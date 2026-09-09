Mer övervakning: Här spionerar sopbilen med AI-kameror

Som Dagens PS tidigare rapporterat har det amerikanska företaget kunnat placera ungefär 120 000 AI-styrda övervakningskameror längs vägarna i USA. Syftet är att kunna spåra och hitta brottslingar genom att analysera registreringsskyltar på bilarna som passerar.

I teorin låter det ju rimligt; fler kriminella upptäcks och kan lagföras. I praktiken har bolagets framfart visat sig vara lite mer problematiskt.

Från flera håll kommer rapporter om hur kamerorna, och datan de samlar in, utnyttjas på regelvidriga sätt. I ett fall ska en polisman med tillgång till arkiven ha gjort sökningar på sin ex-flickvän mer än 2000 gånger sedan årsskiftet.

Runtomkring i USA blir motståndet mot övervakningskamerorna starkare. Igår rapporterade vi om en man som på egen hand sågade ned stadens alla Flock-kameror för att sedan leverera dem tillbaka till polisstationen, tilltaget uppskattades såklart inte av ordningsmakten.

Läs mer: Han sågade ner ”tyrann-träd” för att lämna tillbaka till polisen

Kontrollerar hus med kameror på sopbilen

Nu har ytterligare utveckling på övervakningsfronten uppmärksammats i Dallas, Texas. Där har staden monterat sidovända, AI-drivna kameror på sina sopbilar. Kamerorna fotograferar fastigheter som passeras på sopbilens rutt och med hjälp av AI analyseras bilderna för att hitta potentiella överträdelser av kommunens regler.

Totalt 50 sopbilar är utrustade med två kameror vardera, riktade mot varsin sida av gatan. Från vägen fotograferar de omgivningen för att upptäcka möjliga regelöverträdelser. Hittills har fler än 21 000 fastigheter flaggats, vilket har lett till omkring 1 800 så kallade ”artighetsmeddelanden”, enligt NBC 5. Om problemen inte åtgärdas efter det första meddelandet kan de senare leda till böter.

I utdragen som nyhetsstationen tagit del av framgår det exempel på vad som kan väcka alarm i AI-systemen: Högt gräs, flagnande färg på husväggen, bråte på uppfarten eller trasiga staket.