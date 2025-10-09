Sverige och AI: Det avgör utvecklingen

På uppdrag av Konkurrensverket har Malin Gardberg, aktiv vid Institutet för näringslivsforskning, undersökt hur AI påverkar produktivitet och konkurrens i Sverige.

Nu presenterar Gardberg sina rön i en ny rapport, en rapport som bygger på en stor genomgång av internationell nationalekonomisk forskning och en analys av svenska förhållanden.

Ger högre produktivitet

”AI kan på flera sätt bidra till högre produktivitet. AI kan automatisera arbetsuppgifter, analysera stora datamängder och därigenom förbättra beslutsfattande, och generera nya produkter och tjänster”, konstaterar Gardberg.

”Teknologin kan också effektivisera forskning och utveckling, och skapa helt nya typer av arbetsuppgifter, på samma sätt som tidigare teknologiska genombrott har lett till framväxten av nya yrkesroller och branscher.”

Samtidigt finns en annan sida även av AI-myntet.

”Effekterna är dock ojämnt fördelade. Företag med tillgång till kompetent arbetskraft, kapital och organisatorisk kapacitet har betydligt större möjlighet att omsätta AI i faktiska produktivitetsförbättringar än företag som saknar dessa resurser”, noterar Malin Gardberg.

”För vissa mindre företag kan införandet av AI till och med innebära högre kostnader och svåra omställningar.”

