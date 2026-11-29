Även löntagarna kan bli vinnare

Det är inte bara företagen som tjänar på att staten satsar mer pengar på forskning.

Även löntagarna kan i förlängningen bli vinnare, som Dagens PS berättat om, där varje extra studieår ger omkring åtta procent högre lön.

”Produktivitetsökningar är det som driver långsiktiga förbättringar av levnadsstandarden”, skriver Fieldhouse och Mertens i en tidigare artikel publicerad av den amerikanska centralbanken Federal Reserve i Dallas.

ANNONS

Resultaten kräver tålamod

Som med mycket annat i livet gäller det dock att ha tålamod, mycket sådant.

De ekonomiska effekterna av forskningen blir tydligast efter åtta till femton år, skriver EFN.

Vinsterna kan dessutom spridas över nationsgränserna och gynna andra länders ekonomier.

Sverige satsar miljarder på forskning

Sverige har insett att mer pengar till forskning kan leda till ökad konkurrenskraft på den globala spelplanen.

I den svenska forsknings- och innovationspropositionen från december 2024 beräknas anslagen successivt öka för att 2028 ligga 6,5 miljarder kronor högre än före satsningen.

”Forskning och innovation av högsta kvalitet är en nyckel för att nå högre tillväxt och stärka svensk konkurrenskraft”, uppger regeringen.

Yngre forskare kan stärka Europas konkurrenskraft

ANNONS

Europa och Sverige måste även satsa på yngre förmågor inom forskarkåren för att inte riskera att hamna efter länder som Indien och Kina, som vi berättat.

Yngre forskare är betydligt mer benägna att utmana etablerade teorier och öppna helt nya forskningsfält. Äldre forskare producerar fortfarande nya studier, men bygger i allt högre grad vidare på befintliga idéer i stället för att ifrågasätta dem.

Läs även:

Sverige och AI: Det avgör utvecklingen. Dagens PS

Nobelpristagaren: Räkna inte ut människan än. Dagens PS