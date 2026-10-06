Matrevolutionen flyttar in i skyskraporna – miljardmarknad växer fram

Dubai odlar mat åt flygpassagerarna

Flyg- och hotellindustrin har redan fått upp ögonen för tekniken.

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I Dubai driver Emirates Flight Catering den enorma vertikalodlingen Emirates Bustanica. Där produceras bladgrönsaker som bland annat används i maten ombord på Emirates flygningar.

För flygbolag handlar satsningen inte bara om miljöprofilering. Lokal produktion kan också göra leveranskedjor kortare och mindre känsliga för störningar i internationella transporter.

Singapore Airlines har i sin tur samarbetat med amerikanska AeroFarms för att servera lokalt odlade grönsaker på utvalda flygningar.

Hotellen följer samma trend

Hotellet Fairmont Singapore driver en egen aquaponisk odling där fiskodling kombineras med hydroponisk växtodling. Råvarorna används direkt i hotellets restaurangkök och själva anläggningen har dessutom blivit en upplevelse som gäster kan besöka.

Sociala företaget Edible Garden City har samtidigt anlagt fler än 270 matodlingar i Singapore, bland annat vid lyxhotellet Marina Bay Sands, enligt Business Traveller.

Odling under tunnelbanan

Den nya matproduktionen behöver inte ens ligga ovan jord.

I Seoul hyr tunnelbanan ut oanvända underjordiska utrymmen till företaget Farm8, som odlar grönsaker i kontrollerade miljöer. I skotska Dundee experimenterar James Hutton Institute med vertikala odlingstorn där ljus, temperatur och luftfuktighet kan styras året runt.

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För investerarna håller branschen därför på att gå in i en ny fas. Frågan är inte längre bara hur mycket som går att odla på en kvadratmeter, utan vilka företag som kan göra det med positivt kassaflöde.

Det kan gynna aktörer som Emirates, hotellkoncerner och stora livsmedelsföretag. De behöver inte nödvändigtvis göra själva odlingen till en högmarginalverksamhet. Värdet kan i stället ligga i säkrare leveranser, lägre transportbehov och större kontroll över råvarorna.

Vertikal odling har alltså inte ersatt det traditionella jordbruket – och lär knappast göra det inom överskådlig tid. Men tekniken håller på att skapa en ny nisch inom den globala livsmedelsindustrin.

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