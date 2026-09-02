Bill Gates förslag: Inför robot-skatt

För ett företag är erbjudandet tämligen attraktivt: Robotar varken äter eller sover, de behöver inga pauser och kanske inte heller någon månadslön – en större inköpskostnad och löpande service kan räcka, beroende på företaget som tillhandahåller teknikens affärsmodell.

Att mänsklig arbetskraft kommer att bli dyrare än robotars och AI:s, menar Gates är att vänta.

Skiftet kommer att innebära stora konsekvenser för samhället, inte minst de arbetare som blir av med sina arbeten.

”Tyvärr förbereder vi oss inte just nu. Jag ser inga bevis för att ledare, experter och samhällen möter utmaningarna på ett adekvat sätt. Det finns ingen plan för att underlätta inträdet i AI-eran”, skriver han.

Beskatta robotarna

Den väntade kostnadsdifferensen i att anställa mänskliga arbetare kontra AI-styrda menar Gates kan bli nyckeln för att göra skiftet mer lätthanterligt. Han föreslår att företag ska beskattas när de använder robotar och AI i sina verksamheter. Genom att göra bytet till AI-arbetskraft något mindre ekonomiskt tror han att utvecklingen kan bli långsammare.

”En skatt skulle bromsa omställningen från mänsklig arbetskraft en aning och samtidigt ge pengar till omskolning och ett starkare skyddsnät”, skriver Gates. ”Den skulle behöva riktas så att den inte bromsar de användningar av AI som enbart är positiva, exempelvis när tekniken gör sjukvård och utbildning billigare.”

AI- och robotskatten skulle också innebära ytterligare inkomstströmmar för länders regeringar – när den mänskliga, skattebetalande, arbetskraften byts ut kommer statskassan snabbt börja sina om man inte lyckas hitta pengar på annat håll.

”Protektionism mot utvecklingen”

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Fortune skriver att Gates redan för tio år sedan, när AI ännu inte hade haft sin boom, hade ett liknande förslag. Då fick han kritik från olika håll, dels menade den tidigare finansministern Larry Summers att Gates var ”helt fel ute” med förslaget och tillade: ”Gates robotskatt riskerar i praktiken att bli protektionism mot utvecklingen.”

Men Gates står nu fast vid att kritikerna ”inte tar hänsyn till det bredare värdet som arbete har för både individer och samhället”. Med den snabba innovation som väntar menar han att vi kommer att ha råd med ”lite ineffektivitet som priset för att hålla människor i arbete”.

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