Kommer de vikbara mobiltelefonerna ta över?

Åren efter millennieskiftet ville alla ha en liten, lätt och elegant viktelefon.

Sedan försvann de nästan helt när smartphonen tog över. Men nu väcks frågan om 2026 blir året då de vikbara mobilerna gör sin stora comeback.

Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Apple kan ändra allt

De vikbara mobiltelefonerna är inget nytt fenomen. Samsung, Google och den kinesiska tillverkaren Honor har redan lanserat flera modeller.

Just nu ligger vikbara mobiltelefoner stadigt i premiumsegmentet på marknaden. Även om premium definieras som telefoner som kostar över 8 800 kronor, kommer de allra flesta av de bästa vikbara mobiltelefonerna att kosta minst 14 300 kronor.

Men det är Apples förväntade inträde nästa år som kan förändra spelplanen. Enligt Euronews kan just den lanseringen bli en avgörande vändpunkt för hela branschen.

Adam Cao, som är vd för Västeuropa på Honor, som är en kinesisk tillverkare av smartphones, säger:

”Vi tror att det kommer att lyfta marknaden för antagandet av vikbara enheter”.

ANNONS

Även Daniel Hernandez Ortega, global vice vd för enheter och konsument-IoT på Telefónica, delar bilden.

”Nästa år kommer det att bli den mest eftertraktade formfaktorn”, säger han.