Unitrees robot sprang snabbast och hoppade högst i världen

Problemet roboten inte löser

Forskning och utbildning står för 73,6 procent av humanoidintäkterna. Industriell användning står för 9,01 procent. Bolaget är lönsamt, men produkterna säljs främst till universitet och forskningsinstitut snarare än används kommersiellt, enligt NBC News.

Fabriksarbete kräver uthållighet, precision och säkerhetsgodkännande. Hur snabbt roboten kan springa eller hur högt den kan hoppa löser inte det hindret.

PS analys

Svenska sparare kan inte köpa aktien direkt. Indirekt exponering finns via indexfonder med QFI-licens och via Meituan, som äger 8,7 procent.

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Den svenska motparten är Hexagon, vars robot AEON sedan juni utför produktionsuppgifter i BMW:s fabrik i Leipzig.

Det finns dock en skillnad i affärsmodellen; Unitree säljer hårdvara på öppen marknad, med G1 från omkring 21 600 dollar, eller 205 000 kronor. AEON säljs inte alls, utan man får den bara genom partnerskap med enskilda industrikoncerner.

”Vi är inte i dansbranschen, vi är i arbetsbranschen”, sa Hexagon Robotics chef Arnaud Robert vid en visning i München. Ett uttalanden som visar på att snabbhet eller höjdhopp spelar smärre roll för användningsrområdet.

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