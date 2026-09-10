Framtiden är här – men teknikbolagen vill tillbaka med retrotrend

The Economist beskriver utvecklingen som en ”retrorevolution”. OpenAI:s nya AI-modell Astra marknadsförs exempelvis med bilder som för tankarna till 1970-talet, medan teknikmiljöer fylls med Eames-stolar, gamla projektorer och brun kontorsinredning.

Även prylarna får en nostalgisk kostym. Elon Musks restaurang i Los Angeles är en hyllning till 1950-talets USA och Teslas Cybertruck har tydliga drag av 1980-talets DeLorean från filmen ”tillbaka till framtiden”. Anduril-grundaren Palmer Luckey har startat ModRetro, som gör moderna kopior av spelkonsoler från 1990-talet.

Framtiden har blivit obehaglig

Enligt en Pew-undersökning från 2025 skulle 45 procent av amerikanerna helst leva någon gång i det förflutna om de fick välja. Bara 14 procent valde framtiden.

Och amerikanerna har blivit allt mer pessimistiska om utvecklingen. I en annan Pew-mätning från 2026 svarade 59 procent att USA:s bästa år ligger bakom landet, medan bara 40 procent tror att de bästa åren ligger framför.

Därav retrotrenden. Problemet är inte nödvändigtvis att människor vill bli av med tekniken. Snarare verkar de vilja ha tekniken utan att behöva leva som om de befinner sig inne i den.