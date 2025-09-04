00-talets största mobiltrend är tillbaka och med Apple på väg in kan 2026 bli året då marknaden förändras. Kan vikbara mobiltelefoner ta över?
Kommer de vikbara mobiltelefonerna ta över?
Åren efter millennieskiftet ville alla ha en liten, lätt och elegant viktelefon.
Sedan försvann de nästan helt när smartphonen tog över. Men nu väcks frågan om 2026 blir året då de vikbara mobilerna gör sin stora comeback.
Dagens PS
Apple kan ändra allt
De vikbara mobiltelefonerna är inget nytt fenomen. Samsung, Google och den kinesiska tillverkaren Honor har redan lanserat flera modeller.
Just nu ligger vikbara mobiltelefoner stadigt i premiumsegmentet på marknaden. Även om premium definieras som telefoner som kostar över 8 800 kronor, kommer de allra flesta av de bästa vikbara mobiltelefonerna att kosta minst 14 300 kronor.
Men det är Apples förväntade inträde nästa år som kan förändra spelplanen. Enligt Euronews kan just den lanseringen bli en avgörande vändpunkt för hela branschen.
Adam Cao, som är vd för Västeuropa på Honor, som är en kinesisk tillverkare av smartphones, säger:
”Vi tror att det kommer att lyfta marknaden för antagandet av vikbara enheter”.
Även Daniel Hernandez Ortega, global vice vd för enheter och konsument-IoT på Telefónica, delar bilden.
”Nästa år kommer det att bli den mest eftertraktade formfaktorn”, säger han.
Apple – konkurrens eller möjlighet?
För många mindre tillverkare kan Apples inträde te sig som ett hot. Men Honor ser snarare möjligheter än risker.
”Vi är inte rädda för konkurrensen från de stora varumärkena, helt ärligt. Vi vill bara ha fler aktörer i den här trädgården för att få fler konsumenter att anta våra vikbara enheter”, säger Cao.
Han utvecklar resonemanget:
”Om det stora varumärket får marknaden att explodera, tycker vi att det är perfekt, vi kommer att gynnas av den typen av konkurrens. Och om konsumenterna gör någon form av jämförelse mellan vissa varumärken och oss, tror jag inte att vi kommer att förlora konkurrensen”.
Marknad på väg att mättas
Men trots optimismen är förutsättningarna inte helt enkla. Den europeiska mobilmarknaden beskrivs som nära mättad. År 2024 fanns 795 miljoner SIM-kort i omlopp, motsvarande en penetration på 134 procent.
”Den europeiska marknaden kommer att vara relativt oförändrad under de närmaste åren. Så det kommer att finnas länder som kommer att ha en liten ensiffrig tillväxt, men totalt sett är det en mättad marknad”, säger Hernandez Ortega.
Han pekar också på förändrat köpbeteende:
”Kunderna är lite mer medvetna i hur de köper sina enheter, deras förnyelsecykler tar längre tid – tre till fyra år nu, beroende på land”, säger han.
Trots detta växer premiumsegmentet. I dag står det för en tredjedel av marknaden och de vikbara modellerna förväntas ta tio procent av det segmentet till 2028. Prognoser visar att försäljningen av bok-typ-modeller kan nå närmare fyra miljoner exemplar per år i Europa.
Kommer vikbara mobiltelefoner ta över?
Konsumenter kan också lockas av inbytesprogram som sänker priset rejält.
”Om en produkt kostar mer än tusen euro men du kan lämna in din gamla produkt och få trettio till fyrtio procents rabatt, varför skulle du inte göra det?” säger Hernandez Ortega.
Han är dock försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser.
”Det här är lite av en kristallkulsövning, för då har man Trump som inför tullar och sedan förlorar kunder i Europa förtroendet och rationaliserar sina plånboksutgifter, vilket till exempel påverkar förnyelsecyklerna negativt”, avslutar han.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
