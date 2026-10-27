Boston Dynamics i blåsväder efter robotaffär med ICE

Bakgrunden är ett kontrakt värt 1,3 miljoner dollar där återförsäljaren Radeco ska leverera fyra specialanpassade exemplar av fyrbenta Spot under namnet Cerberus.

Bolagets ledning väljer trots protesterna att gå vidare med affären och erbjuda teknisk support. Ledningen framhåller att robotarna inte är bestyckade och att tekniken ska rädda liv i farliga miljöer.

Avtalet förbjuder också att produkterna används som vapen eller för att skada människor. Om villkoren bryts hotar Boston Dynamics med att dra in mjukvaruuppdateringar och avsluta samarbetet omedelbart.

Avancerad teknik för farliga uppdrag

De modifierade robotarna ska enligt kontraktet användas för att upptäcka farliga gaser, strålning och explosiva ämnen. Utrustningen består bland annat av en syresensor som kontrollerar luften i trånga underjordiska tunnlar.

Utöver det har maskinerna en kamera med 30 gångers optisk zoom, värmekamera samt 360-graders sikt.

Robotarna kan också utrustas med en robotarm för att öppna dörrar och flytta hinder helt autonomt. Myndigheterna uppger att tekniken ska sättas in mot gränsöverskridande gäng och människosmuggling.

Läs också: Robottillverkare lovar att inte förse robotar med vapen. Dagens PS