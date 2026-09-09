I Dallas har man utrustat sopbilar med AI-styrda kameror som letar efter regelöverträdelser på husen man kör förbi. Den som har lite för långt gräs, skräpig uppfart eller trasigt staket får brev med krav från kommunen.
Mer övervakning: Här spionerar sopbilen med AI-kameror
Betyder mer övervakning att samhället, och personerna som lever däri, blir lydigare? Bland annat kontroversiella övervakningsbolaget Flock tycker att så är fallet.
Som Dagens PS tidigare rapporterat har det amerikanska företaget kunnat placera ungefär 120 000 AI-styrda övervakningskameror längs vägarna i USA. Syftet är att kunna spåra och hitta brottslingar genom att analysera registreringsskyltar på bilarna som passerar.
I teorin låter det ju rimligt; fler kriminella upptäcks och kan lagföras. I praktiken har bolagets framfart visat sig vara lite mer problematiskt.
Från flera håll kommer rapporter om hur kamerorna, och datan de samlar in, utnyttjas på regelvidriga sätt. I ett fall ska en polisman med tillgång till arkiven ha gjort sökningar på sin ex-flickvän mer än 2000 gånger sedan årsskiftet.
Runtomkring i USA blir motståndet mot övervakningskamerorna starkare. Igår rapporterade vi om en man som på egen hand sågade ned stadens alla Flock-kameror för att sedan leverera dem tillbaka till polisstationen, tilltaget uppskattades såklart inte av ordningsmakten.
Läs mer: Han sågade ner ”tyrann-träd” för att lämna tillbaka till polisen
Kontrollerar hus med kameror på sopbilen
Nu har ytterligare utveckling på övervakningsfronten uppmärksammats i Dallas, Texas. Där har staden monterat sidovända, AI-drivna kameror på sina sopbilar. Kamerorna fotograferar fastigheter som passeras på sopbilens rutt och med hjälp av AI analyseras bilderna för att hitta potentiella överträdelser av kommunens regler.
Totalt 50 sopbilar är utrustade med två kameror vardera, riktade mot varsin sida av gatan. Från vägen fotograferar de omgivningen för att upptäcka möjliga regelöverträdelser. Hittills har fler än 21 000 fastigheter flaggats, vilket har lett till omkring 1 800 så kallade ”artighetsmeddelanden”, enligt NBC 5. Om problemen inte åtgärdas efter det första meddelandet kan de senare leda till böter.
I utdragen som nyhetsstationen tagit del av framgår det exempel på vad som kan väcka alarm i AI-systemen: Högt gräs, flagnande färg på husväggen, bråte på uppfarten eller trasiga staket.
Kritikerna: ”Riktar in sig mot fattiga områden”
En lokal mäklare, som fått föreläggande om en missfärgad skorsten på ett hus han köpt, misstänker att kommunen försöker dra in mer pengar på byggnadstillsynen genom att övervaka fler bostäder. Han säger att han gärna åtgärdar problemet med huset, men oroar sig för andra husägare som har betydligt mindre pengar att röra sig med.
NBC 5 kartlade de drygt 21 000 rapporterade regelöverträdelserna som kamerorna upptäckt – undersökningen visade att en övervägande del av de registrerade överträdelserna handlar om hus i ekonomiskt utsatta områden.
En som drabbats, och som lever på socialbidrag, förklarar att han inte har råd att hantera kommunens krav som han fått efter att sopbilen kört förbi.
”Det är ett intrång i privatlivet”, säger han till nyhetskanalen och berättar att området han bor i nu snabbt förändras: Nya bostäder byggs och gentrifieringen tar fart. Han misstänker att kommunen försöker pressa bort de gamla invånarna.
”De försöker få bort oss. Skatterna höjs och de sätter regelöverträdelser på min dörr”, säger han.
Kommunen har inte själva svarat på kritiken, men bolaget som tillhandahåller kamerorna ska ha förklarat att synliga ansikten och registreringsskyltar ”blurras” – samt att det insamlade materialet alltid gås igenom av en människa innan eventuella krav skickas till fastighetsägaren.