Vapenbolag vill ha humanoida robotar i krig – testas i Ukraina

Har redan fått kontrakt

Bolagets första robotmodell, Phantom MK-1, har testats i Ukraina för att transportera utrustning och förnödenheter till områden där soldater annars riskerar att utsättas för beskjutning.

En förbättrad version, Phantom 2, väntas få högre lastkapacitet och bättre uthållighet.

Foundation har redan erhållit forskningskontrakt från amerikanska myndigheter till ett värde av 24 miljoner dollar.

Kopplingar till Eric Trump

Projekten omfattar bland annat inspektioner, logistik och vapenhantering för armén, flottan och flygvapnet.

Enligt bolaget har diskussionerna med myndigheterna nu gått från forskningsstadiet till frågor om storskalig användning.

Företaget har också väckt politisk uppmärksamhet sedan Eric Trump, son till USA president Donald Trump, anslutit sig som strategisk rådgivare.

Kritiker har ifrågasatt kopplingen mellan bolagets myndighetskontrakt och dess band till presidentfamiljen. Foundation uppger att Eric Trump redan tidigare var investerare i verksamheten.

AI kan få större roll

Satsningen speglar en bredare utveckling där artificiell intelligens och autonoma system får en allt större roll inom försvarssektorn.

Samtidigt varnar forskare och experter för både etiska och praktiska utmaningar. Frågor om autonoma beslut på slagfältet, kostnader och teknisk tillförlitlighet återstår innan humanoida robotar kan få en större militär roll.

Trots osäkerheten är bedömningen bland många experter att AI-drivna robotar kommer att bli en allt viktigare del av framtidens krigföring, även om det är långt ifrån säkert att de kommer att se ut som människor.

