Svensk finansbransch halkar efter i AI-kampen mot penningtvätt
AI framhålls ofta som ett av de viktigaste verktygen för att stoppa penningtvätt.
Trots detta visar en ny rapport att svenska banker och finansbolag ligger långt efter, och att flera hinder sätter käppar i hjulen.
Endast 12 procent använder AI
En färsk undersökning från konsultföretaget Advisense visar att bara 12 procent av de tillfrågade finansiella aktörerna använder AI för att analysera mönster i betalningsflöden. Ingen uppgav att de har avancerade AI-lösningar med löpande optimering.
En tredjedel har ännu inte börjat utforska tekniken, medan 42 procent undersöker potentiella användningsområden. Samtidigt driver 17 procent pilotprojekt och 8 procent planerar någon form av implementering.
Problemen i dagens system är omfattande. Bankernas övervakning genererar mellan 85 och 95 procent falska larm, vilket leder till höga kostnader för utredningar. Trots detta stoppas endast omkring en procent av penningtvätten, enligt Europol.
Enligt en rapport från Nasdaq Verafin, återgiven av Tidningen Näringslivet i mars, uppgick penningtvätten i Sverige 2023 till 15,3 miljarder dollar vilket motsvarar 2,51 procent av BNP. Det är tre gånger så mycket som Finland och högst i hela Norden. Totalt tvättades över 750 miljarder dollar i Europas finansiella system under samma år, vilket gör penningtvätt till ett av de största ekonomiska hoten på kontinenten.
Dagens Juridik skriver att viljan att införa AI finns, men att förutsättningarna ofta saknas.
Flera bromsklossar
Brist på intern AI-expertis med inriktning på finansiell brottsprevention är det största hindret, enligt 62 procent av de tillfrågade.
Dessutom uppger drygt hälften att utvecklingen hämmas av att verksamheterna sitter fast i äldre system som inte kan integreras med AI, vilket gör att tekniksatsningar fördröjs eller helt uteblir.
Kostnadsfrågan är också central. 42 procent anser att det är för dyrt att byta ut systemen och 12 procent säger att det är svårt att motivera investeringar när effekten inte går att mäta i förväg. Tillgången till kvalitetssäkrad data och krav på transparens i AI-modeller anges som ytterligare utmaningar.
Oklara regler skapar osäkerhet
Osäkerhet kring regelverken är också ett stort problem.
Hela 82 procent av de svarande uppger att det saknas tydliga riktlinjer för hur AI får användas i kampen mot penningtvätt. Detta gör att även företag som både har intresse och resurser tvekar att gå vidare.
