AI gör framsteg på flera fronter. Nu har ett genombrott inom ett av matematikens mest svårlösta problem har utlöst en konflikt mellan forskare och AI-bolag.
OpenAI löste ökänt matematikproblem – forskare går i taket
På tisdagen meddelade OpenAI att bolaget hade löst Navier–Stokes-problemet, ett av de så kallade Millenniumproblemen.
Lösningen ska ha tagits fram av en grupp AI-agenter med hjälp av en kommande modell som enligt OpenAI är betydligt mer kapabel än bolagets nuvarande modeller.
Problemet handlar om de matematiska ekvationer som beskriver hur vätskor och gaser rör sig.
En fullständig lösning skulle kunna ge en prissumma på en miljon dollar från Clay Mathematics Institute.
Konflikt om forskningsdata
Beskedet kom kort efter att matematikern Tristan Buckmaster vid New York University och Levent Alpöge, som arbetar på Anthropic, publicerat forskning med koppling till problemet, skriver Business Insider.
Forskarna har med hjälp av flera AI-modeller undersökt situationer där dagens matematiska beskrivningar av jämna flöden av luft och vatten kan bryta samman.
Buckmaster uppgav att OpenAI efter kontakt med honom berättade att bolagets interna AI hade gjort framsteg mot en lösning av själva Millenniumproblemet.
Han har samtidigt betonat att han inte vet om OpenAI har använt forskarnas data eller konversationer med AI-tjänsterna.
OpenAI förnekar att dess forskare eller AI-agenter hade tillgång till forskarnas opublicerade arbete innan det offentliggjordes.
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Oeniga om vem som ska få erkännandet
Samtidigt medger bolaget att det inte går att utesluta att avidentifierad information från användningen av dess tjänster kan ha bidragit till att förbättra modellerna.
Det är en central del av konflikten. OpenAI konsumentvillkor innebär att användarnas innehåll kan användas för att förbättra modellerna om användaren inte aktivt har valt bort sådan användning.
Buckmaster har uppgett att han själv betalade för AI-tjänsterna, men det är inte känt vilket konto han använde eller om forskarna hade valt bort träning på deras data.
Samtidigt har frågan om vem som ska få erkännande för AI-assisterade vetenskapliga upptäckter blivit allt mer komplicerad.
Forskarna använde AI för att utveckla idéer som byggde vidare på tidigare matematisk forskning, medan OpenAI hävdar att dess egen lösning togs fram oberoende.
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