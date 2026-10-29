Vattenfall hoppas alla reaktorer är i gång i vinter

Det är klart att det slår på Vattenfalls resultat och det ser vi ju i tredje kvartalet, säger finanschefen Kerstin Ahlfont.

Det har dragit ut på tiden med ovanligt låg kärnkraftsproduktion som följd, men Vattenfall hoppas att underhållet och saneringen av reaktorerna i Ringhalsverket är klart inom några veckor.

Vi hoppas att alla våra reaktorer är i produktion inför vintern, säger Kerstin Ahlfont.

Gummiresterna som spridit sig i kylsystemet kommer från ventiler i systemet. Men det handlar inte om ett tecken på att de båda reaktorerna, som togs i drift i början av 1980-talet, börjar åldras, enligt Ahlfont.

Just de här effekterna är inte några direkta tecken på ålderssymtom, säger hon.

Miljarder sämre

Det underliggande rörelseresultatet för tredje kvartalet för Vattenfall föll till 3,8 miljarder kronor, ned från 6,2 miljarder ett år tidigare, enligt en delårsrapport. Där framgår även att nettoomsättningen under kvartalet gick ner till 42,9 miljarder, ned från 49,3 miljarder.

Resultatet i tredje kvartalet påverkas också negativt av att vattenkraften begränsas av ovanligt låga nivåer i vattenmagasinen.

Utbudsstörningarna från Vattenfalls anläggningar bidrar till att trycka upp elpriset för svenska hushåll och företag. En viktig förklaring är även att höga gaspriser på den europeiska kontinenten sprider sig via elhandel in i södra Sverige.