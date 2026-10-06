Grönsaker odlade under marken, sallad från skyskrapor och färska örter producerade intill flygplatsen. När klimatförändringar och en växande befolkning pressar världens livsmedelsproduktion satsar företag på vertikal odling.
Matrevolutionen flyttar in i skyskraporna – miljardmarknad växer fram
Om 25 år ska vi bli ytterligare två miljarder människor på planeten, och landa på nästan tio miljarder människor.
Det betyder att den globala matproduktionen måste växla upp rejält – och öka med dubbel produktion – jämfört med idag.
Det har öppnat en marknad för så kallad agtech – jordbruksteknik där allt från artificiell intelligens till automatiserade växthus används för att öka produktionen.
När befolkningen och aptiten ökar blickar vi numera uppåt när vi ska odla vår mat.
Vertikal odling
En av de mest uppmärksammade teknikerna är vertikal odling.
I stället för stora åkrar odlas grödorna i flera våningar inomhus. Växterna behöver inte ens stå i jord. Genom hydroponik får de näring från vatten samtidigt som temperatur, luftfuktighet och ljus kan kontrolleras.
Resultatet är att stora mängder sallad, örter och andra grödor kan produceras på liten yta, mitt inne i storstäder.
Dubai odlar mat åt flygpassagerarna
Flyg- och hotellindustrin har redan fått upp ögonen för tekniken.
I Dubai driver Emirates Flight Catering den enorma vertikalodlingen Emirates Bustanica. Där produceras bladgrönsaker som bland annat används i maten ombord på Emirates flygningar.
För flygbolag handlar satsningen inte bara om miljöprofilering. Lokal produktion kan också göra leveranskedjor kortare och mindre känsliga för störningar i internationella transporter.
Singapore Airlines har i sin tur samarbetat med amerikanska AeroFarms för att servera lokalt odlade grönsaker på utvalda flygningar.
Hotellen följer samma trend
Hotellet Fairmont Singapore driver en egen aquaponisk odling där fiskodling kombineras med hydroponisk växtodling. Råvarorna används direkt i hotellets restaurangkök och själva anläggningen har dessutom blivit en upplevelse som gäster kan besöka.
Sociala företaget Edible Garden City har samtidigt anlagt fler än 270 matodlingar i Singapore, bland annat vid lyxhotellet Marina Bay Sands, enligt Business Traveller.
Odling under tunnelbanan
Den nya matproduktionen behöver inte ens ligga ovan jord.
I Seoul hyr tunnelbanan ut oanvända underjordiska utrymmen till företaget Farm8, som odlar grönsaker i kontrollerade miljöer. I skotska Dundee experimenterar James Hutton Institute med vertikala odlingstorn där ljus, temperatur och luftfuktighet kan styras året runt.
För investerarna håller branschen därför på att gå in i en ny fas. Frågan är inte längre bara hur mycket som går att odla på en kvadratmeter, utan vilka företag som kan göra det med positivt kassaflöde.
Det kan gynna aktörer som Emirates, hotellkoncerner och stora livsmedelsföretag. De behöver inte nödvändigtvis göra själva odlingen till en högmarginalverksamhet. Värdet kan i stället ligga i säkrare leveranser, lägre transportbehov och större kontroll över råvarorna.
Vertikal odling har alltså inte ersatt det traditionella jordbruket – och lär knappast göra det inom överskådlig tid. Men tekniken håller på att skapa en ny nisch inom den globala livsmedelsindustrin.
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