Frågan har ställts i all tid – den om huruvida utbildning lönar sig ekonomiskt. Nu kommer svaret – till och med inklusive en procentsats.
Så mycket betalar sig utbildning – i procent
Personer med högre utbildning tjänar vanligtvis mer än de som har kortare utbildning. Det är en sanning få ifrågasätter ens i våra faktaresistenta tider.
Men är det utbildningen som gör att de tjänar mer – eller är det motivation, talang, envishet eller annat som gör att dessa tjänar extra?
Norska forskare har undersökt saken och kommit fram till det verkliga ekonomiska värdet av utbildning.
Svaret? Ett extra studieår ökar lönen med cirka 8 procent, enligt forskarna, skriver norska Forskning.
Kombinerar data
Forskare vid Universitetet i Oslo och Universitetet i Wisconsin-Madison har kombinerat inkomstdata för stora delar av sina arbetsliv och genetiska data från den norska mor-, far- och barnundersökningen MoBa.
Med hjälp av genetisk variation kopplad till utbildning, ett så kallat naturligt experiment, finner de stöd för att mer utbildning leder till högre löner.
”Det viktigaste resultatet är att ett extra studieår ökar inkomsten med cirka 8 procent”, avslutar man studien, nyligen publicerad i vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.
Unik studie – genetiska data
Kombinationen av genetiska data och inkomstdata över en lång tidsperiod är unik för denna studie.
Genetiska data används dock alltmer inom samhällsforskning eftersom det öppnar upp för nya designmönster och forskningsfrågor.
Forskarna använder det som kallas ”genetiskt lotteri”. Termen beskriver den slumpmässiga kombinationen av gener vi ärver från våra föräldrar.
”Det är slumpmässigt vilken av föräldrarnas genvarianter ett barn ärver. Vissa får fler varianter kopplade till längre utbildning än andra”, säger Tarjei Widding-Havneraas, forskare och försteförfattare till studien.
”Leder till högre lön”
”Eftersom detta är slumpmässigt kan vi använda det för att undersöka om mer utbildning faktiskt leder till högre inkomst”, tillägger forskaren.
Han betonar att gener inte avgör din utbildning. Genetiska varianter kan öka chansen till längre utbildning, men många andra saker påverkar faktiskt den uppnådda utbildningen.
Kunskap om huruvida utbildning lönar sig är viktig både för individer och för samhället.
Högre utbildningsnivåer, i kombination med tekniska framsteg, väcker ständigt frågan om det ekonomiska värdet av utbildning.
Forskarna anser att det man nu kommit fram – 8 procent högre lön för ett studieår till – är relevant både för individer och politiker.
I studien finner de dessutom att ett extra år av utbildning ger fördelar inte bara på lönestegen, utan även senare i karriären. ”Vi har använt flera olika metoder. Sammantaget finner vi att fördelarna överväger kostnaderna. Utbildning lönar sig, säger Tarjei Widding-Havneraas.