Optimizely används av storbolag för så kallad A/B-testning och ligger ofta aktivt på ett företags samtliga undersidor. Eftersom den skadliga JavaScript-koden laddades direkt från plattformens egna servrar litade besökarnas webbläsare blint på den och släppte igenom skriptet utan varningar.

Ikea har nu bekräftat att de utreder om deras digitala tjänster och kunder har påverkats av intrånget, rapporterar Quartz. Även brittiska tidningen The Times har skrivit om händelsen, vilket snabbt väckte stor uppmärksamhet och diskussioner på forumet Reddit.

Kapar kortuppgifter och krypto i realtid

Det rör sig om en avancerad leverantörskedjeattack. Koden var byggd för att stjäla pengar direkt ur besökarnas händer utan att lämna några synliga spår på skärmen.

När en kund skrev in sina betalkortsuppgifter i ett formulär på en drabbad sajt läste skriptet av både kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskoden CVV. Informationen skickades sedan i hemlighet vidare till angriparnas egna servrar.

Kortbetalningar som hanterades via fristående betaltjänster som Stripe eller Adyen klarade sig dock undan, skriver OODA Loop.

Skriptet letade också aktivt efter kryptoplånböcker på webbsidorna. Så fort en kryptoadress dök upp byttes den ut mot bedragarnas egen adress i bakgrunden för att kapa transaktionerna.