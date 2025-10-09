Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Här är fuskarna – de som nyttjar AI mot företagets policy

Marknadsförare verkar nyttja ai i väldigt hög grad trots att företagen sällan har någon policy för det. (Foto: Canva)
Marknadsförare verkar nyttja ai i väldigt hög grad trots att företagen sällan har någon policy för det. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

En tyst revolution pågår inom den brittiska marknadsföringen: var tionde marknadsförare använder AI-verktyg i hemlighet, i strid med sina arbetsgivares policy.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Detta framgår av rapporten Optimize Everything 2025 från Optimizely.

Resultatet, baserat på svar från 100 brittiska marknadsförare, pekar på en växande klyfta. Medarbetare söker innovativa lösningar – som AI för idégenerering, innehållsproduktion och personalisering – medan företagen saknar tydliga regler och processer.

Osäkerhet och integrationsproblem

Förutom de 10 procent som agerar i smyg, säger lika stor andel att de inte vet var de ska börja med AI. Detta visar på en stor ojämnhet i hur tekniken används.

Bristen på samordning och regler skapar också konkreta problem:

  • Performance tracking blir svårare när man använder många olika AI-verktyg (28 procent).
  • Integrationsproblem hindrar en storskalig användning (18 procent).
  • Dataintegritet och regelefterlevnad ses som hinder av 19 procent, då det riskerar att leda till opålitliga resultat.

Så här funkar EU:s nya AI-lag – EU AI Act

Nya EU-regler ställer stenhårda krav på AI-säkerheten och tvingar företag till omedelbar omställning. Detta innebär skärpt kontroll. De första delarna av
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Press och teknikkaos driver fram smyganvändning

Trycket på marknadsförarna är stort: 81 procent av ledarna förväntar sig att teamen ska leverera mer med färre resurser. Samtidigt vill över hälften (53 procent) ha ett mer enhetligt tekniskt system för att förenkla arbetet – de befintliga tekniska systemen beskrivs ofta som en “rörig härva av osammanhängande verktyg”.

ANNONS

Tina Nelson, produktstrategichef på Optimizely, menar att företagen måste agera.

“AI håller snabbt på att bli en del av marknadsföringen. Men utan tydliga ramverk och verktyg för att mäta effekten riskerar utvecklingen att bromsas.”

Hon understryker att en effektiv användning av AI, integrerad med en strategi för kontinuerlig optimering, är nyckeln för att skapa rikare kundupplevelser och driva tillväxt.

Vinnarna år 2025 kommer inte att vara de som gör mest, utan de som gör det bäst.

Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar

Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären

Missa inte:

Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55

Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid

Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensMarknadsföring
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS