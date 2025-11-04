Dagens PS
Så lite kärnkraft har vi inte haft på 10 år

Extremt lite svensk kärnkraft oktober
Reaktorn i Oskarshamn 3 har varit avstängd sedan i april för reparation, en av orsakerna till den låga produktionen från svensk kärnkraft. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Mindre kärnkraft än på mer än ett decennium. Och ovanligt lite vindkraft. Det handlar om den svenska elförsörjningen under oktober.

Det är Ny teknik som i sin elrapport för november, i samarbete med Newsworthy, visar att oktober 2025 sticker ut som den månad då kärnkraften i Sverige producerat mindre el än under någon oktobermånad på mer än ett decennium.

Det sammanföll dessutom med att vindkraften levererade ovanligt lite under månaden.

Samtidigt noteras vissa oklarheter kring kärnkraftens produktion under oktober. Enligt europeiska Entso-E:s data producerade svensk kärnkraft 2 300 GWh under oktober, en väldigt låg siffra.

Nordpool anger närmare 3 300 GWh, men även det skulle innebära mindre el från kärnkraft än någon annan oktobermånad på ett decennium.

Reparation och revision

Det finns förklaringar. Reaktorn i Oskarshamn 3 har varit avställd för reparation hela oktober, ett stopp som pågått sedan april. Produktionen återupptas i dagarna.

Samtidigt genomgår Forsmark 1 en revision och är inte tillbaka i produktion förrän i början av december.

När det gäller solkraft har den uppgått till ungefär 2,7 procent av totalen det senaste året.
Sammantaget är cirka 99 procent av den svenska elproduktionen fossilfri och 72 procent förnybar.

Forsmark 1 genomgår en revision och levererar inte just nu, men sätts i drift igen inom några dagar och kan då förbättra kärnkraftens statistik. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Mindre vindkraft i oktober

Vindkraften är det stora vid sidan av kärnkraft och vattenkraft. Vindkraft stod för en dryg fjärdedel av elproduktionen under oktober.

Det motsvarar 3 200 GWh, vilket ändå är cirka 800 GWh mindre än motsvarande månad 2024. Det är dessutom den lägsta vindkraftsproduktionen en oktobermånad sedan 2020.

Sett till de senaste 12 månaderna har dock vindkraftens produktion ökat jämfört med de 12 föregående månaderna, en ökning på 14 procent.

I en jämförelse 5 år tillbaka har snittproduktionen från vindkraft ökat med cirka60 procent.

Tre gånger så dyrt

Sverige är också i huvudsak en exportnation när det gäller el. Det är bara under 2 månader de senaste 11 åren som Sverige importerat mer el än vi exporterat.

Under oktober exporterade vi främst el till Norge medan största delen av importerad el kom från Norge och Finland.

När det gäller priserna landade spotpriset i elområde 4, södra Sverige, på 71 öre per kilowattimme i oktober. I oktober 2024 kostade en kilowattimme mindre än hälften så mycket, 30 öre.

I elområde 3, där land annat Stockholm och Göteborg ingår, steg elpriset i oktober till 71 öre per kilowattimme.

För ett år sedan kostade kilowattimmen här 23 öre, ungefär en tredjedel av priset ett år senare.  

