Nu visas monstersiffran upp: Microsofts Azure spräcker miljardgränsen

Under perioden juli till september landade Azures intäkter på 33,2 miljarder dollar. Det innebär en ökning med 48 procent jämfört med samma period föregående år.

Den nya öppenheten gör det enklare för marknaden att jämföra Azure direkt med konkurrenterna. Både Google Cloud och Amazon Web Services har länge redovisat sina intäkter i reda pengar varje kvartal.

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Stark tillväxt slår förväntningarna

Azures intäkter överträffade analytikernas prognoser, som låg på 32,3 miljarder dollar. Tillväxten på 48 procent slog även bolagets egna prognos på 44 till 45 procent. Molntjänsten är numera Microsofts enskilt största och snabbast växande produktlinje.

Den står för cirka 36 procent av koncernens totala intäkter, vilka summerades till 92,3 miljarder dollar för kvartalet.

Koncernens totala rörelseresultat ökade med 21 procent till 45,9 miljarder dollar. Samtidigt steg nettovinsten till 36,6 miljarder dollar, vilket motsvarar en vinst per aktie på 4,92 dollar.

Microsoft meddelade också att man återfört 10,2 miljarder dollar till aktieägarna via utdelningar och återköp av aktier under perioden.

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