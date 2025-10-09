Dagens PS
Sverige och AI: Det avgör utvecklingen

Listar faktorerna som styr AI-utvecklingen i Sverige
Hur vi använder AI och vilka som styr utvecklingen, avgör vilken betydelse den får för ekonomi och produktivitet, hävdas i ny rapport. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Hur påverkar AI produktivitet och konkurrens i Sverige? Nu har Konkurrensverket låtit forskare utreda saken. Här är svaren.

På uppdrag av Konkurrensverket har Malin Gardberg, aktiv vid Institutet för näringslivsforskning, undersökt hur AI påverkar produktivitet och konkurrens i Sverige.

Nu presenterar Gardberg sina rön i en ny rapport, en rapport som bygger på en stor genomgång av internationell nationalekonomisk forskning och en analys av svenska förhållanden.

Ger högre produktivitet

”AI kan på flera sätt bidra till högre produktivitet. AI kan automatisera arbetsuppgifter, analysera stora datamängder och därigenom förbättra beslutsfattande, och generera nya produkter och tjänster”, konstaterar Gardberg.

”Teknologin kan också effektivisera forskning och utveckling, och skapa helt nya typer av arbetsuppgifter, på samma sätt som tidigare teknologiska genombrott har lett till framväxten av nya yrkesroller och branscher.”

Samtidigt finns en annan sida även av AI-myntet.

”Effekterna är dock ojämnt fördelade. Företag med tillgång till kompetent arbetskraft, kapital och organisatorisk kapacitet har betydligt större möjlighet att omsätta AI i faktiska produktivitetsförbättringar än företag som saknar dessa resurser”, noterar Malin Gardberg.

”För vissa mindre företag kan införandet av AI till och med innebära högre kostnader och svåra omställningar.”

Stor AI-konferens i San Francisco i september, här med Jure Leskovec, professor vid Stanford. Nu har Konkurrensverket utrett Sverige och AI. (Foto: Lea Suzuki/AP-TT)
Tidsperspektiv påverkar

Det finns även ett tidsperspektiv i sammanhanget, konstaterar forskaren.

”Forskningen visar också att investeringar i ny teknologi ibland kan leda till lägre produktivitet på kort sikt, eftersom organisationer behöver tid för att anpassa processer och arbetssätt”, påpekar hon.

”Det finns även en risk för överinvesteringar eller felsatsningar i lösningar som inte visar sig vara långsiktigt hållbara.”

”Kan förändra i grunden”

Sammanfattningen blir då att artificiell intelligens kan förändra allt men hur det sker beror på vilka som driver utvecklingen.

AI är en generell teknologi med potential att både driva produktivitetsutveckling och förändra konkurrensförhållanden i grunden. Hur dessa effekter realiseras beror på vilka aktörer som driver utvecklingen och hur institutioner och policy utformas”, sammanfattar Malin Gardberg.

Där kan även uppdragsgivaren Konkurrensverket spela en roll, konstaterar hon.

”För svenska företag innebär det både betydande möjligheter och påtagliga risker. En aktiv konkurrenspolitik kan spela en avgörande roll för att maximera de positiva effekterna och begränsa de negativa.”

AIKonkurrensProduktivitetSverige
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

