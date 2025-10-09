Här är fuskarna – de som nyttjar AI mot företagets policy

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Press och teknikkaos driver fram smyganvändning

Trycket på marknadsförarna är stort: 81 procent av ledarna förväntar sig att teamen ska leverera mer med färre resurser. Samtidigt vill över hälften (53 procent) ha ett mer enhetligt tekniskt system för att förenkla arbetet – de befintliga tekniska systemen beskrivs ofta som en “rörig härva av osammanhängande verktyg”.

Tina Nelson, produktstrategichef på Optimizely, menar att företagen måste agera.

“AI håller snabbt på att bli en del av marknadsföringen. Men utan tydliga ramverk och verktyg för att mäta effekten riskerar utvecklingen att bromsas.”

Hon understryker att en effektiv användning av AI, integrerad med en strategi för kontinuerlig optimering, är nyckeln för att skapa rikare kundupplevelser och driva tillväxt.

Vinnarna år 2025 kommer inte att vara de som gör mest, utan de som gör det bäst.

