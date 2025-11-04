Mindre kärnkraft än på mer än ett decennium. Och ovanligt lite vindkraft. Det handlar om den svenska elförsörjningen under oktober.
Så lite kärnkraft har vi inte haft på 10 år
Mest läst i kategorin
Här blomstrar – och dör – Europas företag
Att driva företag innebär alltid ett risktagande. Risken ser dock väldigt olika ut beroende på var i Europa du befinner dig. Europa är en kontinent av kontraster. I vissa länder blomstrar entreprenörskapet och i andra stängs företagen snabbare än de hinner registreras. Nu kan en ny kartläggning från Eurostat visa var i Europa företagen spirar …
Varningen: "Köp inte från Temu och Shein"
Varningen kommer från tre länder: Köp inte leksaker från Temu och Shein. Två tredjedelar av dem klarar inte säkerhetskraven. Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein. Resultatet blev förödande. Drygt två tredjedelar av varorna, 112 stycken, klarade inte EU:s …
Restaurangägare häktade för miljonbluff
Två ägare till en snabbmatskedja i Stockholm sitter häktade för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Fusket ska enligt åklagaren ha pågått mellan 2020 och 2024. Det var i förra veckan som ägarna, som är i 45-årsåldern, häktades för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Det kan tidningen Arbetet berätta. Läs mer: Rikaste …
Nu ökar konkurserna igen: "Oroande"
17 procent fler aktiebolag gick i konkurs i Sverige under oktober, jämfört med oktober i fjol. Sett till hela året är Sverige i nivå med 2024. Konkurserna tog fart i oktober, visar Creditsafe i den månadsstatistik man presenterar. Antalet aktiebolag som gick i konkurs steg med 17 procent i jämförelse med motsvarande månad 2024, den …
Techjätten stämmer tidigare anställda: “Ljög om sina planer”
Techjätten Palantir har dragit två tidigare medarbetare inför rätta. Enligt bolaget ska de ha stulit hemlig information för att bygga ett konkurrerande AI-företag. Stämningen, som lämnats in till en federal domstol i New York, riktas mot de före detta anställda Radha Jain och Joanna Cohen. Enligt Palantir har de brutit mot sina konkurrens- och sekretessavtal …
Det är Ny teknik som i sin elrapport för november, i samarbete med Newsworthy, visar att oktober 2025 sticker ut som den månad då kärnkraften i Sverige producerat mindre el än under någon oktobermånad på mer än ett decennium.
Det sammanföll dessutom med att vindkraften levererade ovanligt lite under månaden.
Samtidigt noteras vissa oklarheter kring kärnkraftens produktion under oktober. Enligt europeiska Entso-E:s data producerade svensk kärnkraft 2 300 GWh under oktober, en väldigt låg siffra.
Nordpool anger närmare 3 300 GWh, men även det skulle innebära mindre el från kärnkraft än någon annan oktobermånad på ett decennium.
Tummen upp för Bill Gates mini-reaktor. Dagens PS
Reparation och revision
Det finns förklaringar. Reaktorn i Oskarshamn 3 har varit avställd för reparation hela oktober, ett stopp som pågått sedan april. Produktionen återupptas i dagarna.
Samtidigt genomgår Forsmark 1 en revision och är inte tillbaka i produktion förrän i början av december.
När det gäller solkraft har den uppgått till ungefär 2,7 procent av totalen det senaste året.
Sammantaget är cirka 99 procent av den svenska elproduktionen fossilfri och 72 procent förnybar.
Senaste nytt
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Mindre vindkraft i oktober
Vindkraften är det stora vid sidan av kärnkraft och vattenkraft. Vindkraft stod för en dryg fjärdedel av elproduktionen under oktober.
Det motsvarar 3 200 GWh, vilket ändå är cirka 800 GWh mindre än motsvarande månad 2024. Det är dessutom den lägsta vindkraftsproduktionen en oktobermånad sedan 2020.
Sett till de senaste 12 månaderna har dock vindkraftens produktion ökat jämfört med de 12 föregående månaderna, en ökning på 14 procent.
I en jämförelse 5 år tillbaka har snittproduktionen från vindkraft ökat med cirka60 procent.
Tre gånger så dyrt
Sverige är också i huvudsak en exportnation när det gäller el. Det är bara under 2 månader de senaste 11 åren som Sverige importerat mer el än vi exporterat.
Under oktober exporterade vi främst el till Norge medan största delen av importerad el kom från Norge och Finland.
När det gäller priserna landade spotpriset i elområde 4, södra Sverige, på 71 öre per kilowattimme i oktober. I oktober 2024 kostade en kilowattimme mindre än hälften så mycket, 30 öre.
I elområde 3, där land annat Stockholm och Göteborg ingår, steg elpriset i oktober till 71 öre per kilowattimme.
För ett år sedan kostade kilowattimmen här 23 öre, ungefär en tredjedel av priset ett år senare.
“Regeringen skrämmer bort investerare”. Dagens PS
Svenskarna vill ha kärnkraft – vägrar betala för den. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Den lilla ön avslöjar hemligheten bakom Kinas dominans
Changxing var en ö med sömniga fiskebyar – ända tills kinesiska myndigheter bestämde sig för att göra det till ett industricentrum. Nu är det en viktig del av världsekonomin. På bara drygt ett decennium har den lilla ön Changxing i nordöstra Kina vuxit fram som en symbol för landets industriella dominans. Från att ha ägnat …
Prognos från Norge: Då blir det extra kallt vintern 2025
Slutet av december kan bli riktigt kallt, men vintern ser ändå ut att bli mild och blöt, enligt en norsk långtidsprognos. Att spå vädret långt fram i tiden är svårt och osäkert?– men det hindrar inte meterologerna från att försöka. Dagens.no och NRK skriver om en långtidsprognos från YR, som är ett samarbete mellan NRK …
Pressade politiker vill ta dina pensionspengar
Pensionsbesparingar ska rädda ekonomiskt pressade regeringar, detta blir allt vanligare och experter varnar nu för riskerna med politikernas inblandning. När det finansiella trycket ökar på regeringar ses pensionsfonder som en väg att lösa problemen. Men nu varnar experter för riskerna med att exponera pensionstillgångar på det viset. Det innebär både politiska och ekonomiska risker, anser …
Storbanken lanserar nytt bolån: “Ett skydd mot stigande räntor”
Nu ska Nordeas kunder skyddas mot stigande räntor utan att behöva binda sitt lån.? I flera decennier har expertrådet varit tydligt: Rörlig ränta lönar sig i längden. Och det har visat sig vara sant. Enligt en undersökning från i början av året har den som haft rörlig ränta sedan 1989 betalat i genomsnitt 1,7 procentenheter lägre …
Mytisk grav visas i sin helhet – för första gången
Världens största museum för en kultur öppnades nyligen i Giza i Egypten. Muséet visar upp över 100 000 föremål. Efter många och långa förseningar öppnades hela The Grand Egyptian Museum (GEM) under tisdagen. Muséet ligger i Giza. Enligt beräkningar har bygget kostat runt 10 miljarder kronor att bygga och det har tagit 20 år att …