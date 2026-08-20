Den 17 augusti visade kinesiska Unitree upp en humanoid kallad Superman. Enligt bolaget når den 12,66 meter i sekunden i topphastighet. Usain Bolts rekord var omkring 12,2 meter i sekunden år 2009.
Unitrees robot sprang snabbast och hoppade högst i världen
Roboten klarar också ett stående höjdhopp på två meter. Världsrekordet för människa i samma gren är 1,7 meter enligt Guinness. Benlängden är 85 centimeter och maskinen utvecklades på drygt tre månader, enligt Futurism.
Det är oklart om Superman är en ny produktlinje eller byggd för tävling. World Humanoid Robot Games i Shanghai inleds den 22 augusti, och Unitree tog fyra guld i fjolårets upplaga.
Börsnoteringen kom tätt inpå avslöjandet
Två dagar efter robotens avslöjande börsnoterades bolaget. Aktien öppnade 629 procent över teckningskursen och stängde 460 procent upp, vilket Dagens PS rapporterade. Småspararnas del hade övertecknats kraftigt.
Dagen därpå stängde aktien på 687 yuan, ned 18,70 procent, enligt Yahoo Finance. Kursen ligger ändå kvar omkring 356 procent över teckningskursen den 20 augusti 2026.
Problemet roboten inte löser
Forskning och utbildning står för 73,6 procent av humanoidintäkterna. Industriell användning står för 9,01 procent. Bolaget är lönsamt, men produkterna säljs främst till universitet och forskningsinstitut snarare än används kommersiellt, enligt NBC News.
Fabriksarbete kräver uthållighet, precision och säkerhetsgodkännande. Hur snabbt roboten kan springa eller hur högt den kan hoppa löser inte det hindret.
PS analys
Svenska sparare kan inte köpa aktien direkt. Indirekt exponering finns via indexfonder med QFI-licens och via Meituan, som äger 8,7 procent.
Den svenska motparten är Hexagon, vars robot AEON sedan juni utför produktionsuppgifter i BMW:s fabrik i Leipzig.
Det finns dock en skillnad i affärsmodellen; Unitree säljer hårdvara på öppen marknad, med G1 från omkring 21 600 dollar, eller 205 000 kronor. AEON säljs inte alls, utan man får den bara genom partnerskap med enskilda industrikoncerner.
”Vi är inte i dansbranschen, vi är i arbetsbranschen”, sa Hexagon Robotics chef Arnaud Robert vid en visning i München. Ett uttalanden som visar på att snabbhet eller höjdhopp spelar smärre roll för användningsrområdet.
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