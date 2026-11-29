Att skära ner på forskning kan vara ett sätt att spara skattepengar. På längre sikt kan det dock bli en dyr affär. En ny studie visar att forskning kan leda till över 200 procents avkastning.
Ny studie: Dyrt att snåla – forskningen kan ge över 200 procents avkastning
Myndigheter försöker ofta hitta sätt att spara pengar och då kan det bli forskning som ryker.
Det är dock direkt kontraproduktivt, visar en ny studie – det lönar sig nämligen med forskning på sikt.
Studien kommer från de amerikanska nationalekonomerna Andrew Fieldhouse och Karel Mertens och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Economic Review.
Forskning ger hög avkastning
Där står det klart att den samhällsekonomiska avkastningen på statligt finansierad civil forskning kan hamna en bit över 200 procent.
Det handlar bland annat om att företag kan dra nytta av forskningsresultat, utveckla nya produkter och effektivisera sin produktion.
Ökade offentliga forskningsanslag leder enligt studien även till fler patent och fler forskare, vilket redan har framgått av tidigare studier från många länder som vi har berättat om.
Även löntagarna kan bli vinnare
Det är inte bara företagen som tjänar på att staten satsar mer pengar på forskning.
Även löntagarna kan i förlängningen bli vinnare, som Dagens PS berättat om, där varje extra studieår ger omkring åtta procent högre lön.
”Produktivitetsökningar är det som driver långsiktiga förbättringar av levnadsstandarden”, skriver Fieldhouse och Mertens i en tidigare artikel publicerad av den amerikanska centralbanken Federal Reserve i Dallas.
Resultaten kräver tålamod
Som med mycket annat i livet gäller det dock att ha tålamod, mycket sådant.
De ekonomiska effekterna av forskningen blir tydligast efter åtta till femton år, skriver EFN.
Vinsterna kan dessutom spridas över nationsgränserna och gynna andra länders ekonomier.
Sverige satsar miljarder på forskning
Sverige har insett att mer pengar till forskning kan leda till ökad konkurrenskraft på den globala spelplanen.
I den svenska forsknings- och innovationspropositionen från december 2024 beräknas anslagen successivt öka för att 2028 ligga 6,5 miljarder kronor högre än före satsningen.
”Forskning och innovation av högsta kvalitet är en nyckel för att nå högre tillväxt och stärka svensk konkurrenskraft”, uppger regeringen.
Yngre forskare kan stärka Europas konkurrenskraft
Europa och Sverige måste även satsa på yngre förmågor inom forskarkåren för att inte riskera att hamna efter länder som Indien och Kina, som vi berättat.
Yngre forskare är betydligt mer benägna att utmana etablerade teorier och öppna helt nya forskningsfält. Äldre forskare producerar fortfarande nya studier, men bygger i allt högre grad vidare på befintliga idéer i stället för att ifrågasätta dem.
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