Så mycket betalar sig utbildning – i procent

Men är det utbildningen som gör att de tjänar mer – eller är det motivation, talang, envishet eller annat som gör att dessa tjänar extra?

Norska forskare har undersökt saken och kommit fram till det verkliga ekonomiska värdet av utbildning.

Svaret? Ett extra studieår ökar lönen med cirka 8 procent, enligt forskarna, skriver norska Forskning.

Kombinerar data

Forskare vid Universitetet i Oslo och Universitetet i Wisconsin-Madison har kombinerat inkomstdata för stora delar av sina arbetsliv och genetiska data från den norska mor-, far- och barnundersökningen MoBa.

Med hjälp av genetisk variation kopplad till utbildning, ett så kallat naturligt experiment, finner de stöd för att mer utbildning leder till högre löner.

”Det viktigaste resultatet är att ett extra studieår ökar inkomsten med cirka 8 procent”, avslutar man studien, nyligen publicerad i vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

