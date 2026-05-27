Techlönerna som slår allt i Europa – snittar 900 000 kronor med låg skatt

Fortsatt höga löner

På längre sikt väntas lönerna fortsätta vara höga, särskilt om efterfrågan på AI- och datakompetens fortsätter att växa globalt.

Samtidigt kan en ökad konkurrens från andra europeiska länder och distansarbete påverka utvecklingen framöver, uppger Irish Independent.

Även om Sverige försöker hänga med i svängarna och satsar på techbolag till en viss del, där det förra året registrerades nästan 40 bolag inom bioteknisk forskning och utveckling, är det fortfarande långt från Irlands techrace.

Högre lön och lägre skatt

När det gäller lönerna springer vidare Irland förbi Sverige med hästlängder, där det ibland handlar om dubbelt så stora löner – i ett land som dessutom har lägre skatter.

Om en person inom techsektion drar in runt 900 000 kronor om året i Irland får personen ofta nöja sig med runt hälften så mycket i Sverige, tillsammans med saftigare skattesatser.

Inte undra på att det går bra för Irlands tech.

Nav för AI

De höga tech-lönerna kommer samtidigt som AI-jättar försöker etablera sina europeiska huvudkontor i Dublin.

Anthropic, OpenAI och Harvey AI har alla öppnat eller utökat sina baser i den irländska huvudstaden de senaste månaderna.

”Irland är inte längre bara en europeisk filial för stora teknikföretag, det är nu en primär motor för global teknisk innovation”, säger Barney Ely på bemanningsföretaget Hays Ireland.

”Vi ser ett skifte där AI gör det möjligt för techproffs att gå bort från rutinuppgifter och mot arbete som är mer strategiskt och globalt effektfullt.”

