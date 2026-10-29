Microsoft redovisar för första gången de faktiska intäkterna för Azure. Molntjänsten nådde 33,2 miljarder dollar under senaste kvartalet.
Nu visas monstersiffran upp: Microsofts Azure spräcker miljardgränsen
Microsoft visar nu för första gången upp den faktiska omsättningen i dollar för sin molnplattform Azure, enligt bolagets senaste kvartalsrapport. Tidigare har teknikjätten enbart angett procentuell tillväxt eller mer svepande milstolpar.
Under perioden juli till september landade Azures intäkter på 33,2 miljarder dollar. Det innebär en ökning med 48 procent jämfört med samma period föregående år.
Den nya öppenheten gör det enklare för marknaden att jämföra Azure direkt med konkurrenterna. Både Google Cloud och Amazon Web Services har länge redovisat sina intäkter i reda pengar varje kvartal.
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Stark tillväxt slår förväntningarna
Azures intäkter överträffade analytikernas prognoser, som låg på 32,3 miljarder dollar. Tillväxten på 48 procent slog även bolagets egna prognos på 44 till 45 procent. Molntjänsten är numera Microsofts enskilt största och snabbast växande produktlinje.
Den står för cirka 36 procent av koncernens totala intäkter, vilka summerades till 92,3 miljarder dollar för kvartalet.
Koncernens totala rörelseresultat ökade med 21 procent till 45,9 miljarder dollar. Samtidigt steg nettovinsten till 36,6 miljarder dollar, vilket motsvarar en vinst per aktie på 4,92 dollar.
Microsoft meddelade också att man återfört 10,2 miljarder dollar till aktieägarna via utdelningar och återköp av aktier under perioden.
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Kampen om molnet hårdnar
De nya siffrorna sätter press på konkurrenterna i techsektorn. Alphabet redovisade nyligen att Google Cloud omsatte 30,7 miljarder dollar under samma period. Det placerar Azure strax före i storlek.
Däremot växte Google Cloud dubbelt så snabbt under kvartalet då deras intäkter ungefär fördubblades jämfört med föregående år.
Azure ingår nu i Microsofts nyskapade affärssegment Agents and Infra, som även inkluderar molntjänster för Microsoft 365. Det nya segmentet omsatte totalt 76,8 miljarder dollar, vilket är en ökning med 25 procent.
Samtidigt backade segmentet Devices and Consumer med 3 procent till 15,5 miljarder dollar, tyngt av ett fall på 22 procent för Windows OEM och hårdvara.
Härnäst väntar marknaden på Amazons kvartalsrapport. Deras molntjänst AWS har länge haft ledartröjan på den globala molnmarknaden. I och med Microsofts nya redovisning kan investerare nu följa dragkampen om moln- och AI-infrastrukturen i detalj krona för krona.
Fakta: Microsoft Azure
- Kvartalsintäkter: 33,2 miljarder dollar (juli–september 2026).
- Årlig tillväxt: 48 procent jämfört med samma period föregående år.
- Andel av koncernen: Står för cirka 36 procent av Microsofts totala omsättning på 92,3 miljarder dollar.
- Segmenttillhörighet: Ingår i affärsområdet Agents and Infra.
- Verksamhet: Tillhandahåller molninfrastruktur för beräkningskraft, SaaS-lösningar samt utveckling och drift av AI-modeller.
- Konkurrenter: Främst Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud.
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