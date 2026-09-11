Robotarbetare innebär en ny innebörd av ordet personalvård. I Japan satsar man hårt på AI-styrda robotar, och därför har man också lanserat en slags ambulans för dem.
Japan: Här är landets nya ambulans för robotarbetare
Flera länder och företag satsar stort på människoliknande robotar. I fabriker, likt hos BMW, ska robotarna kunna utföra monotona, tunga eller farliga uppgifter – för att skona de mänskliga arbetarna från arbetsskador.
Japan är ett av länderna som går i bräschen för utvecklingen. Enligt The Japan Times vill landet se mer än 10 miljoner AI-styrda robotar som arbetar i olika sektorer till 2040. För att få liv i planerna väntas omkring 60 miljarder kronor investeras i utvecklingen av en egen AI-modell.
Förhoppningen är att robotarbetarna ska lätta det stundande kaoset på arbetsmarknaden som väntar, i och med att den arbetsföra befolkningen i landet minskar.
Bygger ambulans för robotar
När antalet robotarbetare väntas öka drastiskt följer service- och reparationsjobben. En bränd krets, klämda kablar eller kanske ett kylelement som sprungit läck – för att hålla robotarbetarna effektiva måste de vårdas, inte helt olikt mänskliga arbetare.
Istället för att varje arbetsplats ska ha egna tekniker har en japansk IT-jätte presenterat ett genidrag: Ambulanser för robotar.
Nyligen visade GMO Internet Group upp en specialbyggd skåpbil utformad för att transportera verktyg, reservdelar, servicetekniker eller till och med reservrobotar till platser där en robotarbetare behöver lagas eller bytas ut.
Företaget uppger att det är den första bilen i Japan som är särskilt utformad för underhåll av humanoida robotar.
Och om skadan på roboten är för stor eller svår för att hantera på plats ska den helt enkelt lastas in i skåpbilen och köras till ett servicecenter – eller ett sjukhus för robotarbetare.
Än så länge rullar bara en robot-ambulans på gatorna i Tokyo men företaget menar att det snart kan bli ändring på det.
”När humanoida robotar blir vanligare kommer den här typen av service att behövas i större utsträckning”, förklarar en ingenjör på GMO för Euronews.
Ska ersätta tusentals i energisektorn
Japan är långt ifrån ensamma med att se de humanoida robotarna som räddningen när den mänskliga arbetskraften inte räcker till. Enligt Forbes står den amerikanska energisektorn inför en kris: Till år 2030 saknas 500 000 arbetare till följd av den ökade elförbrukningen från AI-utbyggnaden. För att förhindra att elnätet helt kollapsar sneglar branschen nu på robotarna.
Tanken är att de ska ta över farliga och tidskrävande uppgifter som underhåll av elledningar, inspektioner av kraftanläggningar samt materialhantering. Eftersom det tar tid att utbilda mänsklig personal ses robotiseringen som ett nödvändigt steg för att möta energibehovet.
Kina är snäppet före – i år tillkännagav landet en storsatsning på motsvarande cirka 10 miljarder kronor via det statliga elnätsbolaget med målet att köpa in omkring 8 500 AI-drivna robotar för att sköta inspektion och underhåll av landets elnät.
Redan år 2022 ersatte en robot för första gången en underhållstekniker vid reparationen av elledningar i Wuhan. Och i Guangzhou ska humanoida robotar ha tagit över rutin-inspektionerna vid en kraftanläggning.
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