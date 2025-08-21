Efter månader av rekordsummor och värvningar från konkurrenter stoppar Mark Zuckerbergs Meta nu rekryteringarna i sin mest ambitiösa AI-satsning hittills.
Meta drar i handbromsen – miljardjakten på AI-talanger stoppas
Meta har under våren och sommaren värvat fler än 50 forskare till sin AI-satsning.
Nu stoppar bolaget nyrekryteringarna efter miljardbud på toppnamn, samtidigt som investerare alltmer ifrågasätter de växande kostnaderna.
Från värvningsvåg till stopp
Meta har stoppat rekryteringarna i sin tyngsta AI-satsning någonsin, Meta Superintelligence Labs. Ett projekt där målet är att bygga system som överträffar mänsklig intelligens och som Mark Zuckerberg själv deklarerat ska ge företaget ett försprång i kampen om framtidens intelligens. Satsningen har under kort tid lockat toppnamn från OpenAI, Google, Apple och flera andra konkurrenter. Men efter månader av värvningar inför Meta nu ett rekryteringsstopp.
Enligt Wall Street Journal gäller stoppet både nyanställningar och interna förflyttningar, vilket innebär att medarbetare inte heller kan byta team. Beskedet markerar således en tydlig paus i det som tidigare framstod som en närmast gränslös värvningsoffensiv.
En talesperson för Meta beskriver beslutet som “grundläggande organisationsplanering: att skapa en solid struktur för våra nya superintelligenssatsningar efter att vi tagit in nya medarbetare och genomfört årliga budget- och planeringsövningar”.
Fyra grupper på Metas labb
Meta genomför just nu en omfattande omorganisation av sin AI-division. Arbetet delas upp i fyra grupper: ett laboratorium för superintelligens, en grupp för AI-produkter, en annan för infrastruktur och forskningsenheten Fundamental AI Research för mer långsiktiga projekt. Alla enheter placeras under Meta Superintelligence Labs.
Tidigare hade Meta ett team som hette AGI Foundations, som arbetade med de senaste versionerna av företagets stora språkmodeller, kända som Llama. Teamet fick hård intern kritik i våras efter att lanseringen av de senaste Llama-modellerna inte levde upp till förväntningarna och upplöstes som en del av omorganisationen.
Det var efter detta som Zuckerberg själv tog över rekryteringen, bland annat genom att kontakta forskare direkt via mejl och WhatsApp.
AI-forskarna nobbade miljardpaket
Wall Street Journal rapporterar att ett av de mest uppmärksammade erbjudandena riktades till Thinking Machines-grundaren Andrew Tulloch och kunde vara värt 1,5 miljarder dollar. Han tackade ändå nej.
Tidigare har Dagens PS rapporterat att flera forskare på samma bolag nobbade miljardpaket från Meta, trots att ett av erbjudandena enligt uppgift var värt en miljard dollar över flera år. En talesperson för Meta tonade visserligen ned uppgifterna men bekräftade samtidigt att ett fåtal erbjudanden faktiskt hade lagts fram.
Samtidigt har Meta lyckats landa flera tunga namn. Scale AI:s grundare Alexandr Wang har exempelvis rekryterats i en affär värd 14,3 miljarder dollar.
Den tidigare GitHub-vd:n Nat Friedman och Safe Superintelligence-medgrundaren Daniel Gross har också rekryterats, efter en uppvaktning där Meta till och med erbjöd sig att köpa en andel i deras riskkapitalbolag.
I mitten av augusti hade Meta enligt Wall Street Journal värvat över 50 forskare och ingenjörer från konkurrenter som OpenAI, Google, Apple, xAI och Anthropic.
Kostnaderna oroar investerare
Samtidigt har investerare börjat ifrågasätta prislappen för teknikjättarnas AI-satsningar. Enligt Wall Street Journal bidrog just den växande oron till veckans nedgång för techaktier.
I en färsk analys pekade Morgan Stanley på att de snabbt växande aktiepaketen som Meta och Google erbjuder för att locka forskare kan bli ett problem. Om kostnaderna skenar riskerar det att minska utrymmet för aktieåterköp och därmed avkastningen till aktieägarna.
Analytikerna skrev att de enorma lönepaketen antingen kan leda till banbrytande AI-genombrott, eller späda ut aktieägarnas värde utan några tydliga resultat.
Hur länge rekryteringsstoppet varar är fortfarande oklart.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
