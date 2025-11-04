Så lite kärnkraft har vi inte haft på 10 år

Det är Ny teknik som i sin elrapport för november, i samarbete med Newsworthy, visar att oktober 2025 sticker ut som den månad då kärnkraften i Sverige producerat mindre el än under någon oktobermånad på mer än ett decennium.

Det sammanföll dessutom med att vindkraften levererade ovanligt lite under månaden.

Samtidigt noteras vissa oklarheter kring kärnkraftens produktion under oktober. Enligt europeiska Entso-E:s data producerade svensk kärnkraft 2 300 GWh under oktober, en väldigt låg siffra.

Nordpool anger närmare 3 300 GWh, men även det skulle innebära mindre el från kärnkraft än någon annan oktobermånad på ett decennium.

Reparation och revision

Det finns förklaringar. Reaktorn i Oskarshamn 3 har varit avställd för reparation hela oktober, ett stopp som pågått sedan april. Produktionen återupptas i dagarna.

Samtidigt genomgår Forsmark 1 en revision och är inte tillbaka i produktion förrän i början av december.

När det gäller solkraft har den uppgått till ungefär 2,7 procent av totalen det senaste året.

Sammantaget är cirka 99 procent av den svenska elproduktionen fossilfri och 72 procent förnybar.

