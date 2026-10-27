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Teknik

Boston Dynamics i blåsväder efter robotaffär med ICE

Robothunden Cerberus är en modifierad version av Boston Dynamics fyrbenta robot Spot, utrustad med sensorer för att upptäcka strålning och giftiga gaser. (Foto: Radeco)
Robothunden Cerberus är en modifierad version av Boston Dynamics fyrbenta robot Spot, utrustad med sensorer för att upptäcka strålning och giftiga gaser. (Foto: Radeco)

Anställda på Boston Dynamics protesterar mot att robothunden Spot säljs till gränsmyndigheten ICE. Ledningen försvarar dock avtalet.

En intern protest har brutit ut hos robotutvecklaren Boston Dynamics efter ett nytt myndighetsavtal, rapporterar Ars Technica. Fler än 300 anställda har skrivit under en protestlista till ledningen för att stoppa leveransen av robothundar till den amerikanska migrations- och tullmyndigheten ICE.

Bakgrunden är ett kontrakt värt 1,3 miljoner dollar där återförsäljaren Radeco ska leverera fyra specialanpassade exemplar av fyrbenta Spot under namnet Cerberus.

Bolagets ledning väljer trots protesterna att gå vidare med affären och erbjuda teknisk support. Ledningen framhåller att robotarna inte är bestyckade och att tekniken ska rädda liv i farliga miljöer.

Avtalet förbjuder också att produkterna används som vapen eller för att skada människor. Om villkoren bryts hotar Boston Dynamics med att dra in mjukvaruuppdateringar och avsluta samarbetet omedelbart.

Avancerad teknik för farliga uppdrag

De modifierade robotarna ska enligt kontraktet användas för att upptäcka farliga gaser, strålning och explosiva ämnen. Utrustningen består bland annat av en syresensor som kontrollerar luften i trånga underjordiska tunnlar.

Utöver det har maskinerna en kamera med 30 gångers optisk zoom, värmekamera samt 360-graders sikt.

Robotarna kan också utrustas med en robotarm för att öppna dörrar och flytta hinder helt autonomt. Myndigheterna uppger att tekniken ska sättas in mot gränsöverskridande gäng och människosmuggling.

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Personalens oro för varumärket

Det interna missnöjet bottnar till stor del i hur ICE agerar. Tidigare har myndighetens utredningsgren deltagit i arbetsplatsräder och massdeportationer. De anställda pekar bland annat på en räd i Georgia där arbetare frihetsberövades vid en fabrik som tillhör Hyundai Motor Group, vilka äger Boston Dynamics.

Samtidigt satsar robotföretaget 100 miljoner dollar på en ny anläggning i Massachusetts för att rekrytera över tusen nya medarbetare fram till 2033.

Flera medarbetare menar nu att kopplingen till ICE kan skada företagets rykte och göra det svårare att anställa duktiga utvecklare framöver.

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Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

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