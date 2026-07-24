Aston Martin bygger pansar-SUV – därför kan du inte köra den

Bilen är döpt efter det brittiska slagskeppet HMS Dreadnought från 1906 och hämtar inspiration från militära lätta terrängfordon. Designen kombinerar Aston Martins formspråk med kraftigt pansarinspirerade karosslinjer, enorm markfrigång och grova terrängdäck.

”När fantasin får sätta gränserna”

(Foto: Aston Martin)

(Foto: Aston Martin)

Den släpps i oktober – men du kan bara få tag på den digitalt.

Denna pansar-SUV är nämligen gjord för tv- och datorspelet Call of Duty: Modern Warfare 4 som väntas släppas globalt den 23 oktober 2026 till Playstation 5, Xbox Series X/S, PC och Nintendo Switch 2.



Trots att Dreadnought främst är ett spelprojekt har Aston Martin också byggt en fullskalemodell som visades upp vid ett spelevenemang, Fanatics Fest i New York.

”Dreadnought är inte bara ett digitalt fordon, utan visar vad Aston Martin kan bli när fantasin får sätta gränserna”, säger Marek Reichman, designchef på Aston Martin, i samband med presentationen.

Spelat in ljudet från motor

Bilen kommer att kunna köras i spelets Warzone- och DMZ-lägen. För att öka realismen har Aston Martin även spelat in ljudet från en V12-motor.

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Interiören är utformad med inspiration från märkets lyxbilar, men anpassad för ett militärt tema med robusta material, digitala kommandofunktioner och detaljer i kolfiber. Bland designelementen märks också den klassiska gröna kulören Chiltern Green och guldfärgade detaljer.

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