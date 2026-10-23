Nobelpristagaren: Räkna inte ut människan än

Hans forskning handlar om hur innovation driver ekonomisk tillväxt genom det som kallas ”kreativ förstörelse”. Nya tekniker och företag tränger undan gamla, men skapar också förutsättningar för nya verksamheter och arbetstillfällen.

När Aghion får frågan om AI kommer att påskynda den processen är svaret tydligt.

”Ja, absolut”, säger han.

Men han betonar att tekniken inte bara kommer att förstöra jobb.

”Det kommer att bli mer jobbförstörelse, men också jobbskapande med AI.”

Högre produktivitet kan ge fler jobb

Logiken är att AI inte bara ersätter mänsklig arbetskraft. Tekniken kan också göra företag mer produktiva, sänka kostnader och hjälpa dem att växa.

När företag kan producera mer och konkurrera på nya marknader kan efterfrågan öka. Det kan i sin tur skapa behov av fler anställda. Nya produkter och tjänster ger dessutom upphov till yrken som inte finns i dag.

Det innebär inte att alla som förlorar jobbet automatiskt hittar ett nytt. Men enligt Aghions synsätt är det ett misstag att enbart fokusera på de arbetstillfällen som försvinner och bortse från dem som kan tillkomma.

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Rädslan för att ny teknik ska slå ut arbeten är heller inget nytt fenomen.

Redan på 1500-talet mötte den engelske uppfinnaren William Lee motstånd när han försökte få stöd för sin stickmaskin. Ett argument var att tekniken kunde hota människors försörjning. Under ludditernas uppror i början av 1800-talet förstörde arbetare maskiner som de ansåg hotade deras yrken.

Historien visar att tekniska framsteg kan skapa stora konflikter på arbetsmarknaden. Den visar däremot inte att varje ny teknik automatiskt leder till fler jobb eller att omställningen blir smärtfri.