga löner
På längre sikt väntas lönerna fortsätta vara höga, särskilt om efterfrågan på AI- och datakompetens fortsätter att växa globalt.
Samtidigt kan en ökad konkurrens från andra europeiska länder och distansarbete påverka utvecklingen framöver, uppger Irish Independent.
Även om Sverige försöker hänga med i svängarna och satsar på techbolag till en viss del, där det förra året registrerades nästan 40 bolag inom bioteknisk forskning och utveckling, är det fortfarande långt från Irlands techrace.
Högre lön och lägre skatt
När det gäller lönerna springer vidare Irland förbi Sverige med hästlängder, där det ibland handlar om dubbelt så stora löner – i ett land som dessutom har lägre skatter.
Om en person inom techsektion drar in runt 900 000 kronor om året i Irland får personen ofta nöja sig med runt hälften så mycket i Sverige, tillsammans med saftigare skattesatser.
Inte undra på att det går bra för Irlands tech.
Nav för AI
De höga tech-lönerna kommer samtidigt som AI-jättar försöker etablera sina europeiska huvudkontor i Dublin.
Anthropic, OpenAI och Harvey AI har alla öppnat eller utökat sina baser i den irländska huvudstaden de senaste månaderna.
”Irland är inte längre bara en europeisk filial för stora teknikföretag, det är nu en primär motor för global teknisk innovation”, säger Barney Ely på bemanningsföretaget Hays Ireland.
”Vi ser ett skifte där AI gör det möjligt för techproffs att gå bort från rutinuppgifter och mot arbete som är mer strategiskt och globalt effektfullt.”
