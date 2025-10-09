Svensk ai-lösning kapar dina elkostnader drastiskt

Den nya mjukvaran ska motverka de stigande effektavgifterna i elnätet.

Det svenska teknikbolaget Waybler lanserar en ny AI-tjänst som kan minska kostnaderna för elbilsladdning i fastigheter rejält, skriver Waybler i ett pressmeddelande.

Tjänsten, kallad OptAI, är en AI-baserad mjukvara som har utvecklats för att möta problemet med allt dyrare elbilsladdning i takt med att effektavgifter införs i det svenska elnätet.

Ny tjänst kapar effektuttaget

I genomsnitt kan effektuttaget minska med hela 35 procent tack vare den nya tjänsten. OptAI analyserar både historisk data och anläggningens framtida förutsättningar för att löpande justera säkringsnivån till den lägsta möjliga, utan att det påverkar laddresultatet för elbilarna.

“Diskussionerna om förhöjda effektavgifter har verkligen tagit fart då alla nätägare enligt lagkrav ska införa detta senast 2027. Vi ville skapa en tjänst som gör det möjligt för föreningar, företag och fastigheter att fortsätta ställa om till e-mobilitet – utan att dra på sig onödigt höga kostnader”, säger Mårten Nyberg, Head of Sales på Waybler.