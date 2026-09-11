Japan: Här är landets nya ambulans för robotarbetare

Japan är ett av länderna som går i bräschen för utvecklingen. Enligt The Japan Times vill landet se mer än 10 miljoner AI-styrda robotar som arbetar i olika sektorer till 2040. För att få liv i planerna väntas omkring 60 miljarder kronor investeras i utvecklingen av en egen AI-modell.

Förhoppningen är att robotarbetarna ska lätta det stundande kaoset på arbetsmarknaden som väntar, i och med att den arbetsföra befolkningen i landet minskar.

Bygger ambulans för robotar

När antalet robotarbetare väntas öka drastiskt följer service- och reparationsjobben. En bränd krets, klämda kablar eller kanske ett kylelement som sprungit läck – för att hålla robotarbetarna effektiva måste de vårdas, inte helt olikt mänskliga arbetare.

Istället för att varje arbetsplats ska ha egna tekniker har en japansk IT-jätte presenterat ett genidrag: Ambulanser för robotar.

Nyligen visade GMO Internet Group upp en specialbyggd skåpbil utformad för att transportera verktyg, reservdelar, servicetekniker eller till och med reservrobotar till platser där en robotarbetare behöver lagas eller bytas ut.

Företaget uppger att det är den första bilen i Japan som är särskilt utformad för underhåll av humanoida robotar.

Och om skadan på roboten är för stor eller svår för att hantera på plats ska den helt enkelt lastas in i skåpbilen och köras till ett servicecenter – eller ett sjukhus för robotarbetare.

Än så länge rullar bara en robot-ambulans på gatorna i Tokyo men företaget menar att det snart kan bli ändring på det.

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”När humanoida robotar blir vanligare kommer den här typen av service att behövas i större utsträckning”, förklarar en ingenjör på GMO för Euronews.