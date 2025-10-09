En tyst revolution pågår inom den brittiska marknadsföringen: var tionde marknadsförare använder AI-verktyg i hemlighet, i strid med sina arbetsgivares policy.
Här är fuskarna – de som nyttjar AI mot företagets policy
Mest läst i kategorin
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en …
Coca-Cola utvidgar läskimperiet – med hjälp av AI
Många företag står och stampar utan att infria AI:s potential. Men Coca-Cola har nått långt med att implementera tekniken – i hela världen. Coca-Cola är ett av världens mest välkända företag och har över 700 000 anställda världen över. Trots företagets storlek har Coca-Cola på kort tid etablerat sig som en av de ledande användarna av …
Experterna: Svensk AI-brist oroar
Sverige riskerar att halka efter i det globala AI-racet. Flera nya rapporter visar att bristen på både spets och bredd inom AI-kompetens kan bli landets största hinder för innovation de kommande åren. Svenskarna är inte emot AI – men vi tvekar. Det kan kosta oss hundratals miljarder om vi inte vaknar och hänger med i …
Podcast: AI är ungefär som Sagan om ringen
I det senaste avsnittet av podcasten AI+ tar Viggo Cavling och Katarina Gospic lyssnarna på en resa som börjar på Riche i Stockholm och slutar i Nordkorea. Först står sjukvården i fokus. OpenAI:s nya satsning Health Bench visar hur AI minskar antalet fel i diagnoser och behandlingar. Cavling berättar om sin frus vardag som barnmorska …
Så här funkar EU:s nya AI-lag – EU AI Act
Nya EU-regler ställer stenhårda krav på AI-säkerheten och tvingar företag till omedelbar omställning. Detta innebär skärpt kontroll. De första delarna av EU:s AI-förordning trädde i kraft den 2 augusti 2024. Detta innebär att kraven skärps för hur företag hanterar säkerheten kring sin artificiella intelligens (AI), särskilt för system som klassas som högrisk. Förordningen är en …
Detta framgår av rapporten Optimize Everything 2025 från Optimizely.
Resultatet, baserat på svar från 100 brittiska marknadsförare, pekar på en växande klyfta. Medarbetare söker innovativa lösningar – som AI för idégenerering, innehållsproduktion och personalisering – medan företagen saknar tydliga regler och processer.
Osäkerhet och integrationsproblem
Förutom de 10 procent som agerar i smyg, säger lika stor andel att de inte vet var de ska börja med AI. Detta visar på en stor ojämnhet i hur tekniken används.
Bristen på samordning och regler skapar också konkreta problem:
- Performance tracking blir svårare när man använder många olika AI-verktyg (28 procent).
- Integrationsproblem hindrar en storskalig användning (18 procent).
- Dataintegritet och regelefterlevnad ses som hinder av 19 procent, då det riskerar att leda till opålitliga resultat.
Så här funkar EU:s nya AI-lag – EU AI Act
Nya EU-regler ställer stenhårda krav på AI-säkerheten och tvingar företag till omedelbar omställning. Detta innebär skärpt kontroll. De första delarna av
Senaste nytt
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Press och teknikkaos driver fram smyganvändning
Trycket på marknadsförarna är stort: 81 procent av ledarna förväntar sig att teamen ska leverera mer med färre resurser. Samtidigt vill över hälften (53 procent) ha ett mer enhetligt tekniskt system för att förenkla arbetet – de befintliga tekniska systemen beskrivs ofta som en “rörig härva av osammanhängande verktyg”.
Tina Nelson, produktstrategichef på Optimizely, menar att företagen måste agera.
“AI håller snabbt på att bli en del av marknadsföringen. Men utan tydliga ramverk och verktyg för att mäta effekten riskerar utvecklingen att bromsas.”
Hon understryker att en effektiv användning av AI, integrerad med en strategi för kontinuerlig optimering, är nyckeln för att skapa rikare kundupplevelser och driva tillväxt.
Vinnarna år 2025 kommer inte att vara de som gör mest, utan de som gör det bäst.
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären
Missa inte:
Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55
Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid
Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Oro för bankerna på börsen: "Risk för besvikelse"
Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut. "Med tre av fyra bankaktier på rekordnivåer ökar risken för besvikelser om prognoserna inte infrias", skriver Di:s prisbelönta bankanalytiker Agnetha Jönsson inför de stundande Q3-rapporterna. Läs även: Tokyobörsen lyfter …
Trump: Gisslan släpps och det blir evig fred i Gaza
USA:s president Donald Trump meddelar att Israel och Hamas kommit överens om ett första steg i en fredsplan som banar väg för ett slut på det tvååriga kriget. ”ALLA gisslan kommer att släppas mycket snart, och Israel kommer att dra tillbaka sina trupper enligt en överenskommen linje som de första stegen mot en stark, varaktig …
Tokyobörsen lyfter kraftigt på Softbanks ABB-affär
Softbank leder uppgången på Tokyobörsen och rusade under torsdagsmorgonen med 13 procent på nyheten om köpet av svensk-schweiziska ABB:s robotdivision. På onsdagen tillkännagav den japanska jätten affären med ABB på 5,4 miljarder dollar, nästan 50,9 miljarder kronor. Det uppger CNBC i sin börsrapport på torsdagen och konstaterar att förvänt av ABB:s robotdivision stärker Softbanks AI-närvaro. …
Här är fuskarna – de som nyttjar AI mot företagets policy
En tyst revolution pågår inom den brittiska marknadsföringen: var tionde marknadsförare använder AI-verktyg i hemlighet, i strid med sina arbetsgivares policy. Detta framgår av rapporten Optimize Everything 2025 från Optimizely. Resultatet, baserat på svar från 100 brittiska marknadsförare, pekar på en växande klyfta. Medarbetare söker innovativa lösningar – som AI för idégenerering, innehållsproduktion och personalisering …
Hoppa över Mallorca – välj okända spanska Medelhavsön
Balearerna är ett hett turistmål för svenskar som vallfärdar till Mallorca och Ibiza. Det finns dock en annan okänd pärla – Medelhavsön Tabarca. Den är liten, men storleken kvittar sägs det. Charmen är dock desto större på den spanska ön Tabarca utanför Alicante. Okänd Medelhavsö När många åker till Mallorca och Ibiza för strändernas och …