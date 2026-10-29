Kritiskt säkerhetsläge: Ditt smarta hem vidöppet för organiserade ligor

Hela 90,1 procent av attackerna består av automatisk skanning där hackare letar efter öppna vägar rakt in i din privata sfär.

Underhållningsskärmen i vardagsrummet har förvandlats till hemmets enskilt farligaste säkerhetsrisk. Smarta tv-apparater står ensamma för 22,7 procent av alla upptäckta sårbarheter, tätt följda av smarta eluttag och nätverksdiskar.

Med artificiell intelligens scannar angriparna sårbarheter på några få timmar i stället för dagar.

TV-apparater och kameror förvandlas till spioner

Mekanismen bakom intrången är skrämmande påtaglig. Säkerhetsgranskningar av LG webOS visar hur angripare utan lösenord kan ta över tv-apparater helt via hemnätverket, rapporterar sajten Aviatrix.

Genom att utnyttja svagheter i enhetens ThinQ-applikation och interna bakgrundstjänster kan kriminella kapa mikrofoner, aktivera kameror och kartlägga hushållets övriga teknik i smyg.

Samtidigt översvämmas marknaden av billiga Android-boxar infekterade med trojaner. Dessa apparater kopplas i hemlighet upp mot globala nätverk som botnätet Kimwolf, som redan omfattar över två miljoner enheter.

Din uppkoppling säljs vidare och utnyttjas som fasad för nätfiske och grova cyberbrott medan du tittar på film.

Forskare från Anthropic varnar dessutom för att små autonoma AI-maskar nu kan husera direkt i billiga tv-boxar och hoppa vidare mellan hushållets apparater helt på egen hand.

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Ute i trädgården och på garageuppfarten ser det inte bättre ut. En fördjupad analys från Edwin von Labja visar allvarliga programmeringsfel i utomhuskameran TP-Link Tapo C520WS.

Bristfällig hantering av nätverksdata gör att kamerans rörelselarm slås ut helt. Bilden fortsätter rulla som vanligt, men systemet tystas så att ingen notis skickas när en inkräktare passerar linsen.