Satya Nadella förklarade beslutet under veckans DealBook Summit och i podden The Pragmatic Engineer. Han hävdar att AI inte ska ersätta ingenjörerna rakt av. Men det blir inte som förr.

”Jag önskar att jag kunde sitta här och säga att allt kommer att förbli likadant. Det kan jag inte”, säger Nadella i The Pragmatic Engineer.

Sluta stampa på stället

Alla delar av det 51 år gamla bolaget har inte hängt med i svängarna. Utköpspaketet ger mellan 60 dagars och 39 veckors grundlön beroende på anställningstid, skriver Business Today. De som tackar ja innan tidsfristen i början av december lämnar bolaget vid årsskiftet.

”Jag vill inte sitta fast i ett team som inte förändras, inte ens internt på Microsoft”, säger Nadella.

Han ber medarbetare som känner att de sitter fast att ”rösta med fötterna”. Trots det räknar Microsoft med att färre än fem procent, alltså under 3 000 personer, tar erbjudandet. Det uppger en talesperson för bolaget till Fortune.

Koden är billig – kollen är svår

I dag skrivs 20 till 30 procent av Microsofts kod av AI, rapporterar Windows Latest. Teamet bakom Microsoft 365-agenten Cowork har bara elva utvecklare. De styr AI-agenter i stället för att knacka kod själva.

Det märks på rekryteringen. Nacionale skriver att intaget av juniora utvecklare har bromsat in rejält medan teamen stuvas om efter nya tokenbudgetar. Nadella medger också i The Pragmatic Engineer att Anthropics verktyg Claude Code tog Microsoft på sängen när utvecklare snabbt övergav vanliga kodredigerare.

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”I en värld där kodgenerering har blivit billigt är det som har blivit svårt verifieringen”, säger Satya Nadella.

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