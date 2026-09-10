Framtiden skulle bli smartare, snabbare och digitalare. Nu längtar Silicon Valley tillbaka – med AI i gamla kläder, retrodesign och en växande dröm om ett liv bortom skärmen.
Framtiden är här – men teknikbolagen vill tillbaka med retrotrend
Framtiden skulle bli bättre. I stället blickar Silicon Valley allt oftare bakå.
En ny retrotrend sveper genom teknikvärlden. Gamla designideal, 1950-talsestetik och prylar från 1980- och 1990-talen kombineras med den senaste AI-tekniken.
The Economist beskriver utvecklingen som en ”retrorevolution”. OpenAI:s nya AI-modell Astra marknadsförs exempelvis med bilder som för tankarna till 1970-talet, medan teknikmiljöer fylls med Eames-stolar, gamla projektorer och brun kontorsinredning.
Även prylarna får en nostalgisk kostym. Elon Musks restaurang i Los Angeles är en hyllning till 1950-talets USA och Teslas Cybertruck har tydliga drag av 1980-talets DeLorean från filmen ”tillbaka till framtiden”. Anduril-grundaren Palmer Luckey har startat ModRetro, som gör moderna kopior av spelkonsoler från 1990-talet.
Framtiden har blivit obehaglig
Enligt en Pew-undersökning från 2025 skulle 45 procent av amerikanerna helst leva någon gång i det förflutna om de fick välja. Bara 14 procent valde framtiden.
Och amerikanerna har blivit allt mer pessimistiska om utvecklingen. I en annan Pew-mätning från 2026 svarade 59 procent att USA:s bästa år ligger bakom landet, medan bara 40 procent tror att de bästa åren ligger framför.
Därav retrotrenden. Problemet är inte nödvändigtvis att människor vill bli av med tekniken. Snarare verkar de vilja ha tekniken utan att behöva leva som om de befinner sig inne i den.
AI utan skärmen
I decennier har utvecklingen gått mot större och fler skärmar. Nu börjar pendeln svänga tillbaka.
AI ska i stället flytta in i glasögon, ringar, klockor och andra prylar som smälter in i vardagen. Målet är en ständig tillgång till en kraftfull dator utan att användaren behöver stirra på en skärm.
OpenAI:s satsning tillsammans med designern Jony Ive är ett exempel, som The Economist lyfter fram.. Bolaget har beskrivit ambitionen som att skapa nya produkter och gränssnitt för en värld där AI kan se, tänka och förstå – men där själva tekniken inte behöver dominera användarens vardag.
Efterfrågan på teknikfria zoner
Science fiction – men med 1900-talets formspråk. Den avancerade tekniken göms bakom gamla former.
AI-glasögon kan se ut som vanliga solglasögon. Moderna kontor kan byggas med retroinredning. Framtidens digitala assistent kan sitta i en ring eller ett halsband i stället för på en skärm.
The Economist pekar dessutom på en växande efterfrågan på platser där tekniken stängs ute helt. Trendiga nattklubbar kräver att mobilen stoppas undan. Restauranger gör en dygd av att gästerna inte fotograferar maten. Skolor kan i sin tur börja marknadsföra sig som teknikfria miljöer.
Det är kanske den verkliga retrorevolutionen, enligt The Economist. Framtidens lyx kan bli att slippa framtiden.
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