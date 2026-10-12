Tio gånger starkare is kan ersätta betong i Arktis

Pykrete: Brittiska exprimentet från andra världskriget

Under andra världskriget experimenterade den brittiska flottan med is förstärkt med trämassa, kallad Pykrete, för att bygga ett hangarfartyg. Det materialet var tydligen lika starkt som betong, så länge det kunde hållas fruset, sades det. Nanokristallerna är det nya påhittet som ersätter trämassans grövre fibrer från den tiden.

Studien säger att hållfastheten är jämförbar med betong, men anger inget värde i megapascal för någon av dem, enligt preprinten. Försöket är litet och visar bara att principen fungerar.

Svenska isvägar kräver två ton

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Starkare is skulle märkas här. Trafikverkets färjerederi driver upp till sju isvägar, och tröskeln för att öppna en är låg. Färjerederiet skriver på sin webbplats:

Kan vi inte säkerställa en bärighet på två ton, så öppnas inte isvägen.

Högsta tillåtna vikt varierar, och det som stänger vägarna är sprickor från trafik och temperaturväxlingar, enligt Trafikverket.

Målet är att ersätta cement och stål då byggsektorn är en av de mest betydande miljöförorenarna, skriver forskarna, enligt ScienceAlert. I Sverige går frågan trögt. Dagens PS rapporterade 2022 att svenska betongtillverkare testar att bygga utan cement.

PS analys

Att isen deformeras i stället för att splittras är den intressanta delen. För en byggnad är det skillnaden mellan ett varningstecken och ett ras. Tiodubblingen går dock inte att flytta rakt av till en isväg. Hur hårt ett litet isblock kan pressas säger ingenting om hur mycket ett helt istäcke bär i praktiken, där avgör tjockleken, hur isen böjer sig och vattnet under.

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