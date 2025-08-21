Meta drar i handbromsen – miljardjakten på AI-talanger stoppas

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Fyra grupper på Metas labb

Meta genomför just nu en omfattande omorganisation av sin AI-division. Arbetet delas upp i fyra grupper: ett laboratorium för superintelligens, en grupp för AI-produkter, en annan för infrastruktur och forskningsenheten Fundamental AI Research för mer långsiktiga projekt. Alla enheter placeras under Meta Superintelligence Labs.

Tidigare hade Meta ett team som hette AGI Foundations, som arbetade med de senaste versionerna av företagets stora språkmodeller, kända som Llama. Teamet fick hård intern kritik i våras efter att lanseringen av de senaste Llama-modellerna inte levde upp till förväntningarna och upplöstes som en del av omorganisationen.

Det var efter detta som Zuckerberg själv tog över rekryteringen, bland annat genom att kontakta forskare direkt via mejl och WhatsApp.

AI-forskarna nobbade miljardpaket

Wall Street Journal rapporterar att ett av de mest uppmärksammade erbjudandena riktades till Thinking Machines-grundaren Andrew Tulloch och kunde vara värt 1,5 miljarder dollar. Han tackade ändå nej.

Tidigare har Dagens PS rapporterat att flera forskare på samma bolag nobbade miljardpaket från Meta, trots att ett av erbjudandena enligt uppgift var värt en miljard dollar över flera år. En talesperson för Meta tonade visserligen ned uppgifterna men bekräftade samtidigt att ett fåtal erbjudanden faktiskt hade lagts fram.

Mark Zuckerberg satsar stort på AI, men inte ens ett miljardpaket räckte för att värva forskaren till Meta. (Foto: Godofredo A. Vásquez/ TT)

Samtidigt har Meta lyckats landa flera tunga namn. Scale AI:s grundare Alexandr Wang har exempelvis rekryterats i en affär värd 14,3 miljarder dollar.

Den tidigare GitHub-vd:n Nat Friedman och Safe Superintelligence-medgrundaren Daniel Gross har också rekryterats, efter en uppvaktning där Meta till och med erbjöd sig att köpa en andel i deras riskkapitalbolag.

I mitten av augusti hade Meta enligt Wall Street Journal värvat över 50 forskare och ingenjörer från konkurrenter som OpenAI, Google, Apple, xAI och Anthropic.

Kostnaderna oroar investerare

Samtidigt har investerare börjat ifrågasätta prislappen för teknikjättarnas AI-satsningar. Enligt Wall Street Journal bidrog just den växande oron till veckans nedgång för techaktier.

I en färsk analys pekade Morgan Stanley på att de snabbt växande aktiepaketen som Meta och Google erbjuder för att locka forskare kan bli ett problem. Om kostnaderna skenar riskerar det att minska utrymmet för aktieåterköp och därmed avkastningen till aktieägarna.

Analytikerna skrev att de enorma lönepaketen antingen kan leda till banbrytande AI-genombrott, eller späda ut aktieägarnas värde utan några tydliga resultat.

Hur länge rekryteringsstoppet varar är fortfarande oklart.

