Det svenska teknikbolaget Waybler har utvecklat en ny AI-tjänst för att drastiskt sänka kostnaderna för elbilsladdning i fastigheter.
Svensk ai-lösning kapar dina elkostnader drastiskt
Den nya mjukvaran ska motverka de stigande effektavgifterna i elnätet.
Det svenska teknikbolaget Waybler lanserar en ny AI-tjänst som kan minska kostnaderna för elbilsladdning i fastigheter rejält, skriver Waybler i ett pressmeddelande.
Tjänsten, kallad OptAI, är en AI-baserad mjukvara som har utvecklats för att möta problemet med allt dyrare elbilsladdning i takt med att effektavgifter införs i det svenska elnätet.
Ny tjänst kapar effektuttaget
I genomsnitt kan effektuttaget minska med hela 35 procent tack vare den nya tjänsten. OptAI analyserar både historisk data och anläggningens framtida förutsättningar för att löpande justera säkringsnivån till den lägsta möjliga, utan att det påverkar laddresultatet för elbilarna.
“Diskussionerna om förhöjda effektavgifter har verkligen tagit fart då alla nätägare enligt lagkrav ska införa detta senast 2027. Vi ville skapa en tjänst som gör det möjligt för föreningar, företag och fastigheter att fortsätta ställa om till e-mobilitet – utan att dra på sig onödigt höga kostnader”, säger Mårten Nyberg, Head of Sales på Waybler.
Besparingar i tusentals kronor varje år
Med OptAI får kunderna ett kraftfullt verktyg för att sänka sina elkostnader och samtidigt få bättre kontroll över sina effekttoppar. Tjänsten fungerar oavsett vilken laddbox kunden har, är helt automatiserad och ger insyn i besparingarna.
“Det är första gången AI används för att aktivt optimera säkringsnivån utifrån verkliga behov. På så sätt kan våra kunder spara tusentals kronor varje år – och samtidigt bidra till ett mer hållbart elnät”, fortsätter Nyberg.
OptAI lanseras mot både befintliga och nya kunder under hösten 2025.
Så här funkar EU:s nya AI-lag – EU AI Act
Nya EU-regler ställer stenhårda krav på AI-säkerheten och tvingar företag till omedelbar omställning. Detta innebär skärpt kontroll. De första delarna av
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
