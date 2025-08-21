Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Meta drar i handbromsen – miljardjakten på AI-talanger stoppas

Meta Superintelligence Labs samlar AI-eliten, men miljardjakten har nu pausats.
Meta Superintelligence Labs samlar AI-eliten, men miljardjakten har nu pausats.(Foto: Jeff Chiu/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Efter månader av rekordsummor och värvningar från konkurrenter stoppar Mark Zuckerbergs Meta nu rekryteringarna i sin mest ambitiösa AI-satsning hittills.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Meta har under våren och sommaren värvat fler än 50 forskare till sin AI-satsning.

Nu stoppar bolaget nyrekryteringarna efter miljardbud på toppnamn, samtidigt som investerare alltmer ifrågasätter de växande kostnaderna.

Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS

Från värvningsvåg till stopp

Meta har stoppat rekryteringarna i sin tyngsta AI-satsning någonsin, Meta Superintelligence Labs. Ett projekt där målet är att bygga system som överträffar mänsklig intelligens och som Mark Zuckerberg själv deklarerat ska ge företaget ett försprång i kampen om framtidens intelligens. Satsningen har under kort tid lockat toppnamn från OpenAI, Google, Apple och flera andra konkurrenter. Men efter månader av värvningar inför Meta nu ett rekryteringsstopp.

Enligt Wall Street Journal gäller stoppet både nyanställningar och interna förflyttningar, vilket innebär att medarbetare inte heller kan byta team. Beskedet markerar således en tydlig paus i det som tidigare framstod som en närmast gränslös värvningsoffensiv.

En talesperson för Meta beskriver beslutet som “grundläggande organisationsplanering: att skapa en solid struktur för våra nya superintelligenssatsningar efter att vi tagit in nya medarbetare och genomfört årliga budget- och planeringsövningar”.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Fyra grupper på Metas labb

ANNONS

Meta genomför just nu en omfattande omorganisation av sin AI-division. Arbetet delas upp i fyra grupper: ett laboratorium för superintelligens, en grupp för AI-produkter, en annan för infrastruktur och forskningsenheten Fundamental AI Research för mer långsiktiga projekt. Alla enheter placeras under Meta Superintelligence Labs.

Tidigare hade Meta ett team som hette AGI Foundations, som arbetade med de senaste versionerna av företagets stora språkmodeller, kända som Llama. Teamet fick hård intern kritik i våras efter att lanseringen av de senaste Llama-modellerna inte levde upp till förväntningarna och upplöstes som en del av omorganisationen.

Det var efter detta som Zuckerberg själv tog över rekryteringen, bland annat genom att kontakta forskare direkt via mejl och WhatsApp.

Läs också: När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna. Dagens PS

AI-forskarna nobbade miljardpaket

Wall Street Journal rapporterar att ett av de mest uppmärksammade erbjudandena riktades till Thinking Machines-grundaren Andrew Tulloch och kunde vara värt 1,5 miljarder dollar. Han tackade ändå nej.

Tidigare har Dagens PS rapporterat att flera forskare på samma bolag nobbade miljardpaket från Meta, trots att ett av erbjudandena enligt uppgift var värt en miljard dollar över flera år. En talesperson för Meta tonade visserligen ned uppgifterna men bekräftade samtidigt att ett fåtal erbjudanden faktiskt hade lagts fram.

Mark Zuckerberg satsar stort på AI, men inte ens ett miljardpaket räckte för att värva forskaren till Meta.
Mark Zuckerberg satsar stort på AI, men inte ens ett miljardpaket räckte för att värva forskaren till Meta. (Foto: Godofredo A. Vásquez/ TT)

Samtidigt har Meta lyckats landa flera tunga namn. Scale AI:s grundare Alexandr Wang har exempelvis rekryterats i en affär värd 14,3 miljarder dollar.

ANNONS

Den tidigare GitHub-vd:n Nat Friedman och Safe Superintelligence-medgrundaren Daniel Gross har också rekryterats, efter en uppvaktning där Meta till och med erbjöd sig att köpa en andel i deras riskkapitalbolag.

I mitten av augusti hade Meta enligt Wall Street Journal värvat över 50 forskare och ingenjörer från konkurrenter som OpenAI, Google, Apple, xAI och Anthropic.

Kostnaderna oroar investerare

Samtidigt har investerare börjat ifrågasätta prislappen för teknikjättarnas AI-satsningar. Enligt Wall Street Journal bidrog just den växande oron till veckans nedgång för techaktier.

I en färsk analys pekade Morgan Stanley på att de snabbt växande aktiepaketen som Meta och Google erbjuder för att locka forskare kan bli ett problem. Om kostnaderna skenar riskerar det att minska utrymmet för aktieåterköp och därmed avkastningen till aktieägarna.

Analytikerna skrev att de enorma lönepaketen antingen kan leda till banbrytande AI-genombrott, eller späda ut aktieägarnas värde utan några tydliga resultat.

Hur länge rekryteringsstoppet varar är fortfarande oklart.

Läs även: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Läs även: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIMark ZuckerbergMetaUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS