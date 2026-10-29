Automatiserade attacker kartlägger nu miljontals uppkopplade hem, där sårbara system hotar hela hushållets digitala säkerhet.
Kritiskt säkerhetsläge: Ditt smarta hem vidöppet för organiserade ligor
Ett massivt larm slår nu ned mot miljontals hushåll, enligt en gemensam telemetrirapport från Bitdefender och Netgear. Säkerhetsanalysen visar att uppkopplade konsumentnätverk utsätts för en intensiv automatiserad kartläggning av kriminella nätverk.
Hela 90,1 procent av attackerna består av automatisk skanning där hackare letar efter öppna vägar rakt in i din privata sfär.
Underhållningsskärmen i vardagsrummet har förvandlats till hemmets enskilt farligaste säkerhetsrisk. Smarta tv-apparater står ensamma för 22,7 procent av alla upptäckta sårbarheter, tätt följda av smarta eluttag och nätverksdiskar.
Med artificiell intelligens scannar angriparna sårbarheter på några få timmar i stället för dagar.
TV-apparater och kameror förvandlas till spioner
Mekanismen bakom intrången är skrämmande påtaglig. Säkerhetsgranskningar av LG webOS visar hur angripare utan lösenord kan ta över tv-apparater helt via hemnätverket, rapporterar sajten Aviatrix.
Genom att utnyttja svagheter i enhetens ThinQ-applikation och interna bakgrundstjänster kan kriminella kapa mikrofoner, aktivera kameror och kartlägga hushållets övriga teknik i smyg.
Samtidigt översvämmas marknaden av billiga Android-boxar infekterade med trojaner. Dessa apparater kopplas i hemlighet upp mot globala nätverk som botnätet Kimwolf, som redan omfattar över två miljoner enheter.
Din uppkoppling säljs vidare och utnyttjas som fasad för nätfiske och grova cyberbrott medan du tittar på film.
Forskare från Anthropic varnar dessutom för att små autonoma AI-maskar nu kan husera direkt i billiga tv-boxar och hoppa vidare mellan hushållets apparater helt på egen hand.
Ute i trädgården och på garageuppfarten ser det inte bättre ut. En fördjupad analys från Edwin von Labja visar allvarliga programmeringsfel i utomhuskameran TP-Link Tapo C520WS.
Bristfällig hantering av nätverksdata gör att kamerans rörelselarm slås ut helt. Bilden fortsätter rulla som vanligt, men systemet tystas så att ingen notis skickas när en inkräktare passerar linsen.
Husets hjärta knäckt på rekordtid
Det verkliga mardrömsscenariot uppstår när hemmets centrala styrsystem kapas. Under den prestigefyllda hackertävlingen Pwn2Own Ireland i Cork knäcktes populära Philips Hue Bridge Pro hela fyra gånger, rapporterar Bleeping Computer.
Forskarlag lyckades ta över bryggan med hjälp av en kedja bestående av sju okända säkerhetshål. Även automationshubben Home Assistant Green och smarta högtalare föll handlöst.
Teknikjättarnas nya universella standard Matter har också allvarliga sprickor i fasaden. Forskare vid University of Georgia slår fast att tillfälliga gäster via nätverket kan stjäla krypteringsnycklar. En besökare i en hyresbostad kan därmed klona enheter och i hemlighet fjärrstyra dörrlås och rörelsesensorer långt efter att de checkat ut.
Som lök på laxen förvärras läget av det globala certifikathaveriet hos eMudhra, skriver Cloudflare. Katastrofalt svaga krypteringsnycklar gör att hackare kan förfalska säker programvara. Då smarta prylar sällan uppdaterar sina säkerhetscertifikat kan angripare manipulera datatrafiken utan att en enda varningsklocka ringer.
För att skydda sig tvingas hushållen nu isolera all hemelektronik på separata gästnätverk så att prylarna inte kommer åt datorer, mobiler eller personliga filer.
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