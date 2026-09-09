OpenAI löste ökänt matematikproblem – forskare går i taket

Problemet handlar om de matematiska ekvationer som beskriver hur vätskor och gaser rör sig.

En fullständig lösning skulle kunna ge en prissumma på en miljon dollar från Clay Mathematics Institute.

Konflikt om forskningsdata

Beskedet kom kort efter att matematikern Tristan Buckmaster vid New York University och Levent Alpöge, som arbetar på Anthropic, publicerat forskning med koppling till problemet, skriver Business Insider.

Forskarna har med hjälp av flera AI-modeller undersökt situationer där dagens matematiska beskrivningar av jämna flöden av luft och vatten kan bryta samman.

Buckmaster uppgav att OpenAI efter kontakt med honom berättade att bolagets interna AI hade gjort framsteg mot en lösning av själva Millenniumproblemet.

Han har samtidigt betonat att han inte vet om OpenAI har använt forskarnas data eller konversationer med AI-tjänsterna.

OpenAI förnekar att dess forskare eller AI-agenter hade tillgång till forskarnas opublicerade arbete innan det offentliggjordes.

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